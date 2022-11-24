市场呈下降态势，净化器仍然具有一定发展潜力

【天极网家电频道】奥维云网(AVC)线上监测数据显示，2022年“双11”大促期间线上(含抖音电商)净化器零售额5.8亿元，同比下滑12.4%。需求不足的市场背景之下，大促期间空气净化器市场表现不佳。

根据此前奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，净化器自2017年的巅峰过后连续5年都有较大幅度的下跌，行业从17年的162亿一路萎缩，到21年仅有66亿不到，今年更是持续的大幅度下滑，截止8月，净化器零售额27.0亿元，同比下降23%，零售量163万台，同比下降28%。

空气净化器市场与空调市场一样，向来被认为是“看天吃饭”的行业。自2015年前后的空气净化器销量大增以来，已经连续几年呈现连续下滑的销量趋势。多项数据显示，近几年来，空气净化器市场销量出现连年下滑态势，消费者购买空气净化器产品的需求并不强烈，就整体来看，近几年来，空气净化器行业景气度并不高。

面对现实情况，近几年来空净行业积极寻求破局之路。虽然近两年空气净化器产品销量没有出现一定的增长趋势，但伴随着用户消费水平的提高以及对于健康生活的追求，更加关注此类健康产品。

在智能生活的大势所趋之下，相关空净品牌紧跟实势所需，在空气净化器原有的功能之上，增加智能联动、APP控制、自动感知等功能，进一步提升产品使用体验。不同使用场景下的细分品类也成为了空净行业发力的一大方向。现阶段，空气净化器市场相对空白，并且具有一定的发展潜力，行业仍然有望迎来增长局面。