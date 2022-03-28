扫拖机器人界“全能王” 自集尘、自清洁一机集成 石头自清洁扫拖机器人G10S评测

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】评测前言

伴随着消费水平的升级，人们的消费方式逐渐往发展型和享受型的方向倾斜，“懒人经济”也应运而生。在高品质的生活观念下，“懒”的定义发生了变化，人们希望通过相应的产品或服务，来释放自己的时间，以获取更多的生活乐趣。

在居家生活中，地面清洁就往往是我们“懒”得去做的事情。而扫地机器人的出现，有效地帮助我们解决家庭地面卫生问题，让“懒”变得物超所值。立足于用户不断提升的使用需求，扫地机器人从早年的单扫功能，进化到扫吸拖一体兼备，再到配备自清洁或自集尘基站，在带来地面洁净的同时，进一步解放用户双手。

近日，天极网评测室有幸收到了石头科技全新研发的石头自清洁扫拖机器人G10S，它在上一代旗舰产品G10的基础上进行了全新升级，拥有7合一高能基站，能够实现自动集尘、自动洗拖布、自动补水、基站自清洁、自动抑菌、自动烘干(选配)、自动上下水(选配)功能，在功能集成上堪称扫拖机器人界的“全能王”。此外，石头自清洁扫拖机器人G10S还搭载了升级的RRmason 9.0算法，内置3D地图拉高渲染，为用户提供更直接的视觉体验。配合最大5100Pa大吸力以及全向浮动胶刷，全面助力深度清扫。同时，石头自清洁扫拖机器人G10S针对不同地面环境的清洁，搭载的智控升降模组以及避障功能也没有减配，“满血”应对家中不同地面环境的清洁。下面，让我们通过详细评测来深入了解这款产品的更多信息。

外观设计

石头自清洁扫拖机器人G10S的本体延续了上一代的轻薄圆形设计，整体外观以简约的纯白色所覆盖，辅以高雅的银边点缀，十分简约大气。

石头自清洁扫拖机器人G10S

银边点缀设计

中部凸起区域为石头G10S的激光头压力传感器，环绕激光头的则是测距传感器，两者协同为石头G10S提供精准障碍识别。传感器模块顶部的银灰色凹槽式 Logo可谓是点睛之笔，在特定的角度望去能够看到logo反射耀眼出的银光，科技感十足。

激光头压力传感器

传感器的上方是石头G10S的快捷操作按键，从左往右分别为童锁键、开关键以及回充键，方便用户进行一些简单的操作，具体的更多功能则可以通过下载连接石头APP进行操作。

快捷操作按键

石头G10S正面印有“roborock”品牌logo的顶盖可以掀开，掀盖口采用了稍有凹感的磁吸式设计，开合十分方便。

顶盖

顶盖下是内置的尘盒，采用了弹簧嵌入式结构设计，轻轻一按即可取出装回，在通电后会有取出装回的语音提示。

尘盒

来到机身的侧面，靠近掀盖口一侧的是石头G10S的电控水箱，采用按压式设计，支持自拆卸。卡扣上下部分别内置了回洗到位开关以及回洗通讯传感器，在清洁过程中保持拖布的洁净，避免二次污染。

电控水箱

相对的一侧则是石头G10S的传感器模块，分别内置了Reactive AI识别避障传感器、回充传感器、沿墙传感器以及红外补光灯，为石头G10S提供智能支持;两个充电触片交相呼应，在石头G10S返回基站后提供电量补充。

传感器模块

机身的底部主要承接了石头G10S的清洁功能，拥有扫刷模组、行走动力模组、防坠地毯识别模组、拖布等结构，整体布局整洁有序。

石头自清洁扫拖机器人G10S自动自清洁集尘充电座：

石头G10S基站外观上最大的特点，就是它把清水箱、污水箱外置，并增添了一个集尘桶，一站集成了自动集尘、自动洗拖布、自动补水等7大功能。基站整体采用黑白拼色设计，简约之余又不会丧失美感。

