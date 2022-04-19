海尔发布第四代双擎干衣机，双擎热泵四重净滤技术加持带来全新体验

作者：饶玉

【天极网家电频道】4月19日，海尔干衣机用户价值升级暨首届干衣节启动活动在青岛举行。现场，海尔发布全球第四代干衣机――双擎净虑干衣机。

面对大件烘不透、小件烘不了，羊毛、丝绸等高端材质衣物不敢放进传统干衣机进行烘干的使用痛点，海尔历时6年，经过68次迭代，颠覆式创新，发明了全世界第四代干衣机――双擎净虑干衣机。

据了解，海尔双擎净虑干衣机升级为两个独立电机驱动，1个电机独立控制内筒，实现内筒1:1正反转均匀抖散衣物，1个电机独立控制风扇，智能变速风，实现小件悬浮柔烘，大件舒展透烘，突破行业传统第三代干衣机单电机单向转定速风烘干差的难题。

得益于海尔双擎净虑干衣机的擎科技全时智能风技术，丝绸等高端衣物也能烘，让真丝也舒展透干。海尔双擎净虑干衣机还搭载了四重净虑科技，烘干衣物的同时清洁衣物上的灰尘毛发等细微颗粒。海尔双擎净虑干衣机只需要轻松一键实现烘干，解放家中阳台空间，实现家居干衣全新体验。

据奥维云网数据显示，2021年，中国干衣机线下市场销量同比增长67.15%，销售额同比增长85.42%;线上市场销量同比增长25.48%，销售额同比增长64.35%。而海尔干衣机的增长速度远高于行业。数据显示，海尔干衣机以179.1%的零售额增速，稳居行业首位。而在热销品类中，海尔双擎热泵干衣机表现亮眼，市场份额达33%。

此次海尔发布的第四代双擎净虑干衣机实现烘得干、烘得透，具备清洁过滤等优势，全面提升用户对于干衣机产品的使用体验。同时，近年来，海尔深入三翼鸟智慧家居场景布局，融合洗衣、干衣、护衣等需求打造的阳台场景解决方案，为消费者带来品质健康的生活方式。