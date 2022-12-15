全自动or半自动 智能门锁该怎么选？

【天极网家电频道】随着智能家居产业链布局的加深，智能家居产品日益多样化，智能门锁作为智能家居硬件产品的第一入口，也在不断的改良革新过程中被接入更多的生活场景。相关数据显示，2022年第三季度，中国智能门锁线上市场销量为96.6万套，同比增长10.7%。预计在未来智能门锁市场仍会保持增长态势，线上市场规模将有望突破400万套。

门锁作为家居安防中的刚性需求，技术的发展为智能门锁带来更多的可能性，除了钥匙解锁、门卡解锁等常见的开锁方式，智能门锁还能够对指纹信息进行提取识别，实现不带钥匙也能轻松出入家门的便捷体验，这对于一些上了年纪的老人来说可谓非常友好。不仅如此，为了进一步提高用户安全保障，更为先进的人脸识别技术被应用到智能门锁当中，它能够通过专业投影模组三维测距的方式来形成复杂的三维人脸模型，深度对比人脸面容信息，做到无差别精准识别，为用户带来更加精准安全的“刷脸进门”。

除了开锁方式的越来越多，智能门锁的进化也精细到用户开关门的动作层面。目前市面上的智能门锁可以大致分为全自动智能门锁和半自动智能门锁两种。半自动智能门锁多为在传统机械锁形态上进行改良的执手智能锁，它一般需要先后进行两个或是三个步骤才能开锁，譬如用户在进行指纹或是其他方式的身份识别后，需要手动下压门把手才能进行解锁，而关门后的上锁也需要进行上提门把手的操作。

而全自动智能门锁则全程采用电机驱动，用户在使用指纹、磁卡、密码等方式进行开门认证后，锁舌能够自动缩回解锁，用户只需要轻轻推拉就能进门，不需要进行旋转门把手之类的多余操作，关门的时候也只要将门合上，锁舌就会自动弹出上锁，非常地方便。

半自动智能门锁与全自动智能门锁相比，无疑是全自动智能门锁在使用便捷性上占优。当进门遇到双手提有重物的情况时，全自动智能门锁在指纹解锁后就可以直推进门，用户无需腾出手去旋转门把手开门，更便捷也更为人性化。而在安全性能上，全自动智能门锁也更占优势，关门自动落锁能够避免出门之外或是独立在家因忘记锁门所带来的安全隐患，提供更牢固的安全防护。

即便如此，全自动智能门锁仍未撼动半自动智能门锁作为市场主流的位置，全自动智能门锁所面临的与原始门体天地钩不匹配、门下垂后阻力过大无法启闭等问题目前仍未有较好的解决办法，加以全自动智能门锁的价格相对更贵，全自动智能门锁若想成为大众家庭中的门锁选择方案，仍有较长的一段路要走。