石头自清洁扫拖机器人G10S自动自清洁集尘充电座

清水箱、污水箱和集尘桶采用等高黑色设计，让整体观感趋于协同，即使采用外置结构，也不会显得突兀。

清水箱、集尘桶、污水箱

清水箱与污水箱之间有一处凸起的胶块，不仅能够用来支撑水箱提手的摆放，用户在提放水箱时也能快速便捷。

胶制凸块

集尘桶内的尘袋采用滑动式尘袋口密封设计，用户使用完毕取出尘袋时一拉即可自动封口，全程不会弄脏双手，而且2.5L的大容量，足以满足尘袋两月一换，进一步节约用户时间。

滑动式尘袋

基站的下部同样采用了更耐脏的黑色分色，分别设有自动补水口、基座信号发射区、充电弹片等组件。

而用于机器人“进站”的坡道采用拼接式的设计，组装拆卸非常方便，无需进行拧扭螺丝等操作。

上桩坡道

基站的背面的是电源接口，电源线可嵌入凹槽，能够防止用户被“耷拉”着的电线绊倒，非常贴心。

电源接口

清洁模块

石头G10S的清洁模块，主要集中在底部。顶部设有悬崖传感器和地毯识别传感器，面对易跌落的楼梯台阶，或是清洁需求更高的地毯，石头G10S都能有效识别。

悬崖传感器识别

左上方是石头G10S的边刷，通过多传感器融合判断，边刷能够实现动态调速，更聪明的解决墙边等卫生死角难清扫的问题。

边刷

中部区域是采用TPU材质的软胶主刷，配合阿基米德螺旋设计，能够大幅降低主刷上的清扫阻力，噪音控制也非常优秀。同时主刷模组搭配了四连杆结构的浮动模块，中央滚刷能够更好地贴合地面，带来更强的吸尘清扫能力。

主刷模组

为了避免因少部分毛发缠绕或异物卡入而导致故障发生，石头G10S的主刷模组也能够十分轻松的拆卸下来进行清洁，非常方便。

主刷模组的两侧是采用弹簧结构设计的行走轮，加大了胎纹抓地力，即使在湿滑的地面也不打滑。

行走轮

下方是石头G10S的拖布，选用了2段一体式的设计，在材质上混合采用了涤纶和锦纶，吸水性更强，清洁力和锁水性也高，可以有效剥离瓦解地面污垢，透气性好也易清洗。此外，拖布还添加了银离子抗菌材质，拖布长期使用后依然能够有效抑制细菌滋生，减少产生异味。

拖布

回到本体的正面，掀开顶盖我们可以看到石头G10S的集尘模组，尘盒以嵌入式的方式固定在机身里，内置有可拆卸滤网，用户可以快速拆下清洗。尘盒取出后可以看到吸尘口。

可拆卸滤网

吸尘口

机身侧面是石头G10S电控水箱，在清洁时可通过基站实现自动补水，也可自行拆卸。

水箱可拆卸

石头自清洁扫拖机器人G10S自动自清洁集尘充电座部分：

基站的清洁模块则主要集中在下方的黑色分色区域，能够实现自动集尘、自动补水、自动抑菌、拖布自清洁、基站自清洁等功能。

自动集尘

在自集尘方面，石头G10S采用双风机集尘设计，实现双维风路，以27000Pa 超强吸力快速清空尘盒，尘盒内部的“死角”部位也能得到有效吸附。

集尘桶内尘袋采用“双层预分离防粘层+双层微米级过滤熔喷层+抗菌防霉层”的“4+1”复合材质，不仅对灰尘、粉尘等过敏原的过滤效率达到99.5% ，还可以保证长期使用过程中的抗菌效果。

