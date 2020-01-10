CES 2020丨专访索尼：电视叫什么名字不重要，芯片才是8K胜负手

作者：Simon

【天极网家电频道】如果说去年CES 上8K电视只是崭露头角，那么今年堪称遍地开花。从液晶到OLED再到Micro LED，不同显示技术都在指向同一个清晰的视界。作为最早推出8K电视的厂商之一，索尼今年继续更新8K产品线，带来新品Z8H系列。2020年，8K离普通消费者还有多远？索尼在8K电视上将会有哪些新动作？

▲索尼8K智能液晶电视Z8H

CES2020期间，我们专访到索尼高层，包括索尼家庭娱乐和音频产品公司代表董事兼总裁、索尼集团高级执行副总裁高木一郎，索尼(中国)有限公司董事长兼总裁、索尼集团高级副总裁高桥洋，索尼(中国)有限公司消费电子营业本部总裁谢飚，以及索尼(中国)有限公司消费电子营业本部副总裁木村维人，带你走进索尼电视的2020。

8K销量超预期

8K电视推向市场已经有一年时间，由于价格一直处于高位，目前销售总量并不大。业内人士透露，2018年8K电视销量在1万台左右。

▲索尼8K智能液晶电视Z9G

索尼去年推出8K电视Z9G，只有85英寸和98英寸两个版本，最便宜的售价也要近10万元，是纯粹的高端产品，但过去一年索尼8K电视却卖得很好。索尼家庭娱乐和音频产品公司代表董事兼总裁、索尼集团高级执行副总裁高木一郎在接受采访时表示，“索尼8K电视去年的销量超过预期”，虽然没有透露具体数字，但表示存在供不应求的情况。

▲索尼家庭娱乐和音频产品公司代表董事兼总裁，

索尼集团高级执行副总裁高木一郎

今年索尼推出的8K新品Z8H将尺寸延展到了75英寸和85英寸，并表示75英寸是展现8K画质优势的最小尺寸，再小就无法体现8K画质效果。这意味着，索尼在短期内不会有更小尺寸的8K电视推出，和已经推出了65英寸8K电视的三星等品牌的策略并不一样。

8K为何离不开画质芯片

为什么对8K电视而言，芯片如此的重要？高木一郎解释称，主要原因有两点：

一是8K显示对数据处理能力的要求激增，几乎是4K时代的4倍，对芯片的运算能力要求极高。某些电视即使在屏幕上实现了物理的8K分辨率，其芯片图像处理能力如果跟不上，依然不算真正的8K电视。

二是真正的8K内容极度缺乏，短期内可能也看不到改善的前景。哪怕将来8K电视逐渐普及，消费者观看的内容可能还停留在4K甚至1080P上，所以将非8K内容提升到8K级别就变得无比重要，而这正是依赖于芯片的图像处理能力。

▲索尼芯片发展历程

索尼从1997年就推出了第一代图像处理芯片，20多年期间已经诞生了超过10款电视芯片，索尼芯片可以让电视极大地提升画质表现，也是奠定“索尼电视=顶级画质”行业地位的重要原因之一。熟悉电视产品的人应该有留意过，近几年国内外电视品牌都在加码画质芯片，芯片的重要性便越发凸显。

2019年，索尼推出最新的图像处理芯片X1旗舰版，今年的8K电视Z8H采用的也正是这颗芯片。索尼技术人员表示，索尼画质芯片的强大之处主要有两点，一是基于多年丰富经验开发的独特算法，可以有效优化画质;二是强悍的AI图像双数据库，积累了丰富的素材，配合算法来实现最佳画质效果。

“将低画质内容提升到高画质是一件没有尽头的事情，这也是索尼持续推出图像处理芯片的重要原因。”索尼在芯片升级的速度和水准上，在业内依然占有极大优势。

从终端到内容，忠实还原创造者意图

近两年，索尼提出了新的战略目标，叫“贴近人”。“在创作者与消费者之间架起一座桥梁，忠实地为消费者还原创作者的意图。”高木一郎表示。

这座桥梁便是索尼的画谛系列电视。今年，索尼从产品端延伸到内容端，介入内容制作领域，为创作者提供更多参考。索尼自2017年开始与腾讯视频合作，为中国消费者提供更习惯接受的本土化内容。2020年，索尼与外部的技术合作将进一步升级，从CES现场展示的案例来看，索尼为腾讯视频的调色师提供了电视参考设备，从而保证了从制作端到家庭客厅，画质表现的一致性，忠实还原创作者意图。

今年，还会有更多IMAX Enhanced标准认证的内容通过腾讯视频传递给消费者。

除了电视这块“小屏”，索尼还为专业用户准备了一块“大屏”。索尼展台特设一个专业的节目制作工作室，配备一个4K x 2K crystal LED显示系统(220英寸)，以便在影院级的荧幕上更忠实地还原创作者意图。

电视叫什么名字不重要

随着IoT时代的到来，有的电视产品以“智慧屏”命名。索尼(中国)有限公司消费电子营业本部总裁谢飚表示，电视叫什么名字不重要，二十几年前的电视还叫数字电视接收机，这也并不影响消费者对电视产品的认知。

▲索尼(中国)有限公司消费电子营业本部总裁谢飚

在索尼看来，电视产品的重点，还是画质和音质，更酷的名字并不能改变这一基本事实。从近期网上热议的小米电视和荣耀智慧屏音质之争来看，消费者更在意的方面，确实没有脱离电视的范畴。

不过，高木一郎也表示，国产厂商在智能化方面值得借鉴，而索尼电视提升智能功能的下一步计划，是增强电视与手机之间的无缝连接，也会朝这个方向不断努力。

除了智慧屏，还有激光电视、Micro LED电视等不同显示技术的产品，未来谁会成为主导？高木一郎认为，从尺寸来看，100英寸会是一道分水岭。只有在100英寸以上，Micro LED、激光电视等才具有一定显示优势。根据此前了解到的信息，索尼暂时没有推出激光电视的打算，而Micro LED技术也只用在TO B的Crystal LED Display System(黑彩晶)上面。

▲Crystal LED Display System

采访尾声，索尼还官宣了一则消息。今年，第七家索尼直营店(Sony Store)将在杭州开业。