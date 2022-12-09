疫情开放后 吸氧机和血氧仪怎么买？

【天极网家电频道】疫情全面开放，码也不用扫了，餐饮、酒店、航空和药企股票上涨，大家吃吃喝喝玩玩几乎都能恢复正常。但是疫情第一责任人变成了自己，大家一时间适应不过来就有点“方”。各种信息渠道也告诉大家要备点药，这不大家就都去药店抢感冒药了，除了感冒药货架被清空，一些朋友也看上了吸氧机和血氧仪，某东一批吸氧机和血氧仪被抢光后，一些“大品牌”立即涨价10%-30%，这就有点不讲武德了。那么吸氧机和血氧仪是必备的吗？

先看看为啥要买吸氧机和血氧仪？主要是源于中国卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案(第七版)，成人只要在静息状态下，指氧饱和度小于等于93%，即可被认作重症患者。一些朋友担心医疗挤兑，在家里好歹能先撑着，所以就开始备吸氧机和血氧仪。

卫健委关于新冠肺炎重症的部分情况

某东的吸氧机

吸氧机有大有小，对于只是为了应对疫情突发情况的朋友来说，配备1000元以下的小型吸氧机就足够了，而且这些小型吸氧机一般都支持车载供电功能，叫不到120家里开车去医院还能用车载供电撑段时间，以后想要去西藏玩了好歹还能用得上。如果一定要买，还是建议大家买知名品牌，会避免很多问题，然后也给大家列一下购买要点，但都是建立在合规的知名品牌基础上，建议大家选择某东自营或者某猫再或者某多多的百亿补贴品牌店。

小型吸氧机购买要点：

1 氧浓度尽量高达90%以上

2 支持车载供电

3 尽量选择空气制氧(不用加水)，比较方便。

4 选择静音的版本，避免打扰睡眠，也能减低噪音带来的烦躁感。

5 分子筛的话大品牌的基本都还不错，进口的相对好点。

6 过滤器是有寿命的，如果长期用要注意更换(一般可以询问厂商，一般都一年以上)

7 一般配有氧气管，如果没看看有没配套选择，尽量选长一些用起来方便。

某东的血氧仪

说到血氧仪，这个产品就十分简单了，本身技术含量也不高价格也便宜，各位买正规品牌百元以下的即可，一般都是指夹式，佩戴测试都十分方便。比起吸氧机，编辑认为血氧仪相对还更实用一些。一旦开始有明显症状，通过血氧仪观察也方便。

某东带血氧检测的智能手表

血氧检测并不是特别的新技术，不少智能手表也都配备，如果你平时有运动习惯买了智能手表，也能同步监测。

最后再说几句，这就跟当年抢口罩差不多，没有口罩你出不了门，所以对于需要出门的人来说无论多贵都是刚需。但是吸氧机这个东西需要的人家里早就备好了，不需要的人真的不是刚需，实在担心的话买个不到100元的血氧仪倒是比较实在，一旦发现血氧含量开始降低你就要就医了，如果发现低于93%就得马上打120。

以咱们制造大国的水准，这东西后面价格肯定会降下来也肯定不会缺货，只是需要一些时间，当然对于一些土豪来说，买几个肯定有备无患，毕竟消费就是GDP。