自集尘过程

集尘袋结构采用滑动式尘袋口密封设计，使用完毕后，取出尘袋一拉即可自动封口，无扬尘漏灰烦恼。尘袋拥有2.5L大容量，能够实现两月一换，节省用户时间。

自动补水

石头G10S机身自带的电控水箱通过与基站正中央的橡胶注水口接头进行连接，能够自动为水箱补水，用户无需手动取出水箱补水，确保机器人每次出站拖地前，水箱里的水都能保持干净充足。

返回基站自动补水

自动抑菌

基站内的清水箱内部配置了缓释银离子模块，会连续释放银离子到清水中。随着清扫的进行，银离子子将不断转移至地面和污水箱，全屋清洁时，不仅能有效去除地面细菌，扫地机更能实现在清水存储、洗拖布布、污水回收的过程中，实现全程有效抑菌。

缓释银离子模块

同时基座水箱内置浮球霍尔传感器，基站能够分别对清水箱进行无水和在位检测，对污水箱进行满水和在位检测，方便用户了解水箱状态，也能及时地提醒用户为清水箱加水或倾倒污水。

拖布自清洁

在拖布自清洁方面，高速自清洁刷采用韧性高耐磨性好的高档尼龙材料，在电机的带动下，能够高速地贴合拖布表面往复旋转刷洗，强力去除拖布表面脏污。同时高速自清洁刷可以被简单地从基座上拆卸，方便用户清理或更换。在高速自清洁刷后方，有一个加压的拖布刮片，采用弹性加压设计，确保刮擦力度，配合9孔纵向均匀喷水，使拖布洗净率达到95%。

拖布自动回洗

基站自清洁

在基站自清洁方面，水槽下置单向刮条随清洁模组移动，能够自动刮除清洁槽内污水。双层设计的水槽滤网便于拆卸，不仅能够够过滤掉大颗粒垃圾，也能避免细微灰尘沉淀至基座中。

清洁刮条

在石头G10S返回基站完成拖布自清洗后，小编查看了基站的水槽内清洁效果，可以看到，除了一些未干的水渍之外，水槽内基本上没有其他异物、基站自清洁效果明显。

基站自清洁后的洁净效果

性能、功能介绍

清洁性能

首先是扫吸能力，石头自清洁扫拖机器人G10S的最大吸力提升到5100Pa，同步增加了Max+档位，强力应对家中的深度清扫需求。需注意的是，该档位下会关闭拖地功能，以防止吸力过大而导致尘盒进水。

MAX+档位

在拖地方面，石头G10S搭载自研的声波震动擦地专利技术，能够实现线性横向高频震动，加以配合升降模组对地面主动覆压强擦，带来3000次/分钟的高频震动，有效瓦解地面污渍，机器人经过的地面也不会留有水痕。石头G10S还自带恒压电控水箱，可以实时为拖布均匀补水，确保拖布持续湿润，减少回洗打湿拖布的次数，提高拖地效率。

弓字形扫拖

此外，为了满足用户对地面的深度清洁需求，在手机APP中可选择“精细擦地”模式，全新精细慢擦，对污渍的浸润时间更长，充分软化顽固污渍，擦地更细致。且该模式下机器人非常安静，噪音大大降低，用户看书或聊天都不会被打扰。

面对多变的地面清洁环境，石头G10S的拖地模组采用了可升降结构设计，结合AI智控，能够自主进行全自动升降模式切换，不仅实现了拖地性能的进化，更让扫地机行走效率大幅提升。

拖布可升降结构、超声波地毯识别

此外，石头G10S还搭载了超声波地毯识别技术，在遇到地毯的时候，石头G10S能够自行升起拖布支架，只吸尘而不拖地毯。地毯清扫结束会降下拖布支架，继续扫拖，有效的避免了拖布浸湿地毯。而针对绒毛比较长的长毛地毯，用户可以在手机APP内选择规避地毯模式，避免拖布打湿地毯。

避障、导航功能

石头G10S升级搭载AI避障2.0系统，拥有结构光主动测距避障功能，能够达到毫米级3D结构光测距。当检测到障碍物时，它能够结合LDS地图信息，将障碍物的对应位置标记在APP地图上，提示此处有障碍物，避障成果实时展现在用户眼中。

