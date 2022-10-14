ÏúÊÛ¶î±©Ôö700%£¡¶ÔÓÚÏ´Ð¬»úÀ´ËµÒâÎ¶×ÅÊ²Ã´£¬Î´À´¸Ã×ßÏòºÎ´¦£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Õâ¼¸ÈÕ£¬¹ØÓÚ¹úÇì¼ÙÆÚµÄÏû·ÑÊý¾Ý·×·×³öÂ¯¡£¾ßÌå¾ÍÐ¡¼ÒµçÐÐÒµÀ´Ëµ£¬2022Ê®Ò»¹úÇìÆÚ¼äÐÐÒµÖØÕñÊ¿Æø£¬ÏúÊÛ±íÏÖÙ²È»ÒªºÃÓÚÔ¤ÆÚ¡£
¸ù¾Ý°ÂÎ¬ÔÆÍø(AVC)¼à²âÊý¾ÝÏÔÊ¾³ø·¿Ð¡¼ÒµçÈ«Æ·ÀàÏßÉÏÁãÊÛ¶î13.2ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÌáÉý6.0%;ÁãÊÛÁ¿622ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ½µ3.7%;ÁãÊÛ¾ù¼Û212Ôª£¬Í¬±ÈÉÏÕÇ10.1%¡£ÆÆ±Ú»ú¡¢¿ÕÆøÕ¨¹øÆ·Àà±íÏÖÓÈÎªÍ»³ö£¬ÁãÊÛÍ¬±È·Ö±ðÉÏÕÇ9.5%¡¢31.8%£¬³ÉÎª³ø·¿Ð¡¼ÒµçµÄÒýÁìÕß¡£Í¬Ê±£¬²»½ö½öÊÇ³ø·¿Ð¡¼Òµç£¬¹úÇì¾Ó¼ÒÐèÇóµÄÌáÉýÊ¹µÃ¸ö»¤µÈÐ¡¼ÒµçÆ·ÀàµÄÏúÁ¿Ò²ÓÀ´ÁËÒ»¶¨µÄÔö³¤¡£
ÆäÖÐÐ¡¼ÒµçÖÐµÄÒ»¸öÐÂÆ·Àà¡ª¡ªÏ´Ð¬»ú¸üÊÇÆ¾½è×Å700%µÄÏúÊÛ¶îÔö³¤£¬Ò»Ô¾³ÉÎª¹úÇì¼ÙÆÚÖÐ×îÎªÈÈÃÅµÄÐ¡¼ÒµçÆ·Àà£¬²¢³É¹¦µÄÒýÆðÁËÐÐÒµÏà¹ØÈËÊ¿ÒÔ¼°²»ÉÙÏû·ÑÕßµÄ¹Ø×¢ºÍÌÖÂÛ¡£À´×Ô¾©¶«Æ½Ì¨µÄÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬½ñÄê¹úÇì¼ÙÆÚÇ°3Ìì£¬Ï´Ð¬»úÏúÊÛ¶î±©ÕÇ£¬Í¬±ÈÔö³¤700%!
