使用燃气灶别忘了打开抽烟烟机 这款23立方米大吸力抽油烟机值得一看

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】斯坦福大学环境科学教授罗伯・杰克逊最近进行的一项研究显示，烹饪时使用的天然气会产生一氧化二氮、二氧化碳和甲醛等有毒物质，当我们吸入它们时，会对我们的肺部健康产生重大威胁。但是不少家庭却没有在这方面给予足够的重视，他们认为厨房空气中的有害物质大多来自烹饪的油烟当中，因此在使用燃气灶进行烧开水、煲汤等油烟弥漫不多的操作时，他们往往选择不打开抽油烟机，但是这在无形中造成肺部疾病的发病率越来越高。

简单来说，只要有使用到燃气灶，就要打开抽油烟机。这款创维顶侧双吸油烟机CXW-310-Y9C-1拥有23立方爆炒大吸力，轻松吸走厨房油烟，自清洗和智能体感兼备，给予用户更方便的使用体验。

在油烟吸拢方式上，正如产品名称所示，这款抽油烟机采用侧吸和顶吸合二为一的方式，打造新7型结构，双吸多方位拢烟，使油烟在上升中全方位笼罩油烟，减少油烟扩散。同时在23m3/min的超强大吸力下，让油烟真正无处可逃。

这款创维顶侧双吸油烟机CXW-310-Y9C-1在拢烟板的位置也下足了功夫，900mm大尺寸控烟范围，多方位不留一丝余烟。

而在油烟的排放上，创维顶侧双吸油烟机CXW-310-Y9C-1内置了转速强劲的全封闭铜线电机，配合加宽顺畅排烟的风轮设计，能够以420pa大风压排烟，即使在做饭高峰期也能做到油烟真正畅排，油烟不倒灌。

在操控方面，创维顶侧双吸油烟机CXW-310-Y9C-1搭载了智能体感技术，挥手就能实现开关机，无需触碰就能调节烟机档位。此外，这款抽油烟机在烟机关闭后还能够延长秒运行，将油烟机内部和厨房余烟吸净，无需担忧残留油烟影响我们的健康。

其中的“热除油”功能，简单三步就能完成烟机内部的自清洁。首先通过高温升温加热分钟，然后液化溶解顽固油污，最后启动高速旋转甩出油污，烟机内部洁净无需我们动手，非常的方便省心。

价格方面，目前这款创维顶侧双吸油烟机CXW-310-Y9C-1电商平台促销价仅售1099元，感兴趣的朋友不妨关注一下。