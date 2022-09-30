»ªÎªÖÇ»ÛÆÁÐÂÆ··¢²¼»á£ºÈ«ÐÂVisionÖÇ»ÛÆÁ¡¢Ê×¿îÓÎÏ·ÖÇ»ÛÆÁÏ¤ÊýÁÁÏà

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¾ÍÔÚ×òÍí£¬»ªÎª¾Ù°ìÁËÖÇ»ÛÆÁÐÂÆ··¢²¼»áÖ±²¥¡£»áÉÏ£¬»ªÎªÖÕ¶ËBG lOT²úÆ·ÏßÖ§ºÆÕýÊ½Îª´ó¼Ò¹«²¼ÁËÈ«ÐÂµÄ»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁ86ºÍVisionÖÇ»ÛÆÁ75£¬Í¬Ê±£¬ÃæÏòÓÎÏ·Íæ¼Ò£¬»ªÎª»¹´øÀ´ÁËÓÎÏ·µçÊÓ»ªÎªÖÇ»ÛÆÁZµç¾º°æ£¬´ËÍâ£¬»¹ÓÐÒ»¿îÐÂÆ·»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ±ãÐ¯°æ¡£
2019Äê9ÔÂ·Ý£¬»ªÎª·¢²¼ÁËµÚÒ»¿îÖÇ»ÛÆÁµçÊÓ²úÆ·¡£ÖÁ´Ë£¬½ü¼¸ÄêÊ±¼äÀï£¬»ªÎª³ÖÐø¸üÐÂÖÇ»ÛÆÁÐÂÆ·ÕóÈÝ£¬Í¨¹ýÔÚ´óÆÁÉè±¸µÄ½»»¥ÄÜÁ¦¡¢Æ·ÖÊÒô»µÄÈ«ÐÂÉý¼¶£¬Ö¼ÔÚ½«ÖÇ»ÛÓë¿Æ¼¼´ø¸øÃ¿Ò»¸ö¼ÒÍ¥£¬ÎªÏÖ´úÓÃ»§´øÀ´µçÊÓ²úÆ·µÄÈ«ÐÂ½»»¥Ê¹ÓÃÌåÑé¡£Í¬Ñù£¬ÔÚ±¾´Î·¢²¼µÄÈ«ÐÂÖÇ»ÛÆÁÏµÁÐÐÂÆ·Ö®ÖÐ£¬Ò²Í¬Ñù¿ÉÒÔ¸ÐÊÜµ½»ªÎªÖÇ»ÛÆÁËù´øÀ´µÄÐÂ¹¦ÄÜ¡¢ÐÂÌåÑé¡£
È«ÐÂ»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁ
»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁ¹²Ìá¹©ÁË86Ó¢´çºÍ75Ó¢´çÁ½¸ö¹æ¸ñ¡£Ê×ÏÈ£¬ÔÚ»ÖÊ·½Ãæ£¬È«ÐÂµÄ»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁÈ«ÏµÐÂÆ·´îÔØÁËºèðÀ»ÖÊÒýÇæ¼¼Êõ£¬Ö§³Ö³¬¸ßÇå4K¼°120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬²¢ÇÒÓµÓÐ92% DCI-P3µçÓ°¼¶¹ãÉ«Óò£¬Í¬Ê±£¬ÅäºÏ»ªÎª¶ÀÓÐµÄÑ¸ÎúÁ÷³©¼¼Êõ¹¦ÄÜ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¾ø¼ÑµÄ¹ÛÓ°ÌåÑé¡£µÂ¹úÀ³ÒðµÍÀ¶¹â¡¢ÎÞÆµÉÁË«ÖØ»¤ÑÛµÄÈÏÖ¤£¬ÓÃ»§ÈÕ³£¿ÉÒÔ·ÅÐÄ¹Û¿´¡£
