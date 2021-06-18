家用投影仪如何选？以下几点很重要

作者：草丛科莫多龙

【天极网家电频道】看电影，是许多人的生活消遣方式之一，并不是我们生活的刚需。但电影院已然成为了我们休闲娱乐的必备生活场景。我们喜欢和朋友在聚会的时候，约在电影院看一场有温度的电影;我们喜欢和恋人约会时，约在电影院享受一场浪漫气息十足的电影;我们在孤单时、失意时，独自走进电影院，用2小时的去自我疗愈，去给生活做一个短暂的切割。

电影院是治愈的、甜蜜的、心碎的，但小编想说，电影院不是我们生活中必备的场景!

为什么？

科技的飞速发展，产品的智能化、高端化、易用化，显示技术的飞速进步，让我们生活中出现许多可以用以观影的设备，如电脑、电视、手机等职能设备都可以用以观影，相信很多朋友会说，这些设备是可以观影，但是没办法给我带来电影院那种环境氛围感，而且屏幕那么小，哪里有在电影院大屏观影来的舒爽呀。

是的，下面小编说的一款设备绝对是可以满足朋友们的观影需求的，就是智能家用投影仪，智能投影仪可以定位成家庭小型影院，相信读者朋友们都不会反驳吧。它外形轻巧可以轻松摆放在家中任何一个地方，而且只需一块空白的区域，就可以投射出百寸以上的大屏幕，如果精心布置一下，完全可以在家中打造出一个小型的家庭影院，氛围十足。如果说电影院是治愈的、甜蜜的、心碎的，那么家用投影仪可以再加上温馨这点，来自家的温馨，是你在电影院无法感受到的!

在此前电影院停业的一段时间里，小编身边许多爱去电影院看电影的朋友就挺煎熬的，没办法去电影院看电影了，很难受，甚至出门都是一件需要勇气的事情。这个时候，他们选择置入一款家用投影仪产品，并将房间进行精心布置，灯一关、投影仪一打开，真的不输在电影院观影的感觉，而且在家观影还可以准备许多自制食品，这是电影院无法满足的，甚至还可以邀请3-5好友一起到家中来观影，也非常开心。

到这，小编就要讲讲今天的主题了，家用投影仪如何挑选呢？

对于当今的消费者来说，投影仪的各种参数目不暇接，在选择投影仪时，小编认为需要注意这几点：光源、显示技术、显示芯片、操作系统、分辨率、透射比。

光源

首先讲的是投影的光源问题，投影的光源非常重要，它决定了亮度、光源寿命以及色彩三个方面，这三个方面是能给用户带来最直观体验的。亮度不够，投影出来的画面会出现不清晰、颜色以及细节的表现难以分辨。

目前投影设备主流的光源技术为LED光源以及激光光源，LED光源因技术的限制，不管是在寿命、还是亮度方面都没有激光光源表现出色。但LED光源投影设备在价格方面会比激光光源投影设备更低，LED光源投影设备价格普遍在千元左右，当然也有2-3K范围的，但如果想搭载出家庭影院效果的话，小编还是建议选择激光光源的家用投影仪设备，会更接近影院般的效果，在寿命上、体验上也都大大优于LED光源的投影设备。

亮度的体现在投影仪设备里称之为流明，正常家用投影仪流明达到2000ANSI以上就可满足日常使用。当然了，流明越高肯定是越好，流明高的话，画面更纯净、对比度更高、锐度更高、色彩更鲜艳、饱和度更佳，这些都是可以提升用户观影效果的。

显像技术

二是显像技术，现在投影仪的显像技术主流的有DLP(数字光学处理技术)和LCD(液晶板显示技术);DLP主要核心部件是DMD(显示芯片)，LCD的主要部件是液晶显示板。

DLP显像技术：画面对比度更高，明暗细节表现丰富，色彩能力相对较差。

LCD显像技术：图像色彩饱和度好，层次丰富，色彩分离好，重现能力强，但对比度较低，暗部显示能力较弱。

由于智能投影的发展逐渐朝着便携、易用、家庭化，所以现在主流的智能投影基本都是DLP显像技术，易于集成，比如当贝投影、坚果、锋米、极米。用于LCD现象技术的则有爱普生等。

显示芯片

三是显示芯片，DLP的显示芯片是DMD(数字微反射镜)，尺寸的大小决定其画面的清晰度，越大的尺寸画面越清晰，当然了，价格也会更贵，芯片尺寸是指的芯片对角线的长度，单位是英寸。目前智能投影设备常用的有0.33、0.47、0.65等等，那这个尺寸怎么选呢？0.47英寸的显示芯片性价比会更高，应用效果比较不错，更适合家庭使用，并且在价格上也比较合适。

操作系统

四是操作系统，大多智能设备产品的操作系统都是Android系统，具有独立研发的品牌较少，因为操作系统需要用户自己亲身体验过后，才知道操作是否流畅、是否智能、人机交互是否舒畅、好与不好，尤其是在设计方面，每个品牌都有自家的特色，所以用户有条件的话可以到实体店进行一个实际体验，看看是否与自身需求契合。还有一点就是，投屏功能！现在许多用户都喜欢用手机进行投屏到电视上观看，投影仪设备也一样，是否支持投屏功能也很重要！

分辨率

五是分辨率，主流分辨率主要是分720P，1080P，4K几个清晰度选择，但大多数的家用投影仪设备都已达到1080P，4K分辨率的也已不少。大家在选择购买的时候需要注意的是如今很多品牌会通过抖动的技术将分辨率提升到1080P，这种1080P分辨率称之为伪1080P，种情况投影仪使用会造成画面的朦胧感，不清晰。

那么该如何分辨真伪呢？在DLP技术方面，分辨率高低是由DMD决定的，所以用户可以通过官方介绍的显示芯片参数进行分辨，如果没有说明具体的芯片参数，大家就要小心了，这很可能是伪1080P了。

1080P已经可以满足家庭的日常使用了，毕竟在家里投射的屏幕大小在百寸左右，1080P的分辨率完全可以呈现出一个良好的观影体验，如果你对画质有追求，选择4K分辨率的则更好!

投射比

六是投射比，投射比指的是投影仪的镜头到成像载体的距离/投影画面宽度比，小于0.6的超短焦，小于1的是短焦，大于1的是长焦的;同时可以根据投射比选择家居适合的大小幕布，观影的最佳距离等等。如今主流家用投影仪设备的投射比为1.2:1，即2.6米-2.7米就可投射出百寸大屏。

图片来源:百度百科

写在最后

通过以上介绍，相信大家对于家用投影仪的选择已经有了一定的了解，大家可以根据自身的需求进行选择购买。同时，家用智能投影仪还内置了丰富的接口，用户可以外接一个音响，打造出一个真正接近电影院级别的视听效果。甚至还可以用HDMI连接玩一些主机游戏。