市场消费升级趋势之下，具备健康属性的新风空调将成为常见家电产品

作者：饶玉

【天极网家电频道】从传统空调到新风空调，空调市场也在品质化、健康化的产品升级之路上越走越远。

据中怡康数据显示，2021年第一季度，新风空调零售量同比增长252.1%，零售额同比增长117.3%。618开启首日，新风空调全天销量同比超5倍。双11期间，奥维云网数据显示，新风空调线上同比增长590%。

2021年，空调市场刮“新风”，具备健康换气功能的“新风空调”迅速进入市场，并成功掀起空调市场的产品变革升级。各大空调厂商纷纷推出自家品牌的新风空调产品，一时间，能够净化室内空气、提升生活品质的新风空调产品占据上风，逐渐成为家用空调的首要之选。在日渐饱和销量不佳的传统空调市场之下，迅速崛起新风空调无疑是行业转型的关键所在。

对于这个刚刚兴起的新品类，不少用户也存在着质疑态度。简单来说，新风空调是传统功能和新风系统的结合体，面对传统空调只具备升温降温的基础功能，用户使用之下存在着空调开启之后室内空气堪忧、清洁困难等痛点，加之疫情之下，用户对于健康空调需求升温，新风空调的出现正迎合了市场需求，解决用户对于健康产品需求。

相较于传统空调，新风空调的优势其一在于新风功能。目前市面上的新风空提通过采用双驱动新风增氧系统，实现全屋空气的流动换新。在不开窗封闭的室内环境中，新风空调无需开窗即可增氧，快速换气。

其二，是新风空调的恒温功能。在新风开启改善室内空气环境之下，当室内温度高于或是低于体感舒适温度时，新风空调会智能开启制热或制冷，保持一个健康舒适的室内空气环境。其三便是新风空调所具备的自清洁功能。通过温度急据下降之下的换热器形成的小冰晶，融化并冲刷机身内的灰尘杂质，机器继续自使用运行制热并将换热器完全烘干，达到自清洁。此外，新风空调内置智能光敏传感，可以自动识别光照强度控制屏幕变暗或休眠，低噪音运行也进一步提升了空调的使用体验。

可以看到，新风空调通过在传统空调的基础上加入新风、自清洁及智能控制等功能，解决了空调使用之下的室内空气不佳问题，改善了室内空气，为用户提供健康空气，打造一种健康品质的生活。

科技的进步让我们的生活变得更加美好。具体就家电行业而言，相信我们大家都有感而发，现在的家电产品已经不仅仅是能够满足我们日常基础的使用需求，它们更像是一个个被赋予审美和生活需求的智能化好帮手，回顾近几年来兴起并逐渐成为主流的智能家电产品，无不给我们的生活带来美好便捷的使用体验。

据中国电子信息产业发展研究院发布数据显示，2021年我国家电市场全面复苏，零售规模达到8811亿元，同比增长5.7%。值得注意的是，高端产品、新兴家电大幅增长。在生活水平提高以及消费升级的背景之下，近年来，家电市场消费升级趋势十分明显。当下，推高出新是行业发展的一大趋势，毫无疑问，像洗地机、洗碗机、新风空调、智能马桶等产品为我们的生活带来了智能健康的新体验，在消费升级的大趋势之下，这些产品也将会成为常见的家电产品。