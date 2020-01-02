人工智“人”什么鬼？三星携NEON计划亮相CES 2020

作者：冰凇x

早在5G网络尚未正式用作商用的时候，业内就流传着“人工智能终究改变社会意识形态”的传言。 近日，有外媒报道，三星将携“霓虹计划”简称，NEON，将于1月7日亮相位于美国拉斯维加斯举办的CES 2020国际消费电子展。

那么这与人工智“人”有什么关系呢？据笔者了解，在过去的一段时间里，NEON官方微博账号一直都在使用不同的语言向外界传达这样一个讯号： 您见过巧夺天工吗？ 并且还特意提醒道，神会心融，答案，在每个细节之中。

笔者顺着这个逻辑注意到，在NEON官方微博账号的海报预告中明确用英文标注着ARTIFICIAL(翻译过来就是人工的)字样， 在海报的右下方也还标注着NEON，同时，笔者查询到，这是化学名称氖的英文，由此结合官微给出的视频样张可以预测，这极有可能是人工智“人”。

5G与科技的完美结合，无疑将带给社会超乎想象的变化。对此，三星旗下的独立研发机构STAR Labs的创始CEO兼总裁Pranav Mistry此前也表示希望科技能更简单，更直觉，更人性。同时，他也在社交网站上透露最近几年都在研究先进的AI技术，称之为“NEON”。

此外，三星高管 Pranav Mistry 还透漏，NEON 经历了多年的开发，是一款更侧重于视觉效果体验的科技产品，旗下 Bixby 语音助理完全不可与其同日而语。由此可见，该新款产品受重视程度非同一般。

另外，还值得一提的是，根据荷兰科技博客 LetsGoDigital报道，目前三星已向美国USPTO专利商标局提交了四个与之相关的商标申请，其中具体包括 NEON、NEON Artificial Human、NEON.Life、以及 Core R3 。

通过对文档的梳理，我们可以发现，这些商标的注册类型分别为 9、41、42几种类型，其中更是涵盖了电视、娱乐服务、特效制作CGI、以及AR等技术的虚拟人版本、虚拟字符软件的设计与开发等，可谓是满满的科技风。