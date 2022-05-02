“4+2”烹饪管理 蓝炬星麦饭石蒸烤炸集成灶K5S助力吃得健康、用得省心

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】随着“集成化”概念的不断普及，“集成厨电”得到了快速发展，成为厨电市场变革发展的重要力量。其中，兼备抽油烟机、燃气灶、蒸烤箱等多种功能于一体的集成灶，凭借功能全面、占地面积小、使用便捷等优势，精准触达了城镇居民厨房空间小、需求多的痛点，受到越来越多消费者的青睐。

近日，高端集成灶品牌蓝炬星发布了蓝炬星麦饭石蒸烤炸集成灶K5S，它具有0油低脂空气炸、营养美味锁鲜蒸、酥嫩降火加湿烤、均匀加热四环火等功能，高效集成多种烹饪需求;此外它还能够实现劲吸强排无油烟、由内而外易清洁，在“吃”和“用”方面给予人们双重健康保护，它还采用了麦饭石材料，赋予集成灶新的健康属性。

烹饪是厨房的最主要功能，蓝炬星麦饭石蒸烤炸集成灶K5S在烹饪的烹煮环节，采用四环上进风燃烧器，结合外扩式高压喷燃火瓣高效聚火，火力最大可达5.2kW，最小可至250w，大火爆炒小火慢炖同样适用。

在厨房油烟的处理上，蓝炬星麦饭石蒸烤炸集成灶K5S拥有19m3/min大风量，配合900mm超宽拢烟板，能够在43秒内快速抽烟，油烟左右不外溢。它还搭载了双向风轮，支持自动巡航增压模式，自动感应公共烟道中的压力变化，智能无极变频，自动调节转速，以1000Pa的强力大风压，保持排烟畅通无阻。

在蒸烤功能上，蓝炬星麦饭石蒸烤炸集成灶K5S采用了麦饭石材料内胆，保留了人体健康所需的天然矿物元素，赋予蒸烤健康属性。而且内腔的表面不易残留食物和油污，轻轻一擦即可洁净如新。烤功能下，这款集成灶利用高温热风与蒸汽结合，在烤制过程中带走表层水分，辅以微润蒸汽，带来外焦里嫩的口感享受;在蒸功能下，它则配置了两大蒸煮技术以及190mm大蒸发盘，微压加速蒸透锁鲜。

同时，蓝炬星麦饭石蒸烤炸集成灶K5S还拥有无油空气炸功能，通过内置大直径热风风扇360°高速循环出风，带走食物多余油脂，保持香脆口感，在家也能吃到酥脆炸物。

价格方面，目前这款蓝炬星麦饭石蒸烤炸集成灶K5S电商售价14999元，感兴趣的朋友不妨关注一下。