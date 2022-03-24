始于颜值，不止于颜值 浅析石头自清洁扫拖机器人 G10S的设计理念

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】闭上眼睛思考三秒，你们心目中的智能机器人是长什么样子呢？在我们的潜在意识中，机器人同样拥有五官和四肢，能够模仿人类的活动，类人化是我们对智能机器人的固有认知。但是据心理学研究调查显示，机器人的类人化特征越多，人类对其的恐惧感就越强。因此我们可以发现，近年来走进我们日常生活中的智能机器人，在设计时大多立足于它的工作属性，类人化的特征其实并不明显，工作机器人还是以“事业”为重。但是“颜值”仍然是大部分用户非常看重的，那么对于一款“工作”智能机器人，工业设计师们又是如何玩出“创意”的？

自第一款量产的扫地机器人“三叶虫”问世以来，圆盘形的结构一直是扫地机器人工业设计的主流，我们看到的扫地机器人大多数是一个匀称的圆形，圆形结构方便扫地机器人深入人们难以清洁的卫生死角，并在清扫时能够在一定程度上减少家具因碰撞而产生的磨损。而在新一代的扫地机器人中，圆盘形的机身还多了一位方方正正的“伙伴”――基站，这个基站能够实现扫地机器人的充电、自清洁、自集尘等功能，在工业设计上也非常有特色。

近日，石头科技发布了新一代“黑科技”产品――石头自清洁扫拖机器人 G10S，它的基站号称是7合一高能基站，拥有自动集尘、自动洗拖布、自动补水、基站自清洁、自动抑菌、自动烘干(选配)、自动上下水(选配)七大功能，在外观上一机集成了清水箱、污水箱、集尘桶三大结构，非常吸睛。据了解，这款石头G10S联合了意大利知名汽车设计公司宾尼法利纳(Pininfarina)共同参与设计，并一举获得了2022年度红点设计大奖。今天我们就针对工业设计方面，聊聊石头自清洁扫拖机器人 G10S，有哪些独特之处。

极简风与科技感的融合

石头G10S的本体延续了石头扫地机器人产品的家族化设计风格，在形状上采用轻薄圆形的工业设计，表面外观以简约的纯白色所覆盖，辅以高雅的银边点缀，十分简约大气。

机身中部凸起区域为石头G10S的激光头压力传感器，环绕激光头的则是测距传感器，两者协同为石头G10S提供精准障碍识别。传感器模块顶部的银灰色凹槽式 Logo可谓是点睛之笔，在特定的角度望去能够看到logo反射耀眼出的银光，科技感十足。

为了尽可能的传递极简美感，石头G10S仅保留回充键、开关键以及童锁键三个功能按键，其他操作可通过APP操作实现，给予智能无限可能。

而在石头G10S的基站上，我们可以看到永不过时的黑白色彩搭配设计，白色的简约融合黑色的典雅，完美适配各种家居风格。清水箱、污水箱和集尘桶采用等高设计，让整体观感趋于协同，即使采用外置结构，也不会显得突兀。

立足于用户体验的设计

细究石头G10S的工业设计细节，小编看到“立足于用户体验，提高使用便捷性”的设计理念始终贯穿其中。石头G10S正面印有“roborock”品牌logo的顶盖可以掀开，掀盖口采用了稍有凹感的磁吸式设计，开合十分方便。

顶盖下是内置的尘盒，采用了弹簧嵌入式结构设计，轻轻一按即可取出装回，在通电后并会有取出装回的语音提示。

而靠近掀盖口一侧的的清洁水箱，采用的也是便于取拿按压式设计，拆卸毫不费力。

来到石头G10S的基站，使用便捷性依旧不差。清水箱与污水箱之间有一处凸起的胶块，不仅能够用来支撑水箱提手的摆放，用户在提放水箱时也能快速便捷。

集尘桶内的尘袋采用滑动式尘袋口密封设计，用户使用完毕取出尘袋时一拉即可自动封口，全程不会弄脏双手，而且2.5L的大容量，足以满足尘袋一月一换，进一步节约用户时间。

用于机器人“进站”的坡道，也只是采用拼接式的设计，组装拆卸非常方便，无需进行拧扭螺丝等操作。

基站背后的电源线可嵌入背后的凹槽，能够防止用户被“耷拉”着的电线绊倒，非常贴心。

敢于突破的前瞻设计

当看到石头G10S的清水箱、污水箱、集尘桶的外置设计时，小编心里其实是不解的，内置的一体化设计不是显得更加美观吗？但当看到石头G10S的自动上下水功能以及官方的宣传视频后，小编心里的疑惑变成了敬佩，为石头G10S水箱外置的前瞻性设计感到折服。水箱外置方便外接水管，能够实现清水箱自动补水、污水箱自动排水、清洁液自动添加等功能，进一步解放了用户的双手，让手动为水箱换水成为历史。即使水箱外置在观感上可能略显奇怪，但是在增加使用便捷性面前，小编认为这样的设计十分具有前瞻性。

写在最后

好的设计理念一直是产品的加分项，在石头G10S的工业设计中，我们可以看到石头科技考虑的因素更多，根植用户体验，融合简约科技美感，寻求前瞻性突破。在未来，期待石头扫拖机器人带给我们的更多可能。