预计2022年智能晾衣架产品销量720万台

作者：饶玉

【天极网家电频道】从最初的落地、外飘以及手摇式晾衣架，发展到由电力驱动的电动晾衣架，再到近年来出现的多功能的智能晾衣机，可以发现，晾衣架产品的功能得到了极大的丰富与延展，同时，专业晾衣设备的出现，也改变了用户日常家居生活的晾晒衣物习惯。

在精装房地产市场的发展、生活消费水平逐渐提高的背景之下，智能晾衣机成为了家庭装修中的配备产品。作为科技化、智能化的升级产品，智能晾衣架能够更好的满足消费者的“享受型”消费，为用户带来更加舒适便捷的家庭晾晒体验。

根据奥维云网研究分析，智能晾衣架产品2022年预计销量为720万台，到2024年有望超过1000万台。2022年市场总额预计达到125亿元，增长率约为20%。

通过近五年的发展，智能晾衣架行业已经实现了近百亿市场规模。近年来，城镇化人口的增加带动这新增住房以及房屋装修需求的增加，进而给智能晾衣架行业带来较稳定的需求。与此同时，用户消费水平的提高，需求逐渐升级，作为典型的消费升级产品，智能晾衣机产品可以满足使用所需。

后疫情时代，用户的消费意识和习惯发生了新的变化，受到疫情的影响，健康观念逐渐深入人心，具备消毒杀菌和智能语音控制功能等单价更高的智能晾衣机产品，受到消费者的青睐，这给产品升级带来新方向的同时，也为市场增长带来新的驱动。此外，家居阳台场景趋于丰富化等原因，也为智能晾衣机带来的潜在增量。

作为典型消费升级产品，目前，智能晾衣机行业处于快速发展的阶段，伴随着新兴消费群体的崛起，智能晾衣机产品的市场普及率也将进一步提高。