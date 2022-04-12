创维多款新品电视即将亮相春季品鉴会 高刷大屏矩阵树立行业标准

作者：Lord_ViTa

近日，创维全新发布了壁纸电视Q53/Q53 Pro、守护者G53、电竞级画质大师A33三款新品，这三款电视组成了作为2022年新概念的“全通道120Hz高刷大屏矩阵”，将会从多角度刷新视觉极限，为行业树立高品质新标准。

据悉，这三款春季新品都具备“全通道120Hz高刷”性能，搭载4K 120Hz屏体、120Hz解码芯片和满血版HDMI 2.1接口，支持HDMI、USB、网络端全通道120Hz高刷画质显示;同时，三款产品均搭载V3全功能AI芯片与创维AI画质引擎，画质实力全面优化，为用户带来“刷新视限”的突破性大屏观影和大屏游戏体验。

其中，创维全新壁纸电视Q53系列，更以艺术化、定制化和去电子化的前卫设计，重新定义客厅美学：以强劲性能的独立主机，全面释放高品质音画实力， 99%超高屏占比无边全面屏，薄至35mm的超薄机身无缝贴墙，可选“da Vinci画框”、内置“艺术模式”，将空间美学应用至全新境界，“刷新”液晶电视的音画境界。

此外，创维还首次与HARMAN AudioEFX联合调校，为创维Q53系列和创维守护者G53度身定制极具质感、真实感和震撼力的非凡音质。

在4月13日也就是明天，创维2022春季新品品鉴会将在北京举办首站活动，三款全通道120Hz高刷大屏新品将会首次在线下亮相。此次新品品鉴会由创维电视联合一线时尚大刊《ELLEMEN睿士》共同呈现。

现场除展示三款重磅新品外，更有一线时尚大刊《ELLEMAN睿士》精心打造的时尚氛围。还将有多位高人气跨界大咖莅临，睿士杂志编辑总监吖桑奇、中国速滑队员阿合娜尔、中国赛车手&赛事解说员张大胜等人气嘉宾将来到现场，分享他们的“刷新故事”与“竞速人生”。

全通道高刷，意味着新品将在屏体、芯片、接口等方面以高速率、高带宽、低延迟和优质的画面展现，实现对4K120Hz视频信号的完美支持，意味着与游戏主机、高性能PC等硬件的规格接轨，对于当前我们大屏娱乐生态不断拓展的趋势能够发挥强力推动作用。随着技术进步，未来我们也将不断见证此类产品的普及，大屏娱乐将会在我们的生活中具有越来越重要的地位。