当贝NEW D3X智能投影评测：3000元档投影机皇 爆款再升级

作者：Lord_ViTa

伴随着又一年开学季，更多学生群体开始走入大学校园。进入大学后，许多人开始了自己的第一次宿舍生活，各种大学宿舍好物也备受年轻人青睐，家用智能投影仪就是其中之一。近日，当贝投影推出了爆款D3X的升级之作――当贝NEW D3X，就是这么一款符合年轻人趣味的投影仪，专为提升生活幸福感而打造。

近期，我们就收到了这款新品：当贝NEW D3X，它基于前代产品当贝D3X在诸多方面均有提升，同样定位为年轻消费群体提升生活幸福感的优质影音解决方案。接下来就让我们通过详细评测了解这款当贝NEW D3X智能投影。

外观设计

作为沿袭了D3X定位的升级款新品，当贝NEW D3X从外包装开始就充分展现出活力感与独特性。外箱配色采用清新的白色与明亮的橙色搭配，正面纹路勾勒出NEW D3X本体的简约结构，以漫画风格填充了底部。

外箱顶部采用类似的设计元素，以众多漫画风形象包围着“Dangbei”Logo和“幸福感”字样。

打开包装箱将内容物逐一取出，我们可以看到NEW D3X的包装内容包括投影本体、电源线、适配器、遥控器、电池以及一些说明书等文本材料。

当贝NEW D3X外观延续了上一代D3X的设计语言，采用白色外壳与黑色功能部分的撞色设计，精致而具有科技感，同时整体尺寸、占地十分小巧，对于小户型、出租屋、宿舍来说使用十分方便。

NEW D3X的正面设计具有当贝产品家族的统一风格，右侧为大尺寸的投影镜头，左侧则是ToF模块，此次升级的全向自动梯形矫正和疾速对焦两项功能都是依赖于该模块。通过实时测量光脉冲飞行时间，可实现高速无感的自动对焦、矫正、避障功能，按使用者的需要呈现清晰、方正、不变形的画面。

来到机身侧面，我们可以看到左右对称的两处大面积黑色网格，此处布置了对称的双扬声器单元，这款当贝NEW D3X采用双6W大音腔扬声器，300ml大音腔相比同级产品高出620%，拥有更佳的音质表现。

机身背面依然被设计为主要的接口与散热区域，上部从左至右分别为DC电源接口、S/PDIF接口、网线接口、支持ARC(音频回传)功能的HDMI接口，以及2个USB接口，接口配置与D3X保持一致。下部大面积格栅则是为散热风道准备的，这台当贝NEW D3X采用后出风散热设计，因此在使用时需要注意在机身后部留出一定空间。

机身底部配有四角防滑支撑垫与中央供支架连接的通用螺纹接口。

顶部为素白纯色，设计十分简洁，仅有当贝Logo与兼顾状态指示灯功能的电源键两处元素。

当贝NEW D3X使用了我们熟悉的家族通用遥控器，外观与功能均十分简洁，同时侧边快捷键能够通过点按、长按等方式快速启用常用功能。

硬件配置，3000元投影仪中的机皇

作为一款入门级、高性价比的家用智能投影，当贝NEW D3X将价格定在3000元档位，采用同级常用的DLP成像技术，同时应用了同级产品中更具优势的0.33英寸DMD芯片并提供1080p分辨率。

1、延续前代高亮标准，卧室也能拥有大屏观影体验

在投影领域同样有着“底大一级压死人”的说法，相比同级应用的0.23英寸DMD芯片，更大尺寸的芯片意味着反射更多光线、承载更高亮度、提供更高分辨率的能力。作为当贝D3X的升级款，NEW D3X延续前代产品1050ANSI流明的投射亮度标准，依旧是同价位中亮度最高的投影仪。维持白天拉上窗帘也能清晰观看的亮度表现力，在夜间和专用幕布的加持下则能够提供更好的画质表现。

