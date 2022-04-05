家用空调选购应该注意哪些事项？

作者：August

【天极网家电频道】空调基本上是现在家家户户必备的大家电了。在夏天来临之际，消费者家中选购空调或是更换空调都十分常见，关于家用空调的选购内容大家也很关注。本期我们就来跟大家聊聊空调选购的那些事，在选购空调时大家比较关注的几个方面，以及在选购应该注意的哪些事项。

关于空调的类型在这里我们就不多说了，家用的主要有壁挂式空调、柜式空调、中央空调、根据使用场景和需求去选择即可。

对于我们消费者来说，在选购空调时常常会听到空调匹数这个名词，简单来说，空调匹数表示空调的制冷量大小，也就是制冷能力的大小，匹数越大，制冷能力也就越强。一匹空调制冷量大约是2500W，适合12平米左右的房间使用，而两匹的空调则适合25平方左右的房间使用。日常可以根据方面面积大小选择适合的空调匹数。

家用空调是否省电是消费者比较关注的一点，同时空调能效也是衡量空调性能优劣的重要参数。空调器的能效比，就是制冷量与运行功率之比，能效越高的空调越省电。目前国内销售的空调都有“中国能效标识”字样的彩色标签，分为1、2、3共3个等级，等级1表示产品达到国际先进水平，最节电，即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为市场的平均水平，可以根据实际使用需求选择。

如今，空调的功能不断增加，制冷、制热、除湿等功能都十分常见。近几年来，出现的新风空调具备新风功能，可以在制冷制热的同时净化室内空气，智能温控、静音运行等功能大大提升了空调的使用体验，用户在选购时也可以根据实际使用需求去选择即可。