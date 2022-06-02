汇集一系列前沿配置 海信E5H电视音画体验更胜以往

作者：小戈

【天极网家电频道】随着生活品质不断提升，大家都会在日常生活中融入一些乐趣与情趣，就拿电视使用来说，许多朋友会进行“电影之夜”、“游戏之夜”之类的设定，既可以享受到超高品质内容，同时又能与家人朋友共度美好时光，幸福度满满~在618之际，我们来聊一聊海信今年的新品E5H电视，这台被誉为“高性价比之王”的原画旗舰电视，相比同价位产品能带来哪些独特的使用体验？

电视是客厅娱乐的中心枢纽，同时还能为家人及到家中拜访的来客带来眼前一亮的感受。海信E5H电视采用整体框架式设计语言，机身正面的流光银拉丝与黑色高光的搭配时尚而潮流，金属光泽底座则为这款电视更添优雅简约气质。而超窄边框设计不仅颜值令人欣喜，同时还能让大家在观赏节目时能更专注于屏显内容，带来更出色的观看体验。

支持多分区全阵列动态背光，还可实现双120Hz疾速刷新

海信E5H电视的屏显性能延续了海信电视一贯的高品质，其内置有多分区全阵列动态背光，能够获得硬件级精细分区升级与光性能提升，电影或游戏中任何一帧画面内的各种暗部区域和亮部区域都能清晰呈现，带来更真实自然的视觉观感。不仅如此，海信E5H电视还支持4096级精细控光，能够助力多分区全阵列动态背光获得更精细的画面升级，而超高频疾速调光可以有效缓解屏幕频闪带来的用眼疲劳问题，让电视观看更加舒适。

动作大片、游戏场景中经常会有高速运动画面，传统电视在播放此类场景时经常会带来模糊晃眼的情况，这主要是帧率性能不足的缘故。海信E5H电视本身支持120Hz高刷新率，1秒内能够呈现120幅图像，相比传统电视60Hz的显示性能可带来更丝滑流畅的画面效果，各种高手对决激烈的打斗、赛车漂移溅起的飞沙走石等都能够清晰无比地呈现出来。不仅如此，海信E5H电视搭载有HDMI 2.1接口，支持4K/120 FPS画面输入，搭配游戏主机更能带来专业电竞级的游戏体验。

搭载超画质引擎2.0，同时支持杜比视界技术

强大的硬件配置是一方面，海信E5H电视还拥有一颗动力澎湃的超画质引擎2.0。

海信E5H电视本身的硬实力相当出彩，支持10.7亿色彩呈现，而在臻彩四维还原、3D_LUT原彩调校、Auto Gamma逐台校准等多重优化技术的加持下，海信E5H电视拥有ΔE≈1.2的犀利色准，达到了专业显示器色准的色彩均衡标准，画面中每一颗像素点都能以准确的色彩进行点亮，因此用户观看电影或是进行游戏都将获得令人欣喜的画面效果。

电影的光影变化可以说是电影作品的艺术灵魂，游戏场景中也经常会有夜间任务出现，大量暗场景对电视性能是不小的挑战，海信E5H电视支持全新暗场细节提升技术，能实时对电影、游戏画面中的明暗区域进行感知检测，并借助AI算法对画面进行优化，最终带来明暗分明、细节清晰的通透画面，再加上杜比视界技术的加持，即使是观看《罪恶之城》、或是进行《蝙蝠侠：阿卡姆骑士》等暗黑元素明显的作品时也都不在话下。

配备杜比全景声音响，并内置Hi-Sound Pro天籁引擎

音频呈现上，海信E5H电视也是科技力满满，其配备有中高低全频独立扬声器，拥有高音通透、中音宽广、低音浑厚的三频效果，独立悬挂减震系统为整套音响系统进行了纯净加持，让声音更纯净无暇，低音倒相管的加入能够进一步扩展低频重放下限，相信各种爆炸场景或是史诗音乐能呈现出更具震撼力的听感，与此同时，海信还联合杜比对音响系统进行了符合全景声特性的定制，包围式的声场自带“方位”属性，电影中游戏中的声音响动仿佛就在身边发生，带来“声”临其境的体验，与家人一同进行一场轻松愉悦“异空间”的穿越，想想都令人无比兴奋。

传统电视都会内置音频音效模式，但通常都需要用户手动进行调节。值得一提的是，海信E5H电视内置有Hi-Sound Pro天籁引擎，这套系统能够通过音源和内容来对电影、音乐、新闻等进行区分，并自动匹配为合适的音效模式，从而带来更好的音频效果;同时AI人声清晰特性能将人声单独进行剥离和增强，这能有效避免电影大场景中人声音量低的尬尴，至于AI环绕声场转换则是对杜比全景声的优化，进一步提升了声场的沉浸感。

除了刚提到的这些海信电视影音性能的呈现外，海信E5H电视的智能属性值也已点满，拥有FULLINK联屏互动、远近场双语音、3GB+32GB本地存储和NAS私有云无限空间、以及集影视、教育等海量视频资源于一身的聚好看平台，能够为大家带来更时尚且实用的智能电视使用体验。最后需指出的是，海信E5H电视65英寸的6・18开门红活动价不高于3999元，75英寸活动价不高于5999元，对这款产品感兴趣的朋友可以保持关注，心动就赶快行动起来吧!

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