2、存储翻倍，运行更流畅



SoC方面，当贝NEW D3X采用MStar848处理器，拥有强大的4K解码能力，运行更加流畅，尤其是应对高速运动的场景，借助MEMC运动补偿，可以更好的掌控动态画面的稳定，减少失真。同时存储容量达到上代当贝D3X的两倍，从16G升级为32G，使软件安装、运行更加舒适随心。

3、同级产品中更大的音腔



音效方面正如前文提及的，NEW D3X采用左右对称式双6W扬声器，拥有同级产品中更大的音腔容积，提供更广的音域和醇厚音质，增强用户观影时的沉浸体验。值得一提的是，NEW D3X支持息屏状态下的蓝牙音箱模式，小憩时刻也可用手机等设备连接播放音乐，多种场景应对自如。

4、四大智能功能升级，新增感应护眼模式

以ToF为基础的自动对焦、矫正功能同样是家用智能投影便利性的重要部分，当贝NEW D3X相比上代产品升级了自动梯形矫正功能、提高了疾速对焦速度，新增了自动入幕功能，对智能化核心部分进行了重大升级，变得更加智能便捷。实时适配各种安装角度，一键对齐、对焦，更简单的操作使用户告别繁杂的画面调整。还新增了感应护眼模式，可在侦测到物体进入画面范围时自动息屏，减少可能的视觉刺激。

画质性能：同价位表现更优

接下来我们通过一些测试内容与拍摄样张，来体验这款当贝NEW D3X的画质和色彩表现，在常见的非完全暗室中选择一面白墙投射画面，拍摄样张效果因多次数码转换、网页压缩以及显示设备的性能不一，仅供参考。

首先是清晰度测试，使用超高清线图观看黑白线条与边缘区分，当贝NEW D3X配备的1080P分辨率与精准的对焦精度使画面十分清晰锐利。

使用色彩金字塔进行色彩过渡的观感测试，NEW D3X过人的亮度表现为色块的区分带来了更多空间，色彩饱和而艳丽。

色彩还原性方面，选用果蔬图进行观察，可见色彩较为自然、过渡流畅，表面高光、水滴等细节丰富。

还有更多色彩样张可供参考。

对比度方面，得益于更高的亮度与画面解析力，在实际观看中黑白区域的人物衣物与背景有较好的边缘区分，亮度和观感均比较自然。但由于相机拍摄转码缘故无法展现在图片汇总，肉眼能够很清晰的辨别边缘，亮度和观感均比较自然。

此外，我们也从HDR视频中拍摄部分样张，可以看出当贝NEW D3X有一定对于HDR影视的画面表现能力，搭配SoC对HDR10内容的支持提供更佳效果。

更多画质测试样张如下：

整体来看，当贝NEW D3X作为3000元档位的家用投影，无论是在亮度还是画质方面，都远超同价位产品，足以在宿舍、租房独居等环境中支持用户进行高质量观影、追剧等娱乐，但如果想要追求更好的画面表现，还是需要用户搭配专用幕布使用。

系统功能：开机无广告，一如既往地流畅丝滑

系统方面，当贝NEW D3X依然采用自家出品的当贝OS，成熟的内容生态和易用的控制逻辑使其不光搭载于当贝投影、盒子等硬件产品，也与当贝市场一样被安装在其他品牌产品上，充分证明其提供的轻快、流畅、无广告舒适体验久经考验。

当贝OS的系统主页与时下大部分电视系统逻辑略有不同，采用了左侧纵向分区导航与右侧横向内容拓展的布局，同时左上角有全局搜索、设置、外部存储、消息等功能栏，右上角则有网络状态、天气、时间等信息栏。

每个分区中横向展示的内容不仅是简单的卡片窗口，还具有完善的内容预览功能，通过卡片内的动态画面与相应内容信息、评分等细节方便用户的信息获取。

在近期当贝OS提供的新特性中还加入了顶部快速切换模式的按键，支持标准、儿童与长辈三种模式，并分别提供不同的主页形态与内容，此外切换模式也可通过遥控器侧边键快捷栏进行。

