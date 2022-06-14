23立方米大吸力 德意油烟机燃气灶825B套装促销

作者：老谢

【天极网家电频道】6月电商都在大促销，最近买厨房家电有什么优惠？德意抽油烟机、燃气灶套装(825B+718A)，采用欧式设计，具有23立方米/分钟大吸力，460Pa大风压，还有高温自清洁、挥手智控、增压环幕、54dB底噪运行等亮点，目前电商促销到手价2999元，下面来详细了解下。

排烟性能上，德意825B抽油烟机具有23立方米/分钟的超大吸力，它配置直径260mm大叶轮，可有效提升进风面积。23立方米/分钟是当前油烟机的最强吸力了，烟机开启后吸力达到顶峰，能够快速将油烟吸尽。烟机采用增压环幕拢烟，用负压外扩环吸拢烟，增大吸烟面积的同时均布隐形环幕，防止油烟外溢。

德意825B抽油烟机具有460Pa大风压，搭配23立方米/分钟的大风量，可以抵御公共烟道的阻力，彻底排净油烟，再无倒灌。高层住宅大家共用一条公共烟道，当烹饪高峰期，烟道里的空气阻力就很大。当油烟机的风压大于公共烟道的风阻，就顺畅排烟;油烟机的风压若小于风阻，就会油烟倒灌。所以风压越大，排烟越畅。

德意825B抽油烟机具有100℃高温自清洁功能，无需用户手动清洗，工作满60小时会自动开启。100℃高温可以软化油污，更易排出。德意825B的工作噪音标称54dB，在厨房不会太吵。

操控上，德意825B抽油烟机搭载挥手感应技术，能智能识别用户手势，不用接触油烟机就可以隔空控制开关、调节风量大小和开关灯光等。油腻的手如果直接按烟机开关，一按一个油指印，擦拭面板费劲。有了挥手感应，轻轻一挥手，隔空就能控制油烟机。

德意718A燃气灶采用聚能环，高效锁热。具有5.0kW大火力，爆炒带劲;具有67%热效率，达到一级能效。可以瞬时点火，即点即燃。玻璃面板有四重防爆功能，保证安全。还有八重安全防护，包括旋压式安全旋钮、自动熄火保护、脉冲点火、连续使用保护、三重隔热、四重固定、气电分离、全品检测等。

价格：德意抽油烟机825B和燃气灶718A套装，目前6月电商促销到手价2999元。

编辑点评：德意这款抽油烟机排风量达到23立方米/分钟大吸力，是当前油烟机的顶级水平，风力非常强劲。体感手势控制也是当前高端产品中流行的技术，只要挥一挥手，即可开启、关闭油烟机，可人性化地解决用户在烹饪时的尴尬情况，带来全新的智能化、科技化下厨体验。