在实际清洁测试中，石头G10S能够准确识别出拍摄器材以及各种障碍物，并在APP实时显显示出象征着障碍物的障碍通标志。据官方介绍，石头G10S在黑白图像传感器的加持下，能够识别27种家庭常见障碍物，其中识别鞋子的准确率可达到98%，并有专属的鞋子标志。石头G10S不仅在清洁时能够避开用户的鞋子，而且当用户想要找回“丢失”的鞋子时，也能通过APP界面上的地图标记，快速找回，有趣又省心。

此外，石头G10S还采用了红外光补光，在黑暗的环境下也能精准识别避障。

红外光补光避障

在导航功能上，石头G10S也进行了迭代升级，搭载了RRmason 9.0算法，通过LDS高精度建模的能力，以仅建图不清扫的模式，完成地图的快速构建。

3D地图显示

此外，机器人行走、避障、物体识别等行为可以在APP上实时查看，并且升级为3D地图显示，尽可能还原家居真实情况。用户可以根据清洁时障碍物的显示以及房间内家具的实际情况，在APP内进行“家具编辑”并在地图上添加家具，以便用户更加直观地查看机器人的清洁状况。

家具编辑

APP操作

在石头G10S的主机上，仅保留了回充键、开关键以及童锁键三个功能按键，更多操作可通过下载“Roborock”APP后使用。

具体操作示范

1、首先我们需要在手机应用商店搜索“Roborock”或扫描尘盒模组右上方的二维码下载安装石头APP,根据说明书指示分别进行“重置WIFI”以及“添加设备”操作，然后我们能看到APP界面显示“进入机器人”的操作提示。

2、首次使用时，石头G10S将先会进行快速建图，录入家中的地面清洁环境。用户可以在APP内查看实时建图进程。在实际测试中，石头G10S本体仅在离开基站的不远处就能够完成快速扫描建图，整个过程不到一分钟，地图显示基本与房间内部构造无异。

建图进程

3、小编事先在清水箱加入一定量的石头官方清洁液，再加入自来水到MAX水位线。石头G10S在开始清扫任务前，会先进行自动回洗，保证拖布的清洁，而且会进行电控水箱自动加水的操作。

4、在清扫过程中，石头G10S会先沿边缘墙体清扫，边缘清扫完毕后开始横向“弓”字型的清扫路线，再以竖向“弓”字型清扫路线，行成一个“井”字型清扫路线，确保清洁到每一个区域，不遗漏。此外，石头G10S还能够自行检测拖布脏污程度进行自动回洗操作，回洗途中拖布自动抬起，避免产生二次污染，回洗完毕后继续续点清洁，全程自动，无需用户动手操作。

弓字形扫拖

5、在清扫完成后，机器人会返回基站先后进行拖布自清洁、基站自清洗、自集尘以及回充操作，等待下一次清扫工作的执行。

APP拓展功能

石头APP为用户提供了丰富的功能配置和功能组合方式，用户可以根据家庭环境和使用习惯完成设置，匹配不同情况下的地面清洁需求。

清洁地图设置

APP内拥有多地区管理，对不同房间识别建图后，用户可以在APP上分别命名加以区分，而在一个房间内也能进行选区、划区清扫，清扫目的更加准确。

地图管理

清洁模式调节

用户可以在APP内自行选定清洁模式，有扫拖、仅拖地、仅扫地、定制四种模式选择。其中，扫拖模式可以分别设置清扫吸力和擦地强度;仅拖地可以设置擦地强度和拖地偏好;仅扫地能够设置清扫吸力，更增加了针对重点区域深度清洁的MAX+强大吸力;定制模式则更为精细，机器人能够按照每个区域设定的模式进行清洁。

