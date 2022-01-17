小体积高续航的自驾出游娱乐助手 哈趣投影H1体验

作者：Lord_ViTa

过去一段时间里我们已经评测体验了数台家用属性的智能投影产品，也了解过更高端的超短焦激光电视，当提到它们相比智能电视的优势时总不免谈到“轻便灵活”这个特点。不过这一类家用投影产品终究只是相对而言的轻便灵活，用户在使用时依然需要对投影位置、幕布甚至硬幕位置等进行精心布置，更重要的一点是它们都需要依靠外部电源维持工作，也就无法成为能够随时随地使用的移动设备。

既然如此，为其添加内部电源就能使问题迎刃而解了吗？现实情况会复杂许多。家用投影本身功耗较高，内部光源、芯片、散热等组件都是功耗大户，在维持投影性能不变的前提下，增加可支持至少一部电影时长容量的电池，可想而知会使投影本身的体积和重量进一步增加，反而对轻便属性产生了负面影响。

因此，一款真正定位轻便灵活，可以带到户外使用的便携式投影一定是性能与尺寸、续航之间权衡的产物。它不一定具有很强的亮度、分辨率等核心性能，但能够通过更轻便的尺寸与一定的内置电池续航能力，以及外观设计等其他加分点获得当下年轻群体的青睐，同时能够成为自驾、露营等户外活动中大屏幕娱乐需求的解决方案。

本次我们就带来哈趣H1这款便携式投影的评测。

外观设计：出乎意料的精致体验

对一款将年轻群体作为目标消费者的电子产品而言，颜值一定是需要集中加码的属性之一，这款哈趣H1的包装就突出了专为年轻群体打造的潮酷风格与明亮色调。

盒侧面标注了一些主要功能属性，包括支持1080P全高清分辨率、内置支持蓝牙连接的立体声音箱、支持双频千兆Wi-Fi、支持无线投屏、拥有更长的电池续航等。

哈趣H1的机身也不同于一般便携式投影简约风、商务风的设计风格，而是更偏向古典元素与现代质感的融合，机身整体采用流沙金配色，侧面编织蒙布、顶部旋钮与提带分色强化了外观设计的层次感。

机身正面的主要元素包括镜头、工作指示灯、哈趣Logo与底部出风散热口。

侧面则主要是蒙布覆盖下的音响单元，以及靠近顶部的提带。

来到机身背面，我们能看到上部主要接口区域和机身信息标签，下部则是散热单元进风口。

接口方面，这款哈趣H1配备了一个Micro SD卡槽、一个耳机输出接口、一个AV接口、一个USB接口、一个HDMI接口、一个网线接口、一个S/PDIF数字音频接口，以及一个USB Type-C规格的电源输入接口。

机身顶部是主要的控制区域，包括前半部分的手动对焦滚轮，以及后半部分控制电源开关和音量的旋钮，控制播放、曲目切换、暂停、蓝牙音箱模式等功能的实体按键等。值得一提的是此处的五个按键均采用机械键盘同款青轴，段落感强、声音清脆，带来更畅快的操作感受。

配件方面，包装内除说明书等文本材料外还配有遥控器及电池、电源适配器与Type-C线，以及一根HDMI线。

遥控器功能设计十分简洁，能与机身顶部操控区域互补使用。

硬件配置：剑走偏锋的LCD投影

这款哈趣H1便携式投影的独特之处，就在于它不属于我们之前见过的DLP原理投影，而是一款LCD原理投影，与我们熟悉的液晶电视类似，在光源到镜头的光路中间配备液晶层，通过控制液晶层中分子偏转实现滤光、显色、成像，分辨率则取决于液晶层与TFT的支持。

由此带来的显著优点有两个。一是它的分辨率非常实在，没有DLP抖动提升分辨率可能带来的频闪等问题;二是它通过液晶层而不是DLP投影中常见的色轮来显色，也就完全避免了彩虹纹现象，无论是肉眼观察还是拍摄设备在任何快门下都不会出现影响观感的横向色块。

当然它作为LCD投影也有一些缺点，首先是滤光原理使亮度产生较大损耗，在便携式投影中影响尤其显著;另一方面是成像对比度相对不及DLP的反射式原理，对使用环境中光线强度、投射表面颜色和材质的要求更高。

镜头方面，哈趣H1的手动对焦镜头投射比为1.15:1，屏幕比例为16:10，能够满足用户需求。

其他硬件方面，哈趣H1配备了16GB大容量内存，SoC支持H.265格式4K视频以及HDR10+高动态范围视频解码播放，内置双频千兆Wi-Fi、双立体声蓝牙音响、智能调速风扇。它还内置了7800mAh电池，不插电可使用约1.5小时，为用户预留一部电影或者两集电视剧的时间。

综合来看，这款哈趣H1的各项硬件决定其适合作为自驾、露营等户外活动中，大屏幕娱乐需求的便携式解决方案。同时，它的便携、轻量化与LCD投影带来的特性，对使用环境也提出了一定要求，包括夜间或暗光，洁净的投影表面等等，为其配备专用幕布应能带来更好的使用体验。

