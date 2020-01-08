CES2020：长虹展示CHiQ 8K智能电视 AI+IoT整合全屋智能家电

作者：Roger

【天极网家电频道】CES 2020国际消费类电子产品展览会于北京时间2020年1月7日在拉斯维加斯正式揭幕。长虹在此次CES展会，集中展示基于AIoT应用的CHiQ 8K智能电视、激光影院、薄壁冰箱、空调等最新产品，通过AI+IoT整合全屋智能家电，实现智能设备的互联互通互控。

CES-长虹展厅

双系列8K电视

Mini系列，主要体现强音质、强画质的技术特性，搭载8K及Mini LED画质，超大尺寸结合落地式形态设计，将理性线条和丰富层次的几何叠加构建，营造出灵动的空间感，也具备灵活的空间适应性。

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弧面电视CHiQ ARC系列，采用了区别于其他电视产品的圆角屏幕技术，摆脱了传统电视产品在设计维度生硬、冰冷的观感。产品汲取家具化语言和模块化理念，设计了可选、可变的支架来适应不同的使用场景，因为源于生活，更能融于家居。水磨石质感的肌理，凸显精致、简奢的家居流行风格，满足年轻用户的审美偏好。

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长虹大3P柜式AI舒适空调Q5D

长虹大3P柜式AI舒适空调Q5D采用航铝合金一体机身设计，UFO悬浮顶盖，3D水波纹理底座，4麦语音阵列。内置三大领先舒适技术，柔波微缝导风、上舒适风、下舒适风。从温度、湿度、风速、活动量、衣着、热辐射六个维度进行智能调节，平衡舒适，且温度波动小，体感更舒适。

压缩机是空调的心脏，一个好的压缩机对空调来说非常重要，长虹空调Q5D内置国际名牌高效压缩机，性能优越，使用寿命长。

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值得一说的是Q5D是个“省电大王”，达到超一级能效，能效比高达4.42(普通一级为3.7)，比普通一级变频空调能效高出近20%，一年可以节省200度左右电费。

内置5大首创声控技术，听声识人、听声定位、语音对聊、在线嗨聊等，听声识人可还能识别用户身份，开启私人订制模式。听声定位功能，空调可以根据声音的定位，实现风随声动或者风逆声动。语音对聊，离线状态下的语音对聊，最快0.2秒可以响应。在线嗨聊，可以在联网状态下提供天气、音乐、闲聊等娱乐服务，且可以切换多种音色。真的是非常聪明的一款空调。

长虹好睡眠Q5A空调

长虹好睡眠Q5A空调拥有独特的黄金5° 防直吹核心技术，在制冷时空调导风板向上，与水平面形成5°夹角，凉风会自上而下倾泻形成瀑布式制冷，实现风未至，凉意浓;而在制热时，空调导风板向下与垂直面形成5°夹角，暖风自下而上漫延，实现地毯式制热，立体环绕风，只吹风不吹人。

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长虹好睡眠Q5A空调采用了光感睡眠3代技术，当黑夜降临，室内灯光变暗时，空调显示屏亮度可跟随室内光线进行无级渐变调节，实现柔光自然过渡，避免了暗夜中强光刺激眼部神经，影响睡眠质量;噪音是睡眠的强敌，好睡眠空调Q5A搭载了全直流节能静音型变频压缩机及电机，大直径贯流风扇、专利风道技术，从根源处改善了除霜音、压缩机震动音、冷媒流动音、低频共振音、塑料热胀冷缩音五大常见却难消的噪音，达到了16分贝极致静音，营造真正的高品质静音环境;众所周知香薰有助于快速入睡，好睡眠空调Q5A还为用户预留了香薰装置，可根据需求自行添加喜爱的香薰精油，让你有更舒适轻松的睡眠环境

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风冷无霜冰箱

风冷无霜冰箱BCD-441WP9CX采用干净利落的炫银横纹面色，表面耐磨防刮花不生锈。内饰丰富，轻松实现干湿分储、果蔬分储、生熟分储。内置LECO净味保鲜系统，紫外线分解异味分子除杂质。12KG强悍冷冻力轻松应对保鲜任务。顶部还设有LED顶灯光源，内设创新可折叠组合架。

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采用风冷无霜制冷系统，均匀制冷，360°无偏差降温保鲜，独立循环不串味，且采用环抱式吹风口设计，不直吹不风干，更好保护食物，让鲜味自然清新。采用电脑智能控温的方式，保障生活各项所需得到满足，智能模式、速冻模式、假日模式、童锁模式。

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0.1度变频，温度不聚变，压缩机启动时间短，次数少，制冷效率高，变频保鲜、变频节能、变频静音三部曲让你用得更安心。

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长虹在CES2020上的展区地址是BOOTH#11439,LVCC,Central Hall，有兴趣的朋友可以到现场体验。