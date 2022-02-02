丹东草莓登顶“十大爆款年货”榜首 多样厨电助力制作丰富草莓系美食

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】近日，百度发布《2022虎年春节百度热搜大数据》，在“十大爆款年货”榜单中，丹东草莓登顶榜首，搜索热度与去年相比，增长了327%。

据了解，丹东地区有丰富的水资源，气候湿润，降水充沛，光照充足，非常适合草莓的生长，产自丹东地区的草莓不仅外形美观、色泽亮丽，而且芳香浓郁、酸甜可口。丹东草莓，不仅是辽宁省丹东市的特产，也是全国农产品地理标志。

当然，除了直接品尝之外，草莓还可以作为原材料，制作各种各样的草莓系美食，例如草莓面包、草莓果酱、草莓果汁等等。而随着科技的发展以及厨电品类的不断改良革新，制作美食的步骤得到简化，制作美食的工序也变得简单。草莓系美食的制作又变得怎么样呢，小编带大家一起看一下。

松下面包机SD-WTP1001 草莓面包一键制作

不管是作为早餐的主食或者是茶余饭后的甜点，面包都是很好的选择。但是面包制作的工序复杂，特别是在揉面以及投放制作原材料的过程中，力道不够或者把控不准，都容易使制作出来的面包口感不佳。虽然近年来网络上众多的家庭面包DIY视频的爆红让不少吃货味蕾大开，想要去尝试一番，但是“厨房小白”的特性又只能让他们进行“云吃播”。

然而，面包机的出现，让制作面包变得简单，厨房小白也能轻松做出美味的面包。这款松下面包机SD-WTP1001内置高低速变频马达，30分钟即可快速出膜。酵母与果料分开自动独立投放，微电脑控制投放时间，放料更精准。它还拥有35种菜单选择，点击控制面板上的按键就可以完成烘烤面包的操作。

色彩鲜艳的果料不仅能够提高面包的成色，也能带来不一样的味蕾享受。松下面包机SD-WTP1001拥有自动辅料酵母独立投放技术，如果我们需要制作草莓面包，我们只需把酵母和草莓果料放进独立的盛装盒，它能够智能控制投料时间，把握酵母的活性以及充分散发草莓果料投入后果味。但值得注意的是，松下面包机SD-WTP1001的自动辅料投放技术仅支持干燥、不易融化的辅料，因此我们可以选择草莓果干。如果我们想要原颗草莓的效果，松下面包机SD-WTP1001也可支持手动辅料投入。

此外，在面包的揉面工序上，松下面包机SD-WTP1001搭载了手揉变频技术，通过变频电机在高低转速间揉出劲道面团，让酵母与面粉充分结合，还原面包松软细腻的美妙口感。不仅如此，松下面包机SD-WTP1001还采用了双重温控技术以及智能烘烤技术，通过内外双传感器，同时检测加热温度和环境温度，使面包加热均匀，面包不易局部烤焦或夹生。

松下面包机SD-WTP1001还拥有35种智能菜单，每一项菜单都结合着面包达人的配方与制作经验。我们可以用新鲜的丹东草莓，选择“果酱”功能，一键即可制作浓郁的草莓果酱，配合着草莓面包，味道可谓是一绝。

美的破壁机PB12Easy219 营养草莓汁随心喝

据了解，草莓中的营养丰富，不仅含有果糖、蔗糖、柠檬酸、苹果酸、水杨酸、氨基酸以及钙、磷、铁等矿物质。此外，它还含有多种维生素，尤其是维生素C含量非常丰富。除了直接享用以后，还有哪些品尝方式呢？榨成果汁就不失为一种好的选择。而破壁机凭借着能够使打磨出来的食材更加细腻，营养也更容易吸收的优势，在市面上备受人们的亲睐。

这款美的破壁机PB12Easy219采用了1200W大马力破壁电机，结合德国精钢8叶破壁刀，能够快速击碎食料，使口感更细滑。内置了4D立体扰流杯，扰流搅打研磨更加充分，不留果肉残渣。

同时，美的破壁机PB12Easy219机身配备多功能超大触控界面，功能选择清晰明了;它还支持12小时智能预约，工作完一键自动清洁，无需动手。升级开盖保护，盒盖不到位不运作。加厚高硼硅玻璃杯，冷热双打不串味更易清洁。