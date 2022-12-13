年轻卷起来！康佳的“睛”彩世界足球盛宴

【天极网家电频道】全球瞩目的2022年世界足球盛会白热化之际，“康佳足球狂欢派对”的举办无疑是给康佳集团2022年的体育营销再次交出了满意的答卷。借助体育热点开展社交营销，让体育营销融入日常社交场景，深耕体育营销多年的康佳集团，此次在体育+社交营销方面玩出了新花样。

“我的视界 足够精彩”2022康佳足球狂欢派对现场

“用时髦的方式看球”，“看球也要有科技感和仪式感”，“边露营边看球，两种体验同时拥有”，“球迷就要在一起玩”……对比诸多品牌的体育营销，康佳集团更关注用户的体验与感受。疫情影响下，人们的每一次相聚都非常珍贵，为了让用户能有机会享受到轻松自由的社交场景，并与品牌近距离地沟通与交流，康佳集团选择了“康佳足球狂欢派对”这一项目并促使其落地，以求让更多的人能因为康佳而相聚在一起。[1] 12月9日，“我的视界 足够精彩”2022康佳足球狂欢派对在深圳知名露营休闲地TOMORROW CAMP明日营地举办。康佳选择将宽敞通透的露营地打造成自己的主场，安排了乐队表演、花式足球表演、新品讲解等精彩互动，到场的球迷和粉丝还可以通过现场的高清大屏电视享受的热血沸腾的赛事直播。

康佳集团赞助西甲

在本次“我的视界 足够精彩”品牌活动之前，事实上，康佳早已深耕体育营销多年，足球赛事的营销更是强项。2017年康佳集团与西甲联姻，成为了西班牙足球甲级联赛中国区官方合作伙伴;2018年康佳集团正式签约成为2018江苏苏宁足球俱乐部顶级赞助商;今年则是与WTT签订战略合作协议，正式成为新乡WTT世界杯决赛2022官方赛事合作伙伴。此外康佳还兴建了公益足球场，连续多年举办康佳足球夏令营……无论是顶级足球赛事的合作伙伴，还是国内体育赛事的赞助商，康佳通过积极发力体育营销，搭建与Z世代消费群体沟通桥梁，实现了品牌的大范围曝光。

现场的康佳MAX巨幕98C2电视

与此同时，康佳在体育观赛产品的研发上也具有很强的实力和经验。针对用户在观看体育赛事期间个性化、品质化的消费需求，康佳相继推出多款定制版“体育”电视。2008年北京奥运会期间，康佳推出了i-sport08珍藏版电视，提前布局120Hz与全高清两项关键性能的完美融合;2017年康佳集团与国际米兰联手推出了国际米兰官方定制电视。此次“康佳足球狂欢派对”的主角――康佳98C2电视，无疑也是非常适合观看体育赛事的产品。98英寸的4K巨大屏幕、120Hz高刷屏率，杜比全景声和JBL Pro音箱带来的震撼音效，让现场的用户如亲临比赛现场，带来了极佳的观赛体验。

超燃的现场互动

重点体育赛事+轻松活泼的社交场景，看球赛与露营的结合，全新产品系列的亮相，品牌与用户的深度沟通……此次“康佳足球狂欢派对”其实也是给用户提供了一次久违的线下聚会的机会。在“星光视集”的活动现场，美食、美酒、花式足球表演、足球体感游戏、抽奖等互动环节轮番上阵，让用户实现了沉浸式看球并与好友相聚的愿望。有用户表示：“活动的组织和体验非常好，和有同样爱好的一群人狂欢很开心。”

藉由体育赛事打造真正能与用户玩在一起的事件，康佳集团此次以体育+社交营销的创新形式与用户形成了直观、有效的沟通，充分展现了体育赛事与产品魅力，备受用户的认可。

这段话之后，也需要一点儿对“康佳足球狂欢派对”这个活动的简单介绍，不然读者不知道你这个活动是啥