棱面切割超薄机身 创维薄镜6抽油烟机新品上市

作者：老谢

【天极网家电频道】薄镜6系列是创维厨电2022年的抽油烟机新产品，近期该系列已开始在市面销售。下面要介绍的这款创维薄镜6抽油烟机，型号CXW-380-Y8510，采用超薄机身、棱面切割刀锋造型、102°开口的拢烟板，可以更好地拢烟。它采用塑封电机，拥有22m3/min超大风量，最大静压600Pa，并有AI浮空感应手势控制、AI自清洗等功能。目前京东售价5088元，下面我们来了解一下。

创维薄镜6抽油烟机采用了棱面切割、刀锋造型的设计，机身向下“削薄”了。这样一来，其拢烟板张开时角度可达到102°，相比以前产品的90°增大了12°，可以更有效地聚拢烟雾。靠墙式机身设计，用户以不同姿势烹饪时都不怕碰到头，照顾到不同身高的用户。

创维薄镜6抽油烟机进风口的油网表面有环保纳米涂层，电泳工艺制作，持久耐腐蚀，使用不留指纹，污渍一擦即净。上方采用加宽设计的无影极光灯，光线白色色彩柔和，发光均匀无暗影，在烹饪时用户可以看得更清楚。

创维薄镜6虽然机身薄，但吸力强。它采用塑封电机，高效节能，一级能效;搭配280mm超大双面叶轮，在爆炒时可以实现22m3/min的超大风量，最大静压600Pa，油烟一出来就被吸走。薄镜6内部采用了蜂窝状结构的静音设计，工作噪音54dB(声压级)。

除了风速调节等基本操作之外，创维薄镜6抽油烟机还有AI浮空感应手势控制等功能。手势控制可以操控开关机，以及调整风量、延时关闭等功能。AI自清洗功能，烟机工作30小时后自动开启清洗功能，也能随时点击清洗键进行清洗，通过电热高温软化油污，不损坏机芯，寿命更长。

价格方面，创维薄镜6抽油烟机目前已开始在市面销售，CXW-380-Y8510款目前京东商城“创维厨房电器旗舰店”报价5088元。

编辑点评：创维薄镜6抽油烟机拥有强大的吸力、考究的设计做工，使用简单流畅，是款值得关注的高端吸油烟机产品。目前刚刚上市，适合喜欢尝鲜的朋友，有兴趣的可以关注。