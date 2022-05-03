家庭清洁必备 家用吸尘器该如何选择？

作者：饶玉

【天极网家电频道】在现代家庭中，我们经常可以看见扫地机器人、吸尘器等清洁家电的应用，面对日常家中繁琐的家务活，这些清洁工具可以帮助我们减轻很多的家务负担，让我们可以从家务活中脱离出来做更多的事情。但目前市面上的家用清洁电器产品各式各样，消费者在选购之际难免犯难，今天我们就以吸尘器为例，应该如何挑选一个适合家用的吸尘器产品。

首先，是吸尘器的类型。目前，市面上主要有有线吸尘器和无线吸尘器这两大类，有线吸尘器在使用时或受到电源线的限制，并且一般的有线吸尘器机身较大，使用上存在着很多的不便。无线吸尘器使用则不会受到电源线的限制，并且机身小巧轻便，日常打扫起来更加方便，应用更加主流广泛。

无论是对于有线吸尘器还是无线吸尘器，其吸力大小直接影响着清洁效果，而决定吸尘器吸力大小的是电机，除了关注产品标注的吸力大小之外，吸尘器的电机也不容忽视。市面上的款式一般分为有刷电机和无刷电机两种，建议挑选配置了无刷电机的吸尘器，采用无刷电视的吸尘器吸力强噪音低，与此同时，采用无刷电机的吸尘器一般价格较高。

吸尘器的吸头也是消费者在选择之际需要关注的部分。吸尘器具备越多的吸尘，就能够满足更多的清洁需求。无线吸尘器通过更换吸头来实现家中床脚、地面、桌椅等区域的清洁，吸尘越多，应用的场景也就越多，可以根据自己的使用需求去选择即可。

吸尘器的续航部分也绝不能忽视。对于无线吸尘器而言，其续航时长直接影响着使用体验，建议大家在购买之际也可以关注一下吸尘器产品的续航时长，建议选择续航久的吸尘器。好，以上就是关于吸尘器的选购内容，希望能够大家带来一些帮助。