海信天猫联手打造双AI系统 海信55E52D理想家电视评测

作者：沈黎明

【天极网家电频道】时光，漫不经心地走过了几十年。我们家中的电视也从普通的黑白电视换成彩色电视，从智能电视升级到了AI电视……对于一台AI电视来说，丰富的功能使其逐渐成为了家庭中的娱乐中心，这也是很多用户追求理想家的过程中必不可缺的产品。

伴随用户对理想家的追求，海信55E52D电视脱颖而出，该产品搭载了时下热门的AI声控功能，让用户无需遥控器就能跟电视面对面交互，随心所欲地开启新娱乐模式。此外无边全面屏的时尚设计以及MEMC运动防抖技术4K HDR的加入，让理想家的模式更近完美。

理想家STEP1：AI声控 智慧有趣

记得很久以前看过一部科幻电影，里面机器人极其智能化，已然成为了家庭中的全能助手，主人只要下达一个命令，它就能及时、高效地去完成。因此笔者认为，理想家的第一要点就是人工智能化，这点在海信55E52D电视上可以说得到了很好的验证，这款电视在AI功能的支持下，不仅可以实现语音控制、图像识别，更可以进行AI互动，正式成为了我们日常生活中的好助手。

海信55E52D电视搭载了最新的VIDAA AI系统，能够带来更快的运行速度以及后台限制等优势，同时对于第三方软件的兼容性也更加完善。而AI声控则是该系统内一大亮点功能。

AI声控是理想家的核心功能，当用户直接对着电视说“海信小聚”时,就能启动AI声控功能。当你家的遥控器找不到了、当你吃着东西不想用脏脏的手按遥控器时、当你在做饭想听音乐时，只要说出“海信小聚”，然后发布指令，即可得到你想要的电视内容。AI声控具体的功能和按下遥控器上的“语音键”一样，但是可以让用户摆脱遥控器的束缚，真正的实现了人机交互。

当然开启这个功能也十分简单，用户在菜单界面的通用设置中打开“远场语音控制”，这样直接对着电视说：“海信小聚”，就能启动语音助手进行语音控制，和现在手机上的语音助手唤起方式类似。从实际体验来看，这种丢掉遥控器的感觉实在太棒了，有了AI声控，用户使用语音交互的欲望大大提升。没事在客厅喊两句，这种情况未来肯定会经常发生。

值得一提的是，AI声控功能对老人和孩子特别有帮助，因为他们不会繁琐的遥控器操作，只要对着电视喊出想看的节目就行。

理想家STEP2：音质震撼 身临其境

海信55E52D电视还能充当音箱享受美妙的音乐。当用户打开“智能音箱模式”后，按下遥控器上的待机键即可进入独特的音箱模式，只要说“海信小聚”，即可在黑屏待机情况下进行语音操控，而此时小聚可以帮你播放音乐，或者查询天气等。

作为一款能当“音箱”听的电视，海信55E52D电视特别支持Dolby和DTS双解码，此外，还辅以DTS Studio Sound音效处理技术。通过试听发现，中等音量大小声音就已经非常响亮了，整体音色表现出众，人声清晰，低音有力，有一定的环绕效果，即使不用外接音响，家庭使用也已经足够。结合电视上的音乐类应用，让你家中时刻拥有美好的旋律。

理想家STEP3：全场景语音 贴心管家

VIDAA AI另外一大功能就是全场景语音系统，拥有方言识别、声纹识别、生活全场景覆盖和多轮对话搜索，该功能结合AI声控后，非常好用，其反应速度和准确性相比市面同类产品极具优势。

在AI声控模式下，我们可以直接进行多轮对话搜索，以“海信小聚”启动AI声控后，说出 “我想看电影-2019年的-古天乐的”，系统就自动跳出了你想要的影片。连续对话，层层筛选，直到最后得出你想要的结果。这种多轮对话方式才更贴近实际生活中的情景，使用起来多了点“人性”的味道。

这款电视还支持六种方言，分别是普通话、粤语、四川话、闽南语、上海话和湖南话，让不同地区的人使用起来更有亲切感，识别也比较精准，不过需要使用遥控器进行方言输入。此外还加入了声纹识别，该功能可以识别出孩子的声音，然后过滤掉一些不适合孩子的视频。

当然，精彩不止于此，除了这些功能外，海信55E52D电视还具有70+种服务场景，不管你是查天气预报、旅游订机票酒店都能轻松搞定。吃喝玩乐住，只要有一台电视，从下达命令查询，到扫码付款预定，轻轻松松，让你全家人外出旅游没有烦恼。

理想家STEP4：一键图搜 无所不知

当你在看一部电影时，发现这个演员似曾相识，但就是记不起来，怎么办？

海信电视在VIDAA AI系统中解决了这个问题，用户只需按一下遥控器上的“小聚键”，系统则会将画面截图，并通过人工智能分析画面中的演员，识别出人名后还会推荐相关的人物百科和关联影片。

