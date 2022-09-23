¼ÒµçÖÜ¿´µã£º½ñÄêÍ¶Ó°»úÊÐ³¡ÏúÁ¿ÓÐÍû³¬524ÍòÌ¨/°Ä¿ÂÂê·¢²¼Ááçç¸ß¶ËÐÂ·ç¿Õµ÷µÈÐÂÆ·

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¾Û½¹ÐÐÒµÈÈµã»°Ìâ£¬±¾ÖÜ¼ÒµçÈ¦¶¼·¢ÉúÁËÄÄÐ©ÊÂ¶ù£¿
Ô¤¼Æ½ñÄêÍ¶Ó°»úÊÐ³¡ÏúÁ¿ÓÐÍû³¬524ÍòÌ¨ Í¬±ÈÔö³¤11.5%;ÏÖ´ú¼ÒÍ¥Ï´»¤ÐÂÑ¡Ôñ£¬TCL·¢²¼Ë«×Ó²ÕQ10Ï´ÒÂ»ú;ÍÆ½øÏÖ´úÖÇ»Û¼ÒÍ¥²¼¾Ö£¬°Ä¿ÂÂê´øÀ´¶à¿î¿Õµ÷ÐÂÆ·;±£³ÖÎÈ²½Ôö³¤£¬Ô¤¼Æ½ñÄêÏßÉÏ¼ÒÓÃÖÇÄÜËøÏúÁ¿½«´ï570ÍòÌ¨
Ô¤¼Æ½ñÄêÍ¶Ó°»úÊÐ³¡ÏúÁ¿ÓÐÍû³¬524ÍòÌ¨
ÐÂ¿´µã£º½üÈÕ£¬IDC×îÐÂ·¢²¼ÁË¡¶2022ÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈÖÐ¹úÍ¶Ó°»úÊÐ³¡¸ú×Ù±¨¸æ¡·£¬¸ù¾Ý±¨¸æÏÔÊ¾£¬2022ÉÏ°ëÄêÖÐ¹úÍ¶Ó°»úÊÐ³¡×Ü³ö»õÁ¿234.7ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤3.4%¡£ÏúÊÛ¶î93ÒÚÔªÈËÃñ±Ò£¬Í¬±È¼õÉÙ7.1%¡£
ÉÏ°ëÄê¼ÒÓÃÍ¶Ó°»ú³ö»õÁ¿193.5ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤15.4%¡£ÏúÊÛ¶î³¬³ö64ÒÚÔªÈËÃñ±Ò£¬Í¬±ÈÔö³¤12.9%¡£ÉÏ°ëÄêÉÌÓÃÍ¶Ó°»ú³ö»õÁ¿½ö41.2ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ½µ30.4%¡£ÏúÊÛ¶î½«½ü29ÒÚÔªÈËÃñ±Ò£¬Í¬±È¼õÉÙ33.7%¡£½ü¼¸ÄêÀ´£¬Í¶Ó°»úÊÐ³¡¹æÄ£ÕýÔÚ³ÖÐøÀ©ÈÝ£¬µ«ÉÏ°ëÄêÊÜµ½ÁËÊÐ³¡ÐèÇó²»ÕñµÄÓ°ÏìÖ®ÏÂ£¬ÐÐÒµÔö³¤ËÙ¶ÈÏà¶ÔÓÐËù·Å»º¡£Ïû·ÑÊÐ³¡ÕûÌåÊµÏÖÔö³¤£¬¶øÉÌÓÃÊÐ³¡ÈÔÎ´ÄÜÊµÏÖ¸´ËÕ¡£½øÈëÏÂ°ëÄê£¬Í¶Ó°ÒÇÆ·ÅÆÒ²¶¼ÔÚ·×·×±¸Õ½Ó½ÓË«Ê®Ò»¡¢Ë«Ê®¶þµÈµçÉÌ´ÙÏú½ÚµãµÄµ½À´¡£Ëæ×ÅÏû·ÑÐèÇóµÄÌáÕñ±¬·¢£¬Í¶Ó°ÒÇÊÐ³¡Ò²½«ÔÚÏÂ°ëÄêÓÀ´½øÒ»²½Ôö³¤¡£
