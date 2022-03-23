2021冰箱全渠道零售额同比增加7.2%，高端化产品渐成主流

作者：饶玉

【天极网家电频道】2021年冰箱市场零售量与2020年持平，零售额增幅由负转正，全渠道零售额达到1042亿元，同比增加7.2%。线上市场零售额473亿元，渗透率达到45.4%。

同时，根据奥维云网数据显示，2021年万元以上高端冰箱的零售量同比增长37.3%。高端冰箱在线下渠道的零售量份额更大，但在线上渠道的增速明显高于线下，且品牌集中度更高。冰箱市场的超高端产品价格已突破1.5万元门槛。

打开电商平台搜索冰箱，不难发现，多门冰箱和对开双门家用冰箱占据销量榜首，成为了目前市面上备受关注与青睐的冰箱产品。而此前家用的双门及三门侧开冰箱则退居下方，尽管销量很高受众很多，但其关注度远不如多门冰箱和对开双门家用冰箱高。

消费升级的市场背景之下，用户对于产品的使用不仅仅再局限于满足日常基本需求，能够带来更加智慧便捷舒适的产品使用体验成为消费者的主要诉求。于是，冰箱企业也从外观、容量、冰箱企业也从外观、容量、功能等方面持续升级产品，迎合市场高端品质化方向发展。

功能更加丰富的多门、对开门冰箱，将储藏食材进行更加详细的分区放置，通过联动网络实现智能管理场景，用手点击冰箱屏幕便可以快速实现查看菜谱、一键采购等操作，APP智能连接，也让冰箱的使用更加贴心便捷。出于对家居整体美观的要求，将家居和冰箱统一起来的嵌入式冰箱也成为了不少用户的新选择。此外，冰箱企业也通过在杀菌技术上不断发力，实现冷冻、冷藏的长效保鲜。

用户健康意识的提升助推了冰箱行业的持续创新，当下，围绕健康和智能化的冰箱产品逐渐成为主流，同时，智慧便捷的套系化厨房解决方案也成当下厂商发力的主要方向。