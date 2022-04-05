保持较快速度增长，洗地机成为现代用户的新选择

作者：August

【天极网家电频道】清洁家用电器行业的更新换代速度十分之快，从吸尘器到扫地机再到洗地机，无疑给家庭的清洁工作带来了很多的便利。近几年来，洗地机是家用清洁电器中的热门产品。数据显示，2021年第一季度，洗地机占整个清洁电器市场比例达到12.6%，同比增长10倍以上。第二季度以来，洗地机销售额同比增速超过10倍。预计到2023年，市场规模将达到101亿元。

在“懒人经济”、“解放双手”等需求的盛行之下，有越来越多的现代消费群体在面对纷繁复杂的家务活都更加倾向于通过一些高效省时的工具来帮助自己解放双手，实现家务自由，集合了“吸拖洗”三种功能于一体，一台机器基本上能够解决家庭清洁打扫问题，无疑是现代家庭用户的一个新选择。

区别于扫地机、吸尘器只能够完成吸、扫等打扫某一环节的使用属性，洗地机实现一机多用，一台机器就能够完成家庭地面的清洁工作，集吸拖洗功能于一身，无论是对于地面上的干垃圾还是湿垃圾，一台洗地机可以搞定。智能洗地机也很好的解决了打扫完还需要手动清洗工具的问题，具备自清洁功能，清洁完不再需要拆洗滚刷。

洗地机也同时具备智能属性，屏幕数显、智能脏污感应、语音反馈等功能也更加方便了日常使用，为用户带来现代智慧的使用体验，也符合现代主流家电产品智慧化的大趋势。

作为一个新物种，洗地机仍然存在着很多问题，发展初期，行业相关标准也并不完善。清洁电器市场不断推新品来满足使用所需无疑是发展必然历程，而相较于扫地机吸尘器，洗地机的优势更在于去打扫家庭地面中的各种干湿垃圾等复杂场景，一边扫地一边拖地更加方便。伴随着洗地机行业进一步发展，用户可以期待一个更加成熟完善的产品及体验。