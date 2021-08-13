高效运营“杀手锏”成破圈关键 酷开科技大屏运营活动圆满结束

作者：草丛科莫多龙

【天极网家电频道】伴随着本届奥运盛会的完美落幕，激情而热烈的“加油声、呐喊声、欢呼声、掌声”也已悄然无息，但小编依稀有种余音缭绕的感觉，每每回想起国家健儿们在赛场上挥洒汗水，无论是否上场，无论是否摘金夺银，他们都是为国争光的好健儿，自豪感便悠然而发。

为期16天的2020奥运会是历史上第一届空场举办的奥运盛会，共计33个大项，339个小项，339场金牌赛，并新增了滑板、冲浪、竞技攀岩、棒垒球和空手道5个项目都通过超高清直播为全球观众呈现，这也让奥运期间大屏用户数量及使用时长大幅提升。

在这期间，不少人选择持续关注奥运会赛事赛程，看得更清晰的电视大屏则成为大部分人的选择。而随着技术的优化以及系统的更新，OTT的家庭覆盖率再次刷新，智能化的OTT系统可以随时方便看到奥运的直播和回放，不错过任何一场精彩的比赛。这也是得益于互联网大佬对内容生态的建设，以及酷开科技、聚好看、雷鸟、虹魔方等行业巨头的不断创新以及深度运营。而酷开科技作为OTT行业的独角兽、引领者，不仅能够让用户更好的观看奥运，而且让用户能够参与其中，一起为中国队喝彩，全方位感受到了一场奥运盛会。

高效运营“杀手锏” 成破圈关键

互联网时代不缺内容，如何让优质内容上浮则成为了客厅大屏体验重要的一环。

酷开系统在“大内容生态”战略的推动下，积极布局内容模块，通过优质的系统结构和内容分发能力，整合了爱奇艺、腾讯、优酷、芒果TV、搜狐视频、PPTV、CIBN、4K花园、哔哩哔哩等平台，以多维的内容矩阵满足了不同场景下的用户需求。更值得一提的是在此次奥运盛会期间，奥运盛会的赛事转播成为了酷开系统内容运营的“重头戏”之一，打开电视即可轻松收看，受到了全国家庭用户的青睐。

深度运营是OTT系统留住用户的关键，大屏营销创新不仅能够增加用户粘性，还能够沟通用户、平台、合作伙伴，实现大屏商业变现。以酷开系统为例，在奥运盛会期间，推出了丰富多彩、主题鲜明的线上活动，活动共分为三部分，分别是跑酷游戏、赛事竞猜以及知识竞答(移动端)，让用户在观看体育赛事的同时，可以跟随酷开科技一起进行游戏大闯关，能有种自身也参与其中的体验;另外，参与活动的用户朋友们还能获得丰厚的奖品奖励，不断增加用户粘性的同时，也加大用户的活跃性，彰显出平台的巨大流量效应，从而能够和合作伙伴、广告主开展更多创新的商业应用，并实现多方共赢的价值回报。

酷开系统还通过微信公众号等新的媒介平台，将酷开系统用户更方便地、随时连接起来，通过开展知识竞答等有趣好玩的活动，以及采用了升段的方式激起用户的好胜心理，加大用户的参与力度，并提供许多神秘奖品，紧紧地“留住”了越来越多的用户和网友，实现了大屏与小屏的无缝衔接。

一直很会玩 酷开科技深度运营实力圈粉

作为OTT平台深层次的运营，节点性的大屏创新活动较之有线和IPTV则更为灵活，效果更好。如2019年就以一次6亿曝光的春节电视红包活动开了一个好头，618赏“金”嘉年华活动也以总曝光量超6.7亿的成绩推动数据流量走向巅峰，国庆期间的“逐梦七十载，瓜分筑梦基金”主题活动，将OTT激活设备的开机时长从3小时增加到5.7小时;再到双十一红包雨活动，接红包、排位赛、抽大奖……定制化游戏之下，获得了总曝光量超7.3亿次，近6000万终端平均开机时长超过5.9小时，近243万幸运儿瓜分总价值超6392万的活动奖品。

注：酷开网络 已更名为 酷开科技

写在最后

在不缺内容的互联网时代，如何让优质内容上浮则成为了客厅大屏体验重要的一环，高效创新的运营模式，成为脱颖而出的破圈关键。通过上述活动案例可以发现，节点性的大屏创新活动，是酷开科技的拿手好戏，并通过一次次的数据递增释放大屏价值，证明了其强大的运营能力和玩出态度的品牌理念。

如此次奥运盛会期间，酷开科技通过优质的赛事内容转播，以及创新的奥运活动，提高了用户粘性的同时，又为用户提供了个性化的服务/活动，挖掘大屏更多的新玩法、新技术和新场景。毫无疑问，OTT圈里更会玩的还是酷开科技。