画质性能：特定环境下表现不错

接下来我们通过一些测试内容与拍摄样张来体验哈趣H1的画质和色彩表现，在常见环境(非完全暗室)中选择一面白墙，正面投出约60英寸大小的画面，拍摄样张效果因多次数码转换、网页压缩以及显示设备的性能不一，仅供参考，产品性能以实际体验为准。

首先是清晰度测试，哈趣H1原生分辨率为1080P，同时采用滚轮手动对焦，因此将线图放大观看，同时进行手动对焦，在对焦精确的前提下清晰度表现不错。

选用色彩金字塔进行色彩过渡的观感测试，可见中间偏白区域较大，整体饱和度稍低，顶部绿色区域不明显，但底部两侧红蓝色块依然有比较明显的区分。

色彩还原性方面，选用果蔬图进行观察，可见颜色较为自然，鲜艳度适中，且表面保留了许多纹路细节。

对比度方面，实测图中人物分别在黑白区域能够识别出衣物轮廓，亮度和观感自然，有一定对比度性能。

对于HDR10与HEVC格式视频这款哈趣H1均能解码播放，在整体亮场的画面中光照自然度、画面细节还原性还可以。

更多画质测试样张如下：

整体而言，哈趣H1作为一款便携式投影依然有一定的画质性能，其原生1080P分辨率和还原性较好的色彩能够支持一些轻量的使用需求，但整体受到较低的亮度影响依然对投影环境有较高要求。简单来说，在室内它不是一款能“开灯看”的家用投影，而在户外等复杂环境下更适合在夜间搭配专用幕布使用。

系统功能：稳定高体验的定制化操作系统

当贝OS和当贝市场是电视投影DIY爱好者间比较热门的系统和软件方案，轻快流畅的体验，广泛的内容与应用支持使其经常成为用户的自定义神器，不光搭载于当贝投影、盒子等硬件产品，还时常被安装在其他电视产品上。

对于哈趣H1这款轻量、便携且时常需要依靠内部电池独立使用的智能投影而言，操作系统的低负载和流畅性成为必备属性，当贝OS自然能够成为首选，同时当贝OS对于各大版权内容平台的广泛支持也能成为加分项，为用户带来更好的娱乐体验。

不过哈趣H1搭载的操作系统与先前见过的当贝OS有一些不同，依然采用智能电视上常见的横向分区+纵向内容流组合，但顶部状态栏与功能键和当贝OS非常相似，左上角有用户、全局搜索、设置、外部存储、信号源换肤功能键，右侧则有网络状态、天气、时间、剩余电流等信息栏，可以看作是另一种定制版系统。

分区包括首页、应用、电视剧、电影、少儿、综艺、版权平台专属分区、动漫、音乐、健身、纪录片等，涵盖了大部分线上内容，并可随平台更新进行拓展。

每个分区均采用直观的卡片式信息流向下拓展，确保用户接触到最新最热内容的同时也具有更广泛的体验。

哈趣H1搭载的系统可支持换肤、梯形矫正等功能，在设置中可见更多无线连接选项。

此外，哈趣H1也支持语音控制，内置哈趣精灵语音助手，通过长按遥控器语音键激活使用，我们分别进行了一些测试项目：

语音启动APP

语音查询天气

语音搜索电影

语音搜索综艺

语音搜古诗

可见哈趣H1内置的哈趣精灵语音助手能够支持多数常用的语音指令，为用户的操作提供不少便利。

环境测试

最后我们照例对这款哈趣H1便携式投影进行了包括噪音和温度在内的环境测试，室内空调设定为22摄氏度，噪音检测时关闭空调，测试距离均不超过0.5m。

在正常工作状态对正面出风口区域进行测温，测得50.1摄氏度。

顶部主要操控区域测得25.7摄氏度。

侧面蒙布覆盖的音响区域测得29.5摄氏度，热量集中在前半部分。

背部进风区域测得22摄氏度，与室温差别不大。

噪声测试中，我们关闭空调和投影仪，首先对环境底噪进行测试，测得46.1dB。

打开投影仪，在正常工作状态测得46.8dB，与底噪波动处于同一或更低水平，受限于测试环境难以有更实质的数值，不过也说明这款哈趣H1的工作噪音基本不会高于使用环境噪音。

总结

哈趣H1一款全新推出、主打时尚颜值和复古质感的便携式投影产品，拥有独特的外观设计，不错的分辨率、色彩性能和易用的智能系统。虽然轻量、便携、内置电源的特性使其在投影性能上有所牺牲，但为这款产品带来了更广泛的使用场景，充分发挥出投影的灵活特征，在各种户外活动中能够作为大屏解决方案有用武之地。

轻量和性能，有时这对矛盾的属性总不免带来各种组合上的冲突和权衡，而在现有的技术和成本条件下，将外观设计这一附加价值作为突破点的哈趣H1可以说展示了又一条独特的产品路径，相信未来在投影领域看重“颜值”的消费者会越来越多，同时我们也期待厂商能不断创新突破，为用户带来功能、颜值、便携性兼优的投影产品。