Èç´ËÁÁÑÛµÄ³É¼¨£¬È·Êµ²»ÓÉµÃÈÃÈË½«ÊÓÏßÑ¸ËÙ×ªÒÆµ½¡°Ï´Ð¬»ú¡±µÄÉíÉÏ¡£±ÊÕß´ò¿ªÖ÷Á÷µçÉÌÆ½Ì¨ËÑË÷Ï´Ð¬»ú£¬·¢ÏÖ°üÀ¨º£¶û¡¢ÃÀµÄ¡¢°Â¿ËË¹µÈ¼ÒµçÁúÍ·ÆóÒµ¶¼ÔÚ²¼¾ÖÏ´Ð¬»úÕâÒ»Ð¡¼ÒµçÆ·Àà£¬ÆäÆ·ÅÆÏ´Ð¬»ú²úÆ·Î»ÁÐËÑË÷ÁÐ±í¿¿Ç°Î»ÖÃ£¬²¢ÇÒ¸÷¸ö²úÆ·»ù±¾ÉÏ¶¼ÓÐÉÏÍòÄËÖÁ¼¸Ê®ÍòµÄ¹ºÂòÆÀ¼Û¡£¼ÌÐøÍùÏÂ·¿´£¬Ò²¿ÉÒÔ·¢ÏÖÆäÖÐÒ²²»·¦´óÁ¿¡°°×ÅÆ¡±³ä³â×ÅÕâÒ»ÊÐ³¡¡£
ÊÂÊµÉÏ£¬Ï´Ð¬»úÕâÒ»Ð¡¼Òµç²úÆ·Ò²²¢·ÇÊÇÐÂÐËÎïÖÖ£¬ÔçÔÚ2018Äê£¬Ï´Ð¬»ú±ã¿ªÊ¼³öÏÖÔÚ¼ÒµçÊÐ³¡Ö®ÖÐ¡£¹ËÃûË¼Òå£¬ÓëÏ´ÒÂ»úÀàËÆ£¬Ï´Ð¬»ú¾ÍÊÇÓÃÀ´Ï´Ð¬µÄ»úÆ÷£¬Í¨¹ýÔÚÄÚÍ°µÄ²¨ÂÖÖáºÍÖ÷ÖáµÄÍâ±ÚÉÏ¼ÓÈëÃ«Ë¢Éè¼Æ£¬ÔÚ»úÆ÷ÔË×ªÊ±Í¨¹ýÃ«Ë¢ÓëÐ¬µÄÄ¦²Á£¬À´´ïµ½ÇåÏ´¸É¾»ºÍ¿ìËÙÏ´Ð¬µÄÐ§¹û¡£ÆäÍâÐÎÓëÏ´ÒÂ»úÊ®·ÖÀàËÆ£¬µ«ÓÉÓÚÇåÏ´Ö÷ÌåµÄ²îÒì£¬Ï´Ð¬»úÓëÏ´µØ»úÔÚÇåÏ´ÔÀíÒÔ¼°ÄÚ²¿Éè¼ÆÉÏÃæÒ²´æÔÚ×Å²»Í¬Ö®´¦¡£
¾³£Ë¢Ä³ÊéÖ®ÀàµÄÖÖ²ÝÆ½Ì¨µÄÅóÓÑÃÇ£¬Ïë±Ø¾³£¾Í»áË¢µ½ÏñÏ´Ð¬»úÕâÀàµÄÐÂÆæ¹Å¹ÖµÄÐ¡¼Òµç²úÆ·¡£Í¬ÑùËÑË÷Ï´Ð¬»úÒ²¿ÉÒÔ·¢ÏÖ£¬ÔÚ¹ýÈ¥µÄÇ°¼¸ÄêÖ®ÖÐ¾ÍÓÐºÜ¶à¹ØÓÚÏ´Ð¬»úÕâÒ»²úÆ·µÄÌåÑé·ÖÏí£¬Í¬Ê±ÉÏÃæ¹ØÓÚ¹ØÓÚÏ´Ð¬»úµ½µ×ÊÇÖÇÉÌË°»¹ÊÇÀÁÈË±Ø±¸ÉñÆ÷µÄÌÖÂÛÒ²Ê®·ÖµÄ»ðÈÈ¡£
