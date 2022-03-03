女神节送妈妈什么好？这几件好物可不能错过

作者：饶玉

【天极网家电频道】一年一度的女神节就要来啦!朋友们有没有准备好给妈妈、女朋友还有闺蜜好友的节日礼物呢？每每到了这个时候就是很发愁，有木有？说到女神节，小编第一个想到的就是应该给妈妈买点什么好呢？那么今天我们就来给大家盘点几款女神节最适合送给妈妈的好物。

女神节送给妈妈的，最先想到的是按摩仪。家中的按摩椅买了有一段时间，但总是想起来才去坐着按摩一下，平时基本上就成了堆放衣物的地方。想想还是按摩仪用的频率更高一些，随拿随用，方便省事。

给大家选的是海尔多功能颈肩腰按摩仪，一机多用，腰部按摩、背部按摩、肩周揉捏都可以用它。海尔按摩仪采用四个扁平按摩头，模拟真人按摩的起伏节奏，进行智能定时、双向揉捏按摩。并且机身小巧，家用、办公用都很合适。点击购买

第二个是电动牙刷。现在的年轻人基本上用的都是电动牙刷了，电动牙刷清洁效果更好，刷牙省事省事。女神节也想给妈妈给妈妈买一支电动牙刷。

在这里，给大家选的是飞利浦的一款声波震动牙刷，女神节到手价279元。这款飞利浦电动牙刷具有三种清洁、敏感、净白三种模式，可以根据使用习惯去选择。两周的续航时间，日常也是完全够用的。点击购买

第三个是扫地机器人。平时繁杂的家务活都是妈妈承包的，女神节到了，送妈妈一台扫地机也是个很不错的选择。扫地不用再弯着腰，用扫地机器人可以减轻一下家务的负担。

科沃斯N8扫拖一体机器人，不仅是扫拖一体，还可以高效除菌。2300Pa的强劲吸力，可以做到深度除尘，扫拖一体，像地板上的灰尘毛发、洒落的汤汁都可以清楚干净。免手洗的湿拖布，打扫完后也不用自己再清洗，干净方便。好了，本期的推荐就先到这，大家赶快去给你们的女神们选礼物吧!点击购买