我们在观看影片《拆弹专家》时，出现男主角时我们按下遥控器上的“小聚键”进行了截图，然后VIDAA AI通过大数据很快识别出 “刘德华”，并推荐对应的百科信息、出演的影视剧等。

理想家STEP5：天猫精灵 智慧家居

这款电视除了VIDAA AI系统外，还联手一起将TMALL GENIE系统也加入了其中，让用户轻松打造出了属于自己的智慧家居，只要喊一声就能进行遥控。

在TMALL GENIE系统的支持下，用户家中的智能家居(包括扫地机器人、智能窗帘等)，与天猫精灵云端进行绑定后，即可使用，不过该功能需要依靠遥控器语音实现。

当然整体的操作步骤也是十分简单，在海信55E52D电视上通过扫码下载和绑定，用户即可轻松添加设备并实现控制。在这之后，这款电视就真正地成为了全屋的全能管家了。

理想家STEP6：强劲配置 流畅保障

作为一款AI电视，硬件配置不仅影响着用户日常体验的流畅度，更是决定了这款电视的服役期。

海信55E52D搭载了四核CA53的CPU，结合64位处理器的GPU可以轻松应对各类高性能应用,为电视带来了极为流畅的体验。

除了强劲的芯片外，海信55E52D电视还配备了2GB+32GB的存储容量，我们在安装了几款游戏和软件后，内存方面占用了6.04G，系统占用1.91G，还剩余空间24.05G，整体的存储空间非常富余。

理想家STEP7：颜值时代 养眼第一

电视作为客厅C位的主角，颜值影响着整个家的格局，因此太过平凡和老气的设计已经被理想家所淘汰。海信55E52D电视将简约与时尚进行了融合，同时还加入了时下各个流行元素，让这款电视的颜值简直出众。

海信55E52D电视的无边全面屏设计让这款电视摆脱了边框束缚，让收看视野更好，更具临场感。

海信55E52D电视还采用了Unibody一体成型机身，一次性无缝折弯成型，全金属的外观浑然一体。

机身最薄处厚度仅为8.71mm，如此轻薄的设计，可以更好的贴合家居风格。

电视底座采用了金属材质，均衡对称，兼顾了艺术感与稳定性，与整块屏幕配合起来非常时尚。

屏幕右下角依旧是领夹造型，轻盈优雅。

电视的金属背板在细节上的表现十分出色，密封性很好，防尘和散热效果极佳。

海信55E52D电视的扩展接口集中在背部右侧，包括：2个HDMI接口， 2个USB接口(其中1个是USB3.0)，1个网线接口，1个音视频输入接口，1个数字音频输出接口(同轴)，1个天线接口，可以满足日常使用。

遥控器采用黑色配色，大气稳重。值得一提的是，遥控器上的三角图标“小聚键”和 “语音键”是体验海信VIDAA AI系统的核心所在。

理想家STEP8：画质出色 大饱眼福

画质是一款电视的灵魂所在，只有出色的画质才能为用户带来更为全方位的视觉体验。下面让我们通过实际屏摄，一起来欣赏海信55E52D的画质表现。



开启运动画面补偿标准模式(MEMC)



关闭运动画面补偿(MEMC)

说到画质，首先提一下画面稳定性，这对于喜欢看体育比赛的用户至关重要。海信55E52D电视采用了MEMC运动画面补偿技术，它通过深度学习和智能检测，均匀补偿生成帧内运动物体的动态补偿帧，实现运动画面的流畅观看。从屏摄的球赛中，我们可以看到开启MEMC的画面中，高速射门的球的轨迹非常明显，足球在高速旋转的情况下也看得很清晰。而未开启MEMC功能的画面中，足球本身的拖影非常明显。

下面是一组4K视频的屏摄图，来看看海信55E52D电视的实际表现。

通过以上4K测试图片我们发现，海信55E52D的显示整体偏向艳丽，色彩较浓郁且整体通透感强，真实还原且大幅提升画面的色彩和细节。

下面的是4K HDR演示片的屏摄图片，展现色彩和细节。

在4K HDR体验部分，整体画面呈现接近真实。第一张图木炭的冷色调和火焰的暖色调很好地融合在一起，不同角度下的颜色的深浅都是不同的，都有非常明显的体现。第二张图发现天空的颜色都是有差别的，色彩过渡自然，层次分明。

理想家总结：海信55E52D电视丰富的AI功能是打造理想家的关键。对于有追求的用户而言，海信55E52D不仅AI功能全面，外观和画质方面也毫不含糊，此外，价格更是非常亲民。试问，这样一款全能型理想家电视，谁能忍住不为它动心呢？