家电市场上逆势走红 干衣机到底具备了哪些“魔力”

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】春末夏初那段潮湿多雨的日子，相信大家再也不想经历。潮湿的天气给我们的日常生活带来不少烦恼，特别是衣物的晾晒。空气中弥漫着高湿度的雾气，洗衣机洗涤后的衣物即使扭得非常干，但是晾起来很长一段时间还是湿的，即使衣物勉强干了能穿，但是衣物上残留下的细菌繁殖后产生出的异味，闻起来让人十分难受。潮湿天气下的干衣需求越来越突出，这也在一定程度上引起了干衣机的购买热潮。

根据奥维云网推总数据，2021年独立式干衣机零售量规模为92.3万台，同比增长43.0%，零售额规模为57.0亿元，同比增长78.2%。进入2022年，干衣机延续了2021年的增长态势，1-2月，独立式干衣机零售量规模为17.0万台，同比增长104.8%，零售额规模为8.5亿元，同比增长97.7%。高昂的增势，就是用户最好的认可。

除了“回南天”、“梅雨季”等天气下衣物晾晒不干的痛点，干衣机的走红，有很大一方面原因在于用户对衣物洗护需求的提升。干衣机能够满足衣物在洗净后的除尘、除菌、除皱、烘干、祛味等功能，同时在面对一些不适合阳光暴晒的高端面料衣物时，干衣机也能带来不一样柔顺的干衣效果，满足了人们日常生活的需求。

目前市面上常见的干衣机主要有三种，分别是直排式、冷凝式和热泵式。直排式干衣机是通过加热系统将空气加热，风机再将热风吹向衣物，从而带走衣物上的水分，然后通过排风管排出。直排式干衣机的加热系统相对简单，干衣方式也没有那么复杂，因此直排式干衣机的价格相对便宜，但是直排式干衣机的加热温度不能控制，对衣物损伤率较高。冷凝式干衣机式由空气经过加热系统加热后，再通过风机将热风吹向潮湿的衣物，此后热风变为潮湿的微热空气，然后冷凝系统将水蒸气凝成液态水，收集到储水盒中，剩余的微热空气通过管道排出机器。相比于直排式干衣机，冷凝式干衣机的烘干温度较低，可以较好的呵护衣物。热泵式干衣机则是在冷凝式的工作基础上增加了热量回收循环系统。在烘干过程中，热风中热量被回收，干热空气使衣物中的水分蒸发，湿空气在冷凝器和蒸发器处冷凝，达到干衣和除水作用。总的来说，热泵式干衣机是三种烘干方式中最为高效的，在烘干温度上的控制也更精准，出现高温损伤衣物的情况较少，适合绝大多数的面料。而且热泵式干衣机由于热量的循环利用，它的能耗更低，更为节能。

近日，百年创新品牌惠而浦发布了一款新品惠而浦W1・易净系列热泵干衣机。它内置桶内湿度传感器、压缩机温度传感器、出风口温度传感器，实时监控桶内温度、湿度变化，以热泵低温系统让温度浮动±3℃之间，衣干即停，给衣物组织和材质更轻柔的低温柔烘。此外正反抖散技术的加持，惠而浦W1・易净系列热泵干衣机让衣物在烘干过程中始终保持内筒双向转动，让衣服充分抖散不缠绕，减少磨损褶皱之外让衣物与热风全面接触，轻松抵达透彻的洁净干爽。

不仅如此，惠而浦W1・易净系列热泵干衣机还搭载了除菌螨程序，既能避免衣物晾晒过程的二次污染问题，还能为衣物提供螨虫细菌一网打尽的洁净干衣体验，经过权威机构中国家用电器检测所的除菌除螨效果检测，惠而浦W1・易净系列热泵干衣机的除菌率>99.99%，除螨率高达100%，衣物穿着更安心。

在未来，面对用户更个性化、多元化的使用需求，干衣机的烘干温度、转速等性能或许会具备更多的变化，干衣机市场潜力大，有更多市场空间待挖掘。