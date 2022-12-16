决赛本周日打响！ 看球还不知道吃什么？健康预制菜了解一下

【天极网家电频道】四年一度的世界足球盛事准备进入收官阶段，决赛将于本周日打响，究竟是高卢雄鸡还是潘帕斯雄鹰夺得大力神杯，让我们拭目以待。作为第一届在北半球冬季举行的世界足球盛事，加以近日接连“速冻”降温的天气，本届观赛球迷对火锅、汤羹类预制菜的需求激增。据线上生鲜配送平台数据显示，赛事进行期间，半成品火锅预制菜销量增长了100%，多种特色预制菜汤品增幅翻倍，“韩式部队火锅”也成为了平台爆品，预制菜成为了球迷观赛时的“新口粮”。

预制菜是一种通过中央厨房集中生产、科学包装以及急速冷冻技术进行保存的半成品食物，简单来说就是煮好了待加热的菜。如今市场上的预制菜种类繁多，除了家常小炒，一些在高档餐桌上才能看见的菜品也有了预制菜版本。然而，属于“二次烹饪”的预制菜，如何最大程度还原“现煮”的过程，保持食材的原始口感与口味，是其进一步走进人们餐桌的关键。

为此，国民家电品牌格兰仕率先推出特别针对预制菜烹饪的预制菜微波炉。它特设预制菜智能菜单，可以实现“快速解冻+快速烹饪”，为“嘴刁”的国人高度还原美食美味。此外通过细分特色主食、家常菜、羹汤、小食等不同菜式的重量与加热时长，预制菜微波炉还能够匹配相应烹饪操作指引，从色泽、外形、气味、质地、口感等方面最大程度激发食物的健康风味。

以预制汤品为例，若想令冷冻的汤品重新沸腾，预制菜微波炉就需要让汤品快速完成-18°C到100°C的温度变化，还要避免因长时间沸腾而导致汁水变少的情况。格兰仕预制菜微波炉经过格兰仕烹饪中心团队的反复调试，实现了将汤品沸腾时间控制在10秒以内，用户不用经过长时间等待，也能喝上一口靓汤。

在操作体验上，格兰仕预制菜微波炉以粤菜为标准，整合格兰仕烹饪大数据与顺德美食大数据，对预制菜的包装、油水分量、食物原材料等变量进行千万次调试，用户只需将不同的预制菜放进微波炉里，就能解锁对应的烹饪模式，从解冻到烹饪只需一次操作，出炉就能食用。加以配备了特置的高能效、高功率电子变频器来保证加热效率与烹饪风味，即使用户需要连续加热多份预制菜，格兰仕预制菜微波炉也能确保菜式的原始风味得到充分还原。

在过去，炸鸡啤酒是看球时的标配，但是重油重炸的不健康饮食对身体的危害性极大。预制菜的出现让看球时的饮食搭配有了更多的健康选择，而格兰仕预制菜微波炉的出现更是升级了预制菜的品质、营养与口感。目前这款格兰仕预制菜微波炉电商平台活动售价999元，感兴趣的朋友不妨关注一下。