ÅäÖÃ·½Ãæ£¬ÒÀ¾ÉÊÇÇ¿´óÇÒÊìÏ¤µÄHarmonyOS ÏµÍ³£¬½èÖú×îÐÂµÄHarmonyOS 3ÏµÍ³Ç¿´óµÄ·Ö²¼Ê½ÄÜÁ¦£¬È«ÐÂ»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁ¿ÉÒÔÊµÏÖÔÚ´óÆÁÉÏÖ±½Ó´ò¿ªÔËÐÐÊÖ»úAPP£¬ÊµÏÖ¡°³¬¼¶×ÀÃæ¡±¹¦ÄÜ¡£Í¬Ê±£¬»ùÓÚHarmonyOS 3£¬»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁ»¹¿ÉÒÔÂú×ã¸÷ÀàÓéÀÖÐèÇó£¬¹ÛÓ°¡¢K¸è¡¢ÓÎÏ·¡¢½¡ÉíµÈÐèÇó¡£
»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁÐÂÆ·²ÉÓÃÁËÇá±¡Ò»Ìå»¯µÄ»úÉíÉè¼ÆÃ¿Î»ÓÃ»§´òÔìÈ«ÃæÎÞ±ßµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£Í¬Ê±£¬»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁ86²ÉÓÃ½ö2.7ºÁÃ×µÄ³¬Õ½ðÊô±ß¿òÉè¼Æ£¬´ïµ½98%³¬¸ßÆÁÕ¼±È£¬´øÀ´Õðº³µÄ³Á½þ¹ÛÓ°ÌåÑé¡£ÒôÖÊ·½Ãæ£¬»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁ86ÔòÊÇ´îÔØÁùµ¥ÔªÒôÏìÏµÍ³£¬¿ÉÒÔÅäºÏ»ªÎªÖÇÄÜÒôÏì×éºÏ³ÉÈ«ÐÂµÄ·Ö²¼Ê½ÒôÏìÏµÍ³£¬×é½¨5.1¼ÒÍ¥Ó°ÔºÏµÍ³¡£
ÃæÏòÓÎÏ·ÓÃ»§»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁZµç¾º°æ
Õâ´Î£¬»ªÎª½«ÊÓÏß×ªÒÆµ½½ü¼¸ÄêµçÊÓÏ¸·ÖÊÐ³¡ÖÐºÜÖµµÃ¹Ø×¢µÄÒ»´óÏ¸·ÖÆ·Àà¡ªÓÎÏ·µçÊÓ¡£°éËæ×Å»¥ÁªÍø¼¼ÊõµÄ²»¶Ï·¢Õ¹£¬Ó°ÊÓÄÚÈÝµÄÈÕ½¥·á¸»£¬Ïû·ÑÕß¶ÔÓÚÖÇÄÜµçÊÓ²úÆ·Ó¦ÓÃÐèÇó²»¶ÏÌá¸ß£¬´ÓÒº¾§µçÊÓ¡¢OLEDµçÊÓ¡¢QLEDµçÊÓ¡¢¼¤¹âµçÊÓµÈ¼¼Êõ¡°±êÇ©¡±µ½ÖÇ»ÛÆÁ¡¢Ðý×ªÆÁ¡¢Éç½»µçÊÓ¡¢ÓÎÏ·µçÊÓµÈ´´ÐÂ¡°±êÇ©¡±£¬»ÖÊÌáÉý¡¢Ó²¼þ´´ÐÂÔÙµ½Ó¦ÓÃ´´ÐÂ£¬ÖÇÄÜµçÊÓÆ·ÅÆÕýÔÚÏ¸·ÖÊÐ³¡¡¢Ï¸·ÖÈËÈº¡¢Ï¸·Ö¹¦ÄÜ¡£
ÔÚÏúÁ¿³ÖÐøÏÂ»¬µÄµçÊÓÁìÓò£¬´óÆÁÒÔ¼°¸ß¶ËÁ½¸öÏ¸·ÖÁìÓòµÄµçÊÓÏúÁ¿È´Ò»Ö±ÎÈÖÐÓÐÉý¡£Í¬Ê±£¬ÔÚÒßÇéÆÚ¼ä£¬Ïû·ÑÕß¿ªÊ¼ÖØÊÓµçÊÓµÄÉç½»¹¦ÄÜ¡¢ÓÎÏ·¹¦ÄÜ¡£ÔÚÏû·ÑÕßÐèÇó²»¶Ï±ä»¯µÄµ±ÏÂ£¬ÈçºÎÌáÉýÐÔÄÜÓºÏÏû·ÑÕßÐèÇóµÄµçÊÓ²úÆ·£¬½«ÊÐ³¡Ï¸·Öµ½µãÉÏÊÇÏÖ½×¶Î³§ÉÌÐèÒª×¢ÒâµÄ¡£¶ø´Ë´Î£¬»ªÎªÒ²ÍÆ³öÁËÊ×¿îÓÎÏ·ÖÇ»ÛÆÁ»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁZµç¾º°æ¡£