清扫吸力MAX+设置

在自清洁方面，洗布设置中可进行回洗间隔以及洗布模式选择，集尘设置中则能够进行集尘模式的选择，还能够根据实际情况选择是否开启自动集尘，避免集尘时较大的噪音干扰到用户的日常生活。

洗布模式

个性清洁方式

面对家庭中复杂的地面清洁状况，石头APP内能够设置禁区虚拟墙，避免机器人在工作时误损易碎物品。此外还可以选择毛毯清洁方式，分别为自适应地毯、规避地毯、无视地毯，智能应对地毯的清洁。

地毯清洁设置

特色功能

在“进入机器人”的APP界面拥有全屋清洁和饭后清洁的快捷指令设置，此项功能特别针对每天都要执行的划区/选区清扫，只需一次设置，从此扫地机就能自动依次完成。

快捷指令设置

清洁测试、环境测试

针对石头G10S的多项功能，为了得到更直观的使用体验感受，小编进行了以下清洁测试，以检验它的清洁效果。

扫地/吸力测试

小编选用了小麦粉模拟地面的灰尘，不均匀地撒在地面上，在清扫吸力为“安静”的设置下，石头G10S在经过时很快就将地面上的小麦粉吸干净，周围也没有小麦粉四散的情况。

接下来，小编用山楂片碎屑模拟颗粒状垃圾物，并将清扫吸力调整为“MAX+”。从最直观感受来说，石头G10S的工作声音明显增强，清扫山楂片碎屑也是很快地就将其吸进尘盒，吸扫强度诚不欺人。

集尘效果

在进行吸力测试后，小编查看了机器人内部的尘盒以及背面的主刷模组，可以看到，测试中的垃圾基本都被吸进尘盒里面，而且主刷模组也没有异物残留。

吸力测试后的尘盒

主刷模组

紧接着，小编操纵石头G10S返回基站进行自集尘，整个过程大概持续30秒左右，集尘过程中可以明显看到集尘桶内的集尘袋明显鼓起。集尘完毕后，小编再取出尘盒查看集尘效果，可以看到尘盒内部的垃圾基本被吸走，角落处也非常的干净。

自集尘后的尘盒

拖地测试

在拖地测试中，小编主要测试了石头G10S仅拖地功能下的精细擦地模式，据介绍，该模式下的地面加强擦地效果更强，适合地面无需吸尘但有较脏污时使用。小编将咖啡倒在地面上，静待一段时间后，一部分咖啡凝结成了咖啡渍。设置石头G10S进行拖洗，可以看到。不管是已凝结的咖啡渍或是尚未凝结的咖啡，它都能有效清洁，地面恢复原貌。

精细擦地模式

小编还查看了拖布自清洁前后的拖布清洁效果，可以看到，拖地后留存在拖布上的污渍被有效清洗掉，拖布的清洁程度恢复良好。

拖布自清洁前

拖布自清洁后

噪音测试

噪音情况也是扫拖机器人工作时需考虑的重要因素。据了解，石头G10S采用密集吸音孔+吸音泡棉组合，通过升学原理吸收噪音。实测显示，石头G10S在拖布自清洁时的噪音在48.6dB-56.6dB之间;自集尘时噪音稍大，基本来到了70dB以上。清扫吸力为MAX+时的噪音达到69.3dB,而标准模式下则为57dB。

拖布自清洁噪音

自集尘噪音

清扫吸力噪音

部分功能使用视频





评测总结

扫拖机器人的进化不断刷新着我们的认知，也在不断满足我们的使用需求。石头G10S用它的实际行动，告诉我们“鱼”与“熊掌”，其实也可以“兼得”。石头G10S的七合一高能基站，融合自集尘、自清洁等功能，全面解放用户双手，而且内置抑菌银离子，在清洁时努力带来健康的地面环境。此外，看似突兀的水箱外置设计，更是充满了前瞻性的设计理念，能够进行选配上下水功能以及自动烘干功能，将扫拖机器人的工作能力进一步升级。石头G10S，值得期待。



