老年人该怎么用智能家电产品？ 离不开适老化设计

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】近日，工业和信息化部“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”公布了首批通过适老化及无障碍水平评测的网站和APP。人们常用的微信、腾讯新闻、QQ等多款APP通过了评测。早在去年，微信就上线了“关怀模式”，用户可以发现微信里面的字体变大了，色彩也变强了，并且针对性地优化了按钮、标签可读性等功能，老年人也能愉快地享受“网上冲浪”。

那么，家电作为我们家中必不可少的产品，适老化程度又是怎么样呢？近年来，越来越多的家电产品在操作方式上进行了更新换代，以按键、触摸控制和LED显示屏代替了以往不需要过多依赖视觉即可进行操作的旋转式操控。智能电视功能齐全，但老年人却不懂得如何使用遥控器切换平台;集约式微波炉功能按键丰富，除了加热功能以外，还有烧烤、蒸肉、熬汤等多种功能，老年人不慎选错功能，所需烹饪的食物也完不成了;全自动洗衣机功能同样丰富，还能够根据不同面料智能洗涤，但是对于老年人来说，操作的复杂性让这些实用的功能沦为摆设。随着技术的发展，家电产品越来越智能化，但复杂的操作让不少老年人无从下手，一旦误操作，还容易对他们的安全带来风险。

那么，家电产品在走向智能化的同时，又该兼备什么适老化需求呢？

操作便捷

家电产品的操作面板作为与用户“沟通”的桥梁，对于老年人而言，简易的操作面板对他们更为友好。以通俗易懂的图标代替复杂的文字说明，增加语音交互或手势控制功能，这能明显提高他们的使用体验。同时，家电产品支持一键记忆储蓄功能，能够减少老年人需要重复操作麻烦，降低误操作的风险。

安全至上

对于家中有老年人或小孩的家庭来说，安全无疑是购买家电产品时首要考虑因素，特别是厨房这些需要使用到明火或者天热气的区域，家电产品的安全性能显得更为重要。例如，燃气灶实现防干烧、自动断火功能，避免老年人在烹饪时因为忘记关火而带来的安全问题。

人性化

老年人随着年龄增长而产生的身体机能的退化，在使用家电产品时往往表现为操作不利索、使用不方便。因此，家电产品在设计时要兼顾老年人的身材条件。例如智能洗地机，通过使用马达来牵引洗地，无需前推后拉，使用起来轻松省力。同时，牵引时的角度也要匹配老年人使用时的身高条件。

总的来说，老年人在使用家电产品上有其自身的特点。家电厂商应致力开发出更多“适老化”智能家电产品，在功能齐全之余，完善语音操作、实时提醒等服务功能，让老年人的晚年生活也能真正体验到智能家电所带来的便捷与乐趣。