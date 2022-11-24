双十一促销带动之下，10月智能门锁线上市场量、额涨幅均超40%

【天极网家电频道】根据洛图科技发布的《中国智能门锁线上零售市场月度追踪(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》报告显示，2022年10月，中国智能门锁市场线上销量为44.6万套，同比增长44.1%，环比增长46.8%;销额为6.3亿元，同比增长58.7%，环比增长71.9%;线上市场均价为1411元，比去年同期涨了130元，比上个月上涨了206元。

今年双十一促销活动发生了改变，活动前移至10月下旬开启预售，10月31日付尾款，促使10月份智能门锁线上市场量、额涨幅均超40%。

同时，在产品方面，洛图科技(RUNTO)线上数据显示，10月配备智能猫眼的智能门锁占比达到48.2%，较去年同期上涨20.1个百分点，较上个月上涨13.9个百分点。从TOP20畅销机型来看，超50%的机型均支持智能猫眼功能。

品牌方面，10月智能门锁线上市场TOP4品牌份额(CR4)为56.1%，促销期消费者的选择更偏向主流品牌，带动份额较去年同期上升了5.8个百分点，较上月上升了15.8个百分点。

总的来说，在双十一电商活动的促进之下，10月份智能门锁市场迎来可快速增长。近几年来，智能门锁行业发展迅速，产品开始走进万千用户家庭。同时，伴随着行业的不断发展以及产品技术不断完善，其产品功能更加丰富，安全性稳定性方面也有着大幅度提升。行业发展形势相对较好。

在大促活动加持下，洛图科技(RUNTO)认为第四季度，中国智能门锁线上市场规模将达到143万套，同比增长7%。