TCL·¢²¼Ë«×Ó²ÕQ10Ï´ÒÂ»ú
ÐÂ²úÆ·£º9ÔÂ20ÈÕ£¬TCLÕÙ¿ªÁË2022ÄêÏ´ÒÂ»úÇï¼¾ÐÂÆ··¢²¼»á£¬»áÉÏTCLÕýÊ½´øÀ´ÁËË«×Ó²Õ¸´Ê½·ÖÇøÏ´ÒÂ»úQ10¡£
µ±ÏÂÔÚ¸üÐÂ»»´úÐèÇóÖ®ÏÂ£¬Ïû·ÑÕß¶ÔÓÚÏ´ÒÂ»ú²úÆ·Ìá³öÁË¸ü¶àµÄÐèÇó£¬¸÷´ó³§ÉÌÍ¨¹ý²»¶ÏÓÅ»¯Ï´ÒÂ»ú²úÆ·ÐÎÌ¬£¬²¢ÍÆ³ö´øÓÐ¸ü¶àÖÇÄÜ¡¢É±¾ú¡¢»¤ÒÂ¹¦ÄÜµÄ²úÆ·£¬À´Âú×ã¹ã´óÏû·ÑÕßµÄÊÐ³¡ÐèÇó¡£´Ë´Î£¬TCL´øÀ´µÄQ10Ï´ÒÂ»ú²ÉÓÃÁËÉÏÏÂË«¹öÍ²¸´Ê½Éè¼Æ£¬Í¬Ê±ÔÚÈÝÁ¿·½Ãæ£¬ÓµÓÐ10kgÏ´ºæÒ»ÌåÏÂÍ²+6kgÈÝÁ¿È«Çò×î´óÉÏÍ²£¬×ãÒÔÂú×ãÏÖ´ú¼ÒÍ¥³ÉÔ±¶ÔÓÚÏ´ÒÂ»úµÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£ºËÐÄ¼¼ÊõÉÏ£¬Q10¸´Ê½Ï´ÒÂ»úÉÏÍ²ÊµÏÖÁË1.1µÄ³¬¸ßÏ´¾»±È£¬ÅäºÏ´óÍ°¾¶Ë¤´òÏ´µÓµÄÊµÓÃÉè¼Æ£¬´øÀ´³¬Ç¿Ï´¾»Ð§¹û¡£Àë×ÓÈáºæ¡¢Àë×Ó¿ÕÆøÏ´µÈ¹¦ÄÜµÄ¼Ó³Ö£¬Ò²ÈÃË«×Ó²Õ¸´Ê½·ÖÇøÏ´ÒÂ»úQ10¿ÉÒÔ¸üºÃµÄÂú×ã»¤ÒÂÐèÇó¡£¼ÓÖ®7999ÔªµÄÊ×·¢¼Û¸ñ£¬×Ó²Õ¸´Ê½·ÖÇøÏ´ÒÂ»úQ10Ò²ÊÆ±Ø»á³ÉÎªÊÐ³¡±¬¿î²úÆ·¡£
Ô¤¼Æ½ñÄêÏßÉÏ¼ÒÓÃÖÇÄÜËøÏúÁ¿½«´ï570ÍòÌ¨
ÐÂ¿´µã£º¾Ý°ÂÎ¬ÔÆÍøÏßÉÏÍÆ×ÜÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬½ñÄêÉÏ°ëÄê£¬ÖÐ¹ú¼ÒÓÃÖÇÄÜÃÅËøÏßÉÏÊÐ³¡ÏúÁ¿Îª246.6ÍòÌ×£¬Í¬±ÈÔö³¤18.4%;Ïú¶îÎª32.7ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤3.5%;¾ù¼ÛÎª1328Ôª£¬Í¬±ÈÏÂ½µ12.6%¡£
×ÜÌåÀ´¿´£¬2022Äê£¬ÔÚÏû·ÑÐèÇóÊÜµ½Ó°ÏìµÄÊÐ³¡±³¾°Ö®ÏÂ£¬ÖÇÄÜÃÅËøÐÐÒµµÄÏúÁ¿ÒÀ¾ÉÓÀ´Ôö³¤£¬µ«ÊÇÔö³¤Ì¬ÊÆ²»ÈçÉÏÄêÍ¬Ê±ÆÚ¡£ÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÐÐÒµ·¢Õ¹µÄÀË³±Ö®ÏÂ£¬×÷ÎªºËÐÄÈë¿ÚµØÎ»µÄÖÇÄÜÃÅËøÒ²´îÉÏÁË¿ìËÙ·¢Õ¹µÄÁÐ³µ£¬ÔÚÐÂ·¿×°ÐÞ»òÊÇÔÚ¾É·¿¸ÄÔìµÄ³¡¾°Ö®ÏÂ£¬ºÜ¶àÓÃ»§»á°ÑÖÇÄÜÃÅËø×÷ÎªµÚÒ»Ñ¡Ôñ£¬Òò´Ë£¬Ò²´ø¶¯ÁËÕû¸öÖÇÄÜÃÅËø²úÒµÁ´µÄÔö³¤¡£Ä¿Ç°£¬ÖÇÄÜÃÅËøÕâÒ»Æ·ÀàÉøÍ¸ÂÊÈÔÏà¶Ô½ÏµÍ£¬ÊÐ³¡¾ßÓÐÓÐ½Ï´óÔö³¤·¢Õ¹¿Õ¼ä¡£¸ù¾Ý°ÂÎ¬ÔÆÍøÏßÉÏÍÆ×ÜÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬Ô¤¼Æ2022Äê£¬ÏßÉÏ¼ÒÓÃÖÇÄÜÃÅËøÏúÁ¿½«´ïµ½570ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÔö³¤24.5%£¬Ïú¶î75.3ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤6.4%¡£
°Ä¿ÂÂê·¢²¼Ááçç¸ß¶ËÐÂ·ç¿Õµ÷µÈÐÂÆ·
ÐÂ²úÆ·£º9ÔÂ21ÈÕ£¬°Ä¿ÂÂê¾ÙÐÐÖ÷ÌâÎª¡°¾ÛÁ¦ÏòÐÂ »ÛÏíÉú»î¡±µÄ2023Äê¿Õµ÷ÐÂÆ··¢²¼ôßÊÐ³¡Æô¶¯»á£¬ÕýÊ½´øÀ´ÁËÁáçç¸ß¶ËÐÂ·ç¿Õµ÷¡¢Ä¸Ó¤¼¶Áã·ç¸Ð¿Õµ÷ÒÔ¼°¿ÕÆøÔ´ÈÈ±ÃÀàÇå½àÄÜÔ´²úÆ·µÈÊýÊ®¿îÐÂÆ·¡£
¾ÝÁË½â£¬´Ë´Î·¢²¼µÄÁáçç¸ß¶ËÐÂ·ç¿Õµ÷´îÔØÁË120m3/h¾ÞÁ¿ÐÂ·ç¼¼Êõ£¬30m2·¿¼ä1Ð¡Ê±½øÐÐ»»Æø£¬Í¬Ê±£¬ÁáççÖÇ»Û¹ñÊ½¿Õµ÷²ÉÓÃÁËAg+¿¹¾ú¹ýÂËÍø´îÅäHEPA¹ýÂËÄ£¿é£¬¿ÉÒÔ×öµ½Ç¿Ð§¹ýÂË¶à²ã¾»»¯£¬µ±ÊæÊÊ½¡¿µµÄÊÒÄÚ»·¾³Öð½¥³ÉÎªÖ÷Á÷Ïû·ÑÐèÇó£¬°Ä¿ÂÂêÁáçç¸ß¶ËÐÂ·ç¿Õµ÷ÐÂÆ·£¬Í¨¹ýÈ«ÃæÍÆ½ø²úÆ·¼¼Êõ´´ÐÂ£¬´øÀ´Ïû·ÑÐÂÑ¡Ôñ¡£ÁíÍâ£¬×¨ÎªÄ¸Ó¤ÈºÌåÉè¼ÆµÄÁáççÏµÁÐÄ¸Ó¤Áã·ç¸ÐÏµÁÐ¹Ò»ú£¬Ò²¸üºÃµÄÂú×ãÁËµ±ÏÂÏ¸·ÖÏû·ÑÈËÈºµÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£ÔÚÏû·ÑÉý¼¶µÄÇ÷ÊÆÖ®ÏÂ£¬°Ä¿ÂÂêÆ·ÅÆ»ý¼«ÍÆ½øÖÇ»Û¼ÒÍ¥½â¾ö·½°¸£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´½¡¿µÊæÊÊÐÂÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â