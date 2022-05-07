一季度智能盒子线上市场销量77.9万台，同比下降9.9%

作者：饶玉

【天极网家电频道】根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国智能盒子零售市场月度追踪(China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker)》数据显示，2022年一季度，中国智能盒子线上市场销量77.9万台，同比下降9.9%;销额为1.6亿元，同比下降17.9%。

洛图科技(RUNTO)线上数据显示，2022年一季度，国内智能盒子线上市场CR4达到56.5%，较去年同期下降13.4个百分点，前4品牌为小米、腾讯、天猫魔盒和当贝。

售价方面，2022年一季度，国内智能盒子市场主销价格段为100-300元，市场份额接近八成，智能盒子产品线上均价为212元，环比增长9.2%。

近年来，中高端的智能盒子市场份额不断提升，500元以上的中高端产品份额在近年来增长明显，由2018年的2.3%增长至2021年的7.2%。与此同时，智能盒子的内存在不断走高，高核数、大内存的产品受到消费者的青睐，8G以上的大内存产品占比超五成。

2022年一季度，搭载近场语音功能的产品市场份额接近五成，较去年同期微增0.3个百分点。支持远场语音、搭载摄像头和游戏盒子的渗透率目前还较低，均在0.5%左右，但销量同比分别增长68.2%、71.0%和104.1%，成长速度和潜力空间巨大。

在智能电视逐渐成为主流市场趋势的当下，对于智能盒子而言，无疑造成了影响。但作为电视智能化的一个工具，相比较目前市面上数千元的智能电视，智能盒子凭借着价格优势依然具有一定的市场空间。面对消费需求的不断升级，智能盒子的场景化功能也将进一步加强，升级用户对于智能盒子的使用体验。