一季度洗衣机干衣机市场均受到一定影响

作者：饶玉

【天极网家电频道】近日，奥维云网公布2022年Q1洗涤市场总结报告。根据奥维云网(AVC)推总数据，2022年Q1洗衣机零售量752万台，同比下滑11.5%，零售额146亿元，同比下滑12.2%。在同期高基数以及疫情反复的影响下，2022年Q1洗衣机市场表现欠佳。

相较于线下市场，洗衣机线上市场受到冲击较小，量额略低于去年同期。2022年Q1零售量为544万台，同比下滑1.8%，零售额为79亿元，同比下滑2.7%。

干衣机2022年Q1全渠道零售量为26.8万台，增速降至44.0%，全渠道零售额为15.2亿元，增速为46.2%。2022年一季度消费者购买意愿有所下滑，作为改善型需求的干衣机市场受到了一定影响。

根据奥维云网(AVC)推总数据，2022年Q1线上零售量为15.4万台，同比增长62.6%，零售额为6.1亿元，同比增长71.9%。 对比线上，线下市场增速下调较为明显，根据奥维云网(AVC)推总数据，2022年Q1线下零售量为11.3万台，同比增长24.6%，零售额9.1亿元，同比增长33.0%。与此同时，除了干衣市场之外，奥维云网(AVC)监测数据显示，2022年Q1衣物护理机零售量为4951台，同比增长440%。

在宏观经济承压、消费动力不足的市场背景之下，2022年一季度家电市场承压。对于到来的五一、618促销季，奥维云网认为白电市场挑战和机遇并存，预测数据显示，2022年681促销期间线上市场洗衣机销量预计同比下降0.7%，达到278.1万台，销额49.6亿元，同比增长5.5%;干衣机销量预计同比增长41.2%，达到6.6万台，销额3.6亿元，同比增长51.0%