ÐÂÆ·Ö÷´òÈ«ÄÜÓÎÏ·Íæ¼Ò£¬Ö§³ÖÖ÷Á÷ÓÎÏ·Ö÷»ú×Ô¶¯Ê¶±ð¡¢AIÌå¸ÐÓÎÏ·¡¢±¾µØ´óÐÍÊÖ±úÓÎÏ·¡¢ÊÖ»úÓÎÏ·µÈËÄ´óÍæ·¨¡£»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁZµç¾º°æ´îÔØ120Hz¸ßË¢ÆÁºÍ48 Gbps HDMI¸ßËÙ¶Ë¿Ú£¬ALLM³¬µÍÊ±ÑÓºÍVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¿ÉÒÔÓÐÐ§ÌáÉýÓÎÏ·ÏìÓ¦ËÙ¶È²¢¼õÉÙ»ÃæËºÁÑÊ±ÑÓ¡£Åä±¸µÄ°ËºË´¦ÀíÆ÷¼°6GB+64GB´æ´¢£¬ÌáÉýÓÎÏ·ÌåÑéÂú×ãÍæ¼ÒËùÐè¡£
ÐÂÒ»´ú¾Ó¼ÒÒÆ¶¯ÖÇ»ÛÆÁ
»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ±ãÐ¯°æ²ÉÓÃÁË10.4Ó¢´çµÄ2K¸ßÇå´óÆÁ£¬800Íò¸ßÇåÉãÏñÍ·£¬²¢Ö§³Ö³©ÁªÍ¨»°£¬4GB+64GBµÄ³¬´óÄÚ´æ£¬10995ºÁ°²µÄ´óµç³Ø£¬³¬³¤Ðøº½³Ö¾Ã¹Û¿´¡£Í¬Ê±»¹Ìá¹©ÁË5µ¥ÔªµÄÅìÅÈÒôÖÊ£¬Í¬²½ÈËÉùÔöÇ¿Ëã·¨£¬ÅäºÏ³¡¾°»¯µ÷Òô£¬¸øÄãÓÅÖÊ¹ÛÓ°ÌåÑé¡£´ËÍâ£¬»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ±ãÐ¯°æ»¹¿ÉÒÔ»¯ÉíÉú»îºÃ°ïÊÖ£¬ ÒÔ¼°º£Á¿µçÓ°¡¢ÒôÀÖ×ÊÔ´·á¸»ÈÕ³£Éú»î¡£»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ±ãÐ¯°æ½«ÓÚ10ÔÂ20ÈÕ20:00¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÔÚ»ªÎªÉÌ³Ç¡¢»ªÎª¾©¶«×ÔÓª¹Ù·½Æì½¢µê½øÐÐ¹ºÂò¡£
ÁíÍâ£¬»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁ75ÊÛ¼Û5999Ôª£¬»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁ86ÊÛ¼Û9499Ôª;»ªÎªVisionÖÇ»ÛÆÁZµç¾º°æ 65Ó¢´çÊÛ¼Û7999Ôª£¬75Ó¢´çÊÛ¼Û12999Ôª£¬Á½¿îÐÂÆ·½«ÓÚÔÂ29ÈÕ20:08¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑÃÇ¿ÉÒÔ¼ÌÐø¹Ø×¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â