¸ù¾Ý°ÂÎ¬ÔÆÍøÏßÉÏ¼à²âÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2022Äê1-8ÔÂÏ´Ð¬»ú¹æÄ£Í»ÆÆ30ÍòÌ¨£¬¶ø´ÓÔÂ¶È×ßÊÆÀ´¿´£¬Ï´Ð¬»ú×÷Îªµ¼ÈëÆÚ²úÆ·£¬ÊÐ³¡¹æÄ£µÄÔö³¤½ÏÎªÆ½»º¡£¿ÉÒÔËµ£¬Ä¿Ç°£¬Ï´Ð¬»úÕâÒ»»úÆ÷Õý´¦ÓÚÊÐ³¡ÍÆ¹ãµÄ³õÆÚ½×¶Î£¬ÀÁÈË¾¼ÃµÄÊ¢ÐÐÖ®ÏÂ£¬Ï´Ð¬»úÕýÔÚÂýÂý±»ÓÃ»§Ëù½ÓÊÜ¡£´Ë´Î¹úÇìÆÚ¼ä±©ÕÇµÄÏúÊÛ¶îÊý¾Ý£¬Ò²ÈÃÏ´Ð¬»úÕâÒ»²úÆ·»ðËÙ³öÈ¦£¬Ò»Ê±¼äÊÜµ½ÁË´ó¼ÒµÄ¹ã·º¹Ø×¢¡£
¾ÍÐèÇó¶ËÀ´¿´£¬Ï´Ð¬ÊÇ¸ÕÐÔÐèÇó£¬ÐÂÐËÏû·ÑÈºÌåÒÔ¼°ÀÁÈËÒ»×åµÄáÈÆð£¬´ó¼Ò¶ÔÓÚÄÜ¹»ÎªÈÕ³£Éú»î´øÀ´±ã½ÝºÃÓÃµÄÐ¡¼Òµç²úÆ·Ò²ÊÇ·Ç³£ÈÈÖÔµÄ¡£µ«ÊÇÏ´Ð¬»úÄÜ·ñÏñÏ´ÒÂ»úÒ»Ñù³ÉÎª·Ç³£³£¼ûµÄ¼ÒÓÃµçÆ÷£¬Õâ¸öÐèÒª»ÉÏÒ»¸öÎÊºÅÓÐ´ýÊ±¼äÑéÖ¤¡£»Øµ½²úÆ·£¬Ï´Ð¬»úÕâÒ»ÐÐÒµ·¢Õ¹²¢²»³ÉÊì£¬²úÆ·Ò²´æÔÚ×ÅÍ¬ÖÊ»¯¡¢ÄÚ²¿Ï´²»¸É¾»¡¢ÈÝÒ×ËðÉËÐ¬Ãæ¡¢Ð¬´ø²øÈÆµÈµÈÎÊÌâ£¬ÕâÐ©ÔÚÏû·ÑÕßµÄ¹ºÂò·´À¡Ö®ÖÐ±È±È½ÔÊÇ¡£¶ø¾ÍÊÐ³¡²ãÃæÀ´¿´£¬ÎÞÂÛÊÇÏßÏÂËæ´¦¿É¼ûÏ´ÒÂÏ´Ð¬ÃÅµê»¹ÊÇÏßÉÏÏ´Ð¬·þÎñ£¬Òà»òÊÇÏñµç¶¯Ð¬Ë¢¡¢Çå½àº£ÃàµÈ²úÆ·¶ÔÏ´Ð¬»ú½øÒ»²½×ß½øÊÐ³¡Ôì³ÉÁËÒ»¶¨µÄÓ°Ïì¡£
ÔÚ±ÊÕß¿´À´£¬´Ë´ÎµÄ³öÈ¦¶ÔÓÚÏ´Ð¬»úÐÐÒµÀ´Ëµ»òÐíÊÇÒ»´Î»ú»á¡£¼ÌÐø²»ÎÂ²»»ð»òÊÇ×¥×¡»ú»áÑ¸ËÙ·¢Õ¹¶¼½«ÓÐ¿ÉÄÜÊÇÏ´Ð¬»úÕâÒ»Æ·ÀàµÄÎ´À´×ßÏò¡£¶ø¶ÔÓÚµ±ÏÂÐÐÒµ¶øÑÔ£¬½øÒ»²½ÓÅ»¯²úÆ·Ê¹ÓÃÌåÑé£¬Ã÷È·²úÆ·¶¨Î»ÕÒÑ°ÏßÉÏÏßÏÂÊÐ³¡¾ºÆ·µÄÓÅÊÆÒÔ¼°×öºÃ²úÆ·ÓªÏú£¬´´ÔìÐèÇó´òÔì±¬Æ·£¬¶¼ÊÇÏÖ½×¶ÎÏ´Ð¬»úÐÐÒµÐèÇóË¼¿¼µÄÎÊÌâ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â