进入儿童模式首先可以设置四位密码作为童锁，限制返回常规模式的操作，日后也可拓展更多与控制观看时长有关的功能。儿童模式下整体界面UI风格转向卡通化，内容也以儿童类卡通、早教等为主。

长辈模式下整体界面变化则更接近传统的电视系统，采用横向分区栏、纵向内容流设计，同时设计多种内容专区。视觉上则加大内容卡片与文字的尺寸，更加便于长辈观看和选择。

其他系统功能方面，我们可以从右侧快捷栏中找到大部分常用功能，例如对系统后台与运行内存进行一键清理，自动对焦、梯形矫正等主要画面调整功能等。

智能化重磅升级：疾速对焦、全向自动梯形矫正、自动入幕

除了以上介绍的，此次当贝投影NEW D3X在智能化上有重大提升，首先从自动梯形矫正升级为全向自动梯形矫正，我们可以将投影仪放置在任何位置，例如床头柜、茶几、办公桌等，都可以随时将画面矫正。无论是正投侧投还是吊投，画面都能自动变得方方正正，轻松解决因摆放位置或移动带来的画面变形与失焦。

另一方面，当贝投影NEW D3X自动对焦速度相较上代大幅提升，开机时就能快速对焦无需等待。机身搭载的TOF激光对焦传感器，通过传感器与相机模组、智能对焦算法的协同，实现精准自动对焦，无需手动调节。

当贝NEW D3X还新增自动入幕功能，方便了家里有幕布的人，可实现一键对齐，无需二次手动调整，妥妥的懒星人和强迫症的福音。同时还能自动避障，再也不用担心白墙上的开关、壁画遮挡住投影画面了！

画质设置等更多细节的功能设置则需要通过进入顶部设置栏进行调整，当贝OS同样在图像模式、运动补偿等设置界面中准备了直观的效果预览，帮助用户选择。

大屏开黑趣味十足，有线投屏更顺畅

当贝OS还有一个令人啧啧称赞的地方就是它的投屏无广告了，除了我们日常使用的无线投屏外，此次当贝NEW D3X新增有线投屏功能，即便在没有网络的情况下也能做到画面双屏同步，连接更顺畅也更加稳定，还可以畅玩各类手机游戏。

说到游戏，随着越来越多的人在大屏上玩游戏，当贝投影NEW D3X此次新增了游戏模式，延迟更低，游玩更流畅。即便在宿舍里，也能享受到大屏游戏体验，和大家一起开黑轻松躺赢。

NEW D3X搭载的当贝OS还具有遥控器语音控制、屏保等多种功能，我们将其与部分影视、画质等演示内容集中以视频展示。

总体而言，这款当贝NEW D3X在系统功能方面有诸多加分项，在延续了爆款D3X的优势以外，还有许多大的突破：存储翻倍、新增游戏模式、有线投屏，画面调节更加智能等等，结合它远超同价位所能提供的优质音画性能，此次升级可谓是将性价比拉到了极致。

评测总结

此次我们体验的这款当贝NEW D3X，是当贝针对年轻群体场景与娱乐需求推出的一款优质换代产品，它采用充满设计感、继承性的外观风格，维持对不同家居装饰的广泛适配，并以小巧的尺寸适用于多种场景。而在性能方面，它依然维持同价位高亮水平，具有更大尺寸DMD芯片，能够提供优秀视觉表现力，提供远超市面上大部分中低端投影的体验。

同时，当贝NEW D3X还自带【氛围】功能，解决了当代年轻人使用投影仪拍照时没有素材的痛点，在前代的基础上，新增了游戏模式和有线投屏，增加了投影仪的可玩性和趣味性。



综合来看，当贝NEW D3X的整体表现作为年轻人第一台入门级智能投影可谓是十分合适，适用于宿舍合居、单人独居、卧室第二观影区等多样场景，满足不同用户所需。开学季即将到来，你会选择这样一款适合共享的轻量化大屏，提升宿舍幸福感的轻奢好物吗？