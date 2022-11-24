羊毛绿标认证加持 带来一站式专业洗护方案 惠而浦新逸系列洗烘一体机

【天极网家电频道】伴随着洗衣机市场普及程度提高，国内居民平均每百户年末洗衣机拥有量达96.7台，我国洗衣机行业逐渐从增量市场进入存量市场。存量市场下，用户对衣物洗护的需求不断升级，一站式解决洗烘问题的洗烘集成机、超薄产品、大容量大筒径产品等都成为用户关注的热点。

近日，洗护专家惠而浦推出新逸系列洗烘一体机(型号：WDD102714SRT)，致力于为用户提供净洗柔护的专业洗衣方案。首先针对不同污渍的深度洗涤问题，惠而浦新逸系列洗烘一体机特别搭载顽渍净科技，以4档水温分段洗涤的模式实现有效去除果汁、口红、油渍等25种污渍。此外，借助DD直驱变频电机的准确控制能力与澎湃动力，新逸系列洗烘一体机实现了专洗棉麻的摔打洗涤、专洗羊毛的离心洗涤、专洗羽绒的悬浮洗涤等7种水流模式，带来如手洗般的专属呵护，高效净衣又护衣。

在洗涤程序方面，新逸系列洗烘一体机设有蒸汽除皱洗程序，能够在洗涤程度结束后的6小时内对衣物进行两次蒸汽呵护，并搭配抖散功能充分舒展衣物纤维，避免因堆积导致的褶皱。针对不能水洗的衣物，新逸系列洗烘一体机则搭载了独立的无水蒸汽洗程序，能够通过蒸汽细致轻柔地抚平衣物褶皱、去除异味，满足用户对高端面料的护理需求。值得一提的是，新逸系列洗烘一体机还获得了国际羊毛局最高标准的羊毛绿标认证，能够为羊毛织物带来细致轻柔的专业呵护洗涤，告别起球缩水，手洗羊毛也能放心机洗。

在抗菌能力方面，新逸系列洗烘一体机特别在门封圈材料中加入纳米抗菌材料，能够有效抑制多种霉菌以及大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌的滋生，保证长时间使用门封圈洁净免受污染，创造更健康的洗涤环境。不仅如此，新逸系列洗烘一体机还搭载防过敏程序，通过90℃高温水洗并提高漂洗水位与次数的方式，有效减少洗涤剂残留，降低过敏风险。

烘干能力方面，新逸系列洗烘一体机内置多种烘干模式，高效应对不同衣物的烘干需求，免除晾晒衣物的烦恼。在烘干出风口位置，新逸系列洗烘一体机特别增加了一层过滤网，以避免毛绒堆积在冷凝器内壁上，防止长期使用后导致烘干效果下降。同时过滤网还拥有自动清洁的能力，有效避免霉湿绒毛的清理烦恼。

目前，惠而浦新逸系列洗烘一体机WDD102714SRT官方售价5399元，在中高端阵线中非常具有竞争力。依托惠而浦新逸系统洗烘一体机的顽渍净、蒸汽除皱、防过敏等卓越性能，我们在家中就能实现高端衣物护理，感兴趣的朋友不妨关注一下。