主打太空新概念 “宇宙厨房”与格兰仕DR空气炸微波炉

作者：Lord_ViTa

先说一些不着边际的闲聊，何为太空概念？在当下，我们对于宇宙空间的开发利用程度还十分原始。天文学上有个概念叫作卡尔达舍夫等级，是在1964年由苏联天文学家卡尔达舍夫提出的，通过对能量的利用程度来衡量一个文明的先进等级。界定1级文明能够完整利用整个行星及其周围卫星能源的总和;2级文明能够收集利用整个恒星系统的能源;3级文明能够收集整个星系的能源为其所用。而粗略估计我们对于地月系的能源利用程度，人类文明应处于0.7-0.8级之间。

从这一点能够看出我们对于宇宙空间开发利用程度的不足，尤其体现在将航天员送入宇宙，并维持长期工作、生活的能力上。我们能够在地球轨道上建立的设施，目前体量仅限于国际空间站的大小，虽然依靠定期的补给和人员更替能够维持运作，但依旧有着不小的空间和能源方面的局限。

在这一前提下，我们所说的太空概念，以及格兰仕提出的“宇宙厨房”概念就有了一些重合――在太空中，我们要利用尽可能少的空间、更低的能耗、单独的设备来满足多种功能。在这个方面，航天员的餐饮解决方案需求显得尤为突出。

我们知道“天宫”空间站搭载的航天微波炉项目由格兰仕组织团队进行攻关，并通过10年奋斗实现了上天和正常运转。这款航天微波炉需要满足超一级能效、高强度、低自重、小体积、多功能等等苛刻要求，才能满足作为太空餐饮解决方案设备的条件。格兰仕也将这些概念提取出来一部分，转化成适合我们家用定位的“宇宙厨房”概念，同时作为行业领先的一次尝试推出了DR空气炸微波炉这款产品。

这款DR空气炸微波炉，是国民品牌格兰仕立足其航天微波炉等新兴科技成果，推出的太空黑科技新品。在变频微波功能的基础上，增加了空气炸和立体烤的功能，既可以微波加热、烘焙、烘炸等，还可以烧烤烹饪上百道美食，一台机器即可解决三餐烹饪，能够满足各种人群的多元化烹饪需求。

智能化也是它的重要特征之一，多数人对厨房的想象是智能、便捷、易操作，输入指令就可以自动烹饪。格兰仕宇宙厨房概念将各种美食烹饪方法数据化、程序化，植入DR空气炸微波炉等厨电产品，用户只需指尖操作，即可实现一键式自动烹饪，真正满足了用户对新时代智慧厨房的想象。

健康对我们的饮食来说必不可少。格兰仕宇宙厨房概念采用无明火、无油烟的烹饪方式，从根源上消除了烹饪过程中烟熏火燎对用户呼吸系统和皮肤等的伤害。这款微波炉具备的空气炸等少油脂的烹饪方法也能让用户吃得更营养健康。

研发“航天微波炉”的经历对格兰仕而言既是一次尖端技术的突破，也是一次角度独特的跨界体验，在其他家电企业专注于更传统的家居生活场景和家电智能化研究的同时，参与航天项目的经历为格兰仕带来了特殊的视野。相信格兰仕创业43年深耕厨房电器的经验、实力，与展望未来航天应用、太空场景的独特视角能够实现深度融合，达成品牌与产品的高质量、可持续发展，为用户日益增长的美好生活需要带来更多可能。