带来优质的视听体验！极米新品Z6X Pro等多款投影强者你不能缺少

作者：饶玉

【天极网家电频道】凭借着大屏显示、使用便捷、节省空间等优势，智能投影仪成为了当代年轻用户群体观影的一个新选择，产品被应用于家中客厅、卧室、办公司、甚至是野外露营等场景去使用。作为投影行业的龙头品牌，近年来极米科技专注于智能投影和激光电视领域，为消费者带来了多款优质热销的投影产品，最近，极米科技推出全新一代轻薄投影Z6X Pro的推出更是引来了消费者的选购热潮。那今天小编就来给大家推荐几款极米的几款投影仪产品，帮助大家更加深入全面的了解产品，赶快来随小编一起来看看吧。

极米Z6X Pro：更高亮更智能的使用体验

作为一款轻薄投影产品，极米Z6X Pro机身重量仅为1.4kg，机身厚度为5cm，整体看上去十分的纤薄小巧，使用或是出门携带都很方便。全新的半山黛青配色，也为整体机身平添了几分精致利落之感，极米Z系列新品在颜值方面还是非常在线的。

亮度方面，极米Z6X Pro亮度从NEW Z6X的800ANSI流明提升至1000ANSI流明，得益于极米自研光机的优势，Z6X Pro的体积仅为市面同亮度规格产品的74%，在保留轻薄机身的同时带来更高的亮度和散热性能更好的效果。真1080P的分辨率，呈现出一个高清的投影画面，满足日常追剧、看电影等需求。

HDR10+HLG双解码技术的加持，极米Z6X Pro的画面明暗对比更加强烈可以展现更多画面的细节，内置的X-VUE 2.0画质引擎，为用户带来一个优质的画面体验。极米Z6X Pro还具有低蓝光护眼功能，日常观影放心看不刺眼。升级的实时防射眼保护，经过投影区域光线自动变暗，离开投影区域，光线自动变亮，更加贴心。

功能上，极米Z6X Pro的MEMC运动补偿的加持，在观看运动画面时流畅自然不会出现掉帧抖动画面;自动对焦与自动梯形校正，不需手动调整画面，就算侧投也能有方正的画面呈现;有线和无线同屏，无需网络手机一根数据线即可实现手机画面实时同步;画幕对齐，自动识别幕布区域，将画面对齐幕布边缘;HDMI低延迟，大幅度降低游戏延迟，大屏游戏延迟低，操作更跟手;INUI系统，提供轻、快、更加沉浸的使用体验，内置各多个视频平台，海量视频应有尽有。

性能配置方面，Z6X Pro搭载了万元级电视CPU MT9669，运行内存从2G提升为4G，运行操作更为流畅。极米Z6X Pro还搭载了Wi-Fi 6，接入更快的网络速度，大屏追剧看电影都更加畅快。对比上代产品，极米Z6X Pro音响配置升级为哈曼卡顿R环专利音响，强烈的的环绕式声场带来更加优质的试听体验。搭载的MAVII系统升级双目视觉技术，使得Z6X Pro在智能避障、画幕对齐、画面自适应场景中对齐都更加精准。

综合来看，极米全新一代轻薄投影Z6X Pro在配置及功能等多方面进行升级，为消费者带来更加优质的视听体验!目前，全新一代轻薄投影Z6X Pro已在极米科技官方商城以及各大电商平台上开启预售，感兴趣的小伙伴们赶紧冲!超值购机点这

极米NEW Z6X：高性价比饱受用户青睐

据了解，在2021年上半年中国投影机出货量前10的投影机单品中，极米NEW Z6X拿下了单品出货量和销售额双第一，成为2021年上半年的畅销王，由此可见，极米NEW Z6X智能投影仪的火爆程度。

极米NEW Z6X投影仪1080P高清分辨率，搭配800ANSI流明亮度，无论是在夜晚还是白天都能呈现出清晰的百英寸大屏。产品采用harman/kardon原厂原装音响，由哈曼卡顿三大团队共同打磨出高水准的声音效果，大屏画面加上出色音质为用户带来极致的视听感受，用它来追剧、看电影十分不错。

极米NEW Z6X家用投影仪加入了第二代运动补偿，智能插针算法，高速运动画面更流畅，不会错过每刻的精彩。同时，NEW Z6X还具有护眼模式，该模式经过了ESI护眼认证，由于经过了低蓝光调校，模拟自然光照射物体，因此比传统漫反射光线更加柔护眼。还可以通过OTA升级搭载极米MAVII系统，实现画面自动避障和画幕自动对齐功能。另外，手机有线无线双投屏、倍速启动引擎等实用功能，极米NEW Z6X也都没有缺少。

搭载了INUI智能系统，整体页面简洁明了，使用操作非常流畅自然。同时，极米携手十余家内容平台，为用户带来更加优质的影音体验，更有健身、儿童、新闻等海量资源。机身具备HDMI、USB以及AUX接口，可以连接电视盒子、Switch、移动硬盘、电脑等，基本上是可以满足使用所需。

外观上，极米NEW Z6X家用投影仪轻薄精致的机身以及暗金点缀的细节，让人眼前一亮，约一本书的机身厚度，不仅在家能随意挪动，外出携带也很方便。极米NEW Z6X家用投影仪在各方面的表现是可以满足现代用户的观影需求，三千元左右的产品售价也十分具有性价比，对于想购入的小伙伴们来说不用在犹豫啦。超值购机点这

极米NEW Z8X：性能升级突破你的想象

作为Z系列旗舰机型，极米NEW Z8X投影仪在性能配置和功能等方面都有着进一步的提升。得益于极米的自研光机，极米NEW Z8X的亮度达到了1200ANSI流明，即使是在白天的使用场景之下，极米NEW Z8X也能够呈现出高亮画面。1080P的分辨率，投影画面高清呈现。同时，专为大屏画质打造的X-VUE画质引擎，NEW Z8X在明暗细节、画面色彩方面都有着更加优质的表现，为用户带来真实自然的画质观感。另外，HDR10+HLG双解码技术，使得投影画面的亮处够亮，暗处够暗，整个画面的层次感更加强烈。

极米NEW Z8X还搭载了MEMC运动补偿，通过智能算法，可以有效解决画面延迟、卡顿甚至是拖影等问题，日常打游戏、看电影、看球赛非常畅快。哈曼三大声学团队打造的原厂音响，极米NEW Z8X突破声学想象，音箱更胜以往，同时，也可以把它当做蓝牙音响去使用。

新一代旗舰机处理器的加持，使得极米NEW Z8X的运行操作更加流畅。使用方面，全自动梯形校正，放下机器画面就能够方正呈现;无感自动对焦功能，开机或是移动机器都是清晰画面，十分迅速。画面自适应功能，能够智能识别投影区域的障碍物，开关、壁画、甚至是墙角都能够自动避开，此外，极米NEW Z8X还具有画幕自动对齐功能，可以自动识别幕布区域，将画面对齐幕布边缘，从此告别繁杂的手动调试。

极米NEW Z8X采用的是INUI智能系统，操作十分流畅自然，内置海量资源，带来更加沉浸的场景体验。有线+无线双投屏功能，在没有网络的环境之下，使用数据线也可以同步画面，十分方便。值得一提的是，NEW Z8X的倍速启动引擎，6秒唤醒，开机也没有广告。

此外就是极米New Z8X的外观，据了解该产品荣获了2022 iF设计奖，机身整体采用了经典的正方体设计，深邃墨色金属配色搭配上金色元素的点缀，整体看上去品质感十足。同时，机身也是十分的小巧，比较适合现代家庭使用。超值购机点这