家电产品成套买更香？浅析套系化家电的优势

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】家电产品作为家装设计中的重要组成部分，伴随着5G、人工智能、物联网、大数据等技术的融合，家电产品智能化趋势明显。智能语音交互、智能建图导航、智能开启关闭等一系功能被搭载在家电产品中，为人们的生活带来了不少便利。但随着人们对于品质生活追求的升级，人们对于居家生活的需求也逐渐往个性化、场景化、高端化方向发展。单一智能家电产品似乎已不能满足人们的使用需求，缺少互通互联的家电产品仿佛被割裂开来，虽然各自的功能不受影响，但是对于使用者来说，当需要进行先后使用两种或两种以上家电产品的活动时，它们之间缺乏的联系，就会让这项活动的智能便捷性大大折扣。

于是乎，套系家电应运而生。套系家电是为了满足一定场景或对象需求，由多台不同功能的产品组成，这些产品有统一的设计风格，通过互联互通组成可以统一操控的智慧家电，能够很好地融入整体家居环境，为厨房、客厅、卧室、卫浴、全屋等多场景中提供一站式家电解决方案。简单来说，家电产品套系化最主要目的是解决消费者层级化、多样化的使用需求，从单一的为消费者提供家电产品转向为消费者提供智慧生活解决方案，从单产品智能，转向全屋智能，再进一步实现场景智能。

据奥维云网研究表明，中国家电市场正从单品零售时代跨入场景方案设计时代，逐步形成了厨房、客厅、卧室等不同场景的套系化家电解决方案。我们熟知的海信、TCL、美的等知名家电企业，在立足于自身优势产品的基础上，也纷纷建立起了符合自身的套系化家电落地方案，将目标瞄准销售潜力巨大的套系化家电市场。

图片来源：奥维云网

近日，“全屋互联网家电开创者”云米更是发布了全新升级【一站式全屋智能】解决方案“1=N44”，通过打造全屋畅快互联互通的高端家居生活体验，让智能变得真正“有用、好用”。据了解，该一站式全屋智能解决方案囊括了云米目前上市的共计60多种大类的智能家电产品，通过拥有4大能力和4大服务的云米HomeMap，借助全新发布的Alpha X 毫⽶波超视感知雷达，让用户更加轻松自如地掌握家的各种信息状况，助力全屋智能设备更⾼效、更主动地为用户服务。

家电企业相继在套系化家电赛道上“发力”，那么消费者们对套系家电是否买账呢？相关调查结果显示，在近两年有过新装修或者购买过家电的人群中，选择套系家电的人群比例达到12%，虽然在数据上套系家电仍不是消费者选择购买的主流，但是套系家电凭借的统一、协同、便捷自身优势，在未来的发展潜力空间巨大。

统一的外观设计是选择套系化家电的切入点

在现代家装设计中，场景或品类的整体性、统一性愈发被人们所看重。家电产品作为家装设计中的重要组成部分，人们在选择时不再仅是关注它的功能，而是希望家电产品所带有的外观设计，能够营造出一定的家居风格，而且能够融入其他家居元素，让它们的“大块头”不显得那么突兀。套系家电拥有一整套的外观设计语言，不管是颜色或材质上都高度统一。在进行家装设计时，选择套系化家电就不必花心思去考虑不同家电产品之间风格互搭的问题，家电产品融入家装环境的效果也可以更好。

协同的功能互动是选择套系化家电的关键点

家电产品之间的协同联系，是用户最想要的。虽然现在不少家电产品都拥有智能控制，通过遥控或者手机便能轻松操控，实现功能启动或扩展。但是困于算法、协议等技术层面的限制，不同品牌的产品连接方案可能大不相同，这就产生了“一件家电一个APP”的使用窘境。套系化家电拥有硬件、交互逻辑控制上的互联互通，用户只需使用一个APP或一个入口即可操控多台家电，在满足智能化的同时，也非常省时省心。

此外，套系化家电数据、信息上的协同，能让我们的家居生活变得更加条理方便。譬如在烹饪时，储存食材的冰箱能够提供相关食材使用微波炉或烤箱的针对性烹饪方案;具体的烹饪时间能够同步到电视上，让用户在等待的过程中也能时刻关注烹饪进程;烹饪后也能显示相应的餐具清洁功能。冰箱、微波炉、电视……这些在功能上看似毫不相关的家电，在套系的协同控制智能生态下，相互联系，给予用户更智能的体验。

便捷的售后服务是选择套系化家电的加分点

从便捷性的角度出发，套系化家电拥有统一的安装到售后全流程，在对接或沟通时，用户只需面对一个品牌的服务人员，省去了重复沟通的成本。对于厂商来说，也能及时了解到套系家电产品中出现问题的环节，在后续的产品研发中重点突破，给用户带来更好的产品体验。

写在最后

当然了，这也只是套系家电所展现出来的主要优势，套系家电要想真正走进大多数家庭当中，仍需克服众多难题。完善场景覆盖、互通服务数据、加强与房地产商与设计师团队的合作布局等等，这都是套系家电向前发展所亟需要做的。在未来，期待套系家电带给我们的更多可能。