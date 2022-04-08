一周家电看点：三星家电2022新品发布会/海尔翻转空气炸锅发布/一季度彩电市场表现

作者：August

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

三星家电举办2022年新品发布会，三星2022 Neo QLED系列电视、The Freestyle三星随享智能投影仪在内的Lifestyle系列电视等全系产品亮相;布局游戏赛道，Vidda发布新品游戏电视Evo X55;2022年第一季度彩电市场表现低迷，彩电品牌从场景、尺寸、显示技术三方面加速优化升级促进行业发展;带来智慧便捷新体验，海尔智慧生活电器发布智慧翻转空气炸锅新品

三星家电举办2022年新品发布会

新产品：4月7日，三星家电举办2022年新品发布会， 其中包括三星2022 Neo QLED系列电视、The Freestyle三星随享智能投影仪在内的Lifestyle系列电视，以及三星BESPOKE HOME全系产品亮相。

点评：在消费者对于家庭生活品质要求不断提升的当下，家的内涵也被赋予了新的定义，当兼顾美学设计与实用理念的智能家电产品走进用户家庭之际，关于智慧家未来家的概念也正在逐步实现。目前，家电行业中的高端市场正在全面崛起，如何更好的满足用户日益多元化的需求是厂商们发力的重要方向。作为全球知名的家电科技企业，此次三星在2022年新品发布会上带来的全系家电产品矩阵，通过丰富的创新成果展现了三星在未来家场景之下的全面布局，进一步满足现代用户消费所需。

2022一季度彩电市场表现提前看

新事件：近日，奥维云网发布今年一季度彩电市场报告以及2022年彩电新品趋势。据奥维云网(AVC)预测数据，2022年第一季度中国彩电市场零售量规模为903万台，同比下降8.8%;零售额规模为280亿元，同比下降10.1%;2022年第一季度彩电上市新品机型超140款，彩电企业围绕产品展开升级。

点评：面对更新换代需求饱和、消费群体年轻化等困局，近年来彩电市场整体表现不佳，零售规模和零售额均呈现下滑态势，进入2022年，彩电市场第一季度市场依旧呈现相对低迷状态。与此同时，机遇与挑战并存，为用户提供多元化的使用场景来满足多元化的使用需求成为了行业巨头破局的关键，2022年彩电新品除了对去年的产品布局进行常规的迭代外，主要在“超大尺寸”、“显示技术”、“细分场景”三个方面加速优化升级，以细分化市场圈层、高端智能化产品加速行业进一步发展。

Vidda发布新品游戏电视Evo X55

新产品：4月6日，消费电子新锐品牌Vidda发布新品游戏电视Evo X55。聚焦游戏玩家们普遍关心的硬件、软件与服务，Vidda新品游戏电视Evo X55在此前功能配置的基础之上，联合京东再次实现体验升级，开启游戏电视2.0时代。

点评：据了解，Vidda是海信旗下年轻潮牌，传承海信50余年的科技实力，通过极致的科技体验，打造充满想象力的超酷产品，成为年轻人的潮酷玩伴。在中国彩电市场游戏电视零售量份额快速增长的市场背景之下，继深耕“音乐”品类后，Vidda完善“游戏”系列产品矩阵。此次Vidda发布的游戏电视X系列，除了与京东联合定制的Evo X55之外，也将推出X65、X75等不同尺寸段，满足不同玩家对不同游戏场景的差异化需求。聚焦年轻群体的消费需求，Vidda X系列机型的推出也将进一步推起游戏电视的普及浪潮。

海尔智慧生活电器发布智慧翻转空气炸锅新品

新产品：4月8日，海尔智慧生活电器发布海尔新品智慧翻转空气炸锅。通过自动旋转、碳纤维加热等创新科技和360度全景可视、7升大容量等人性化设计，为用户带来健康烹饪的新体验。

点评：据了解，与目前市面上手动翻面的空气炸锅有所不同，海尔新品智慧翻转空气炸锅搭载360°自动翻转烤架，不需要自己手动翻面自动翻烤让食物受热均匀。得益于搭载的碳纤维加热科技，海尔智慧翻转空气炸锅在温度上能够达到230℃高温，满足多种烹饪需求。同时，7L超大容量及360°全景天窗等功能，也进一步提升了烹饪使用体验。海尔智慧生活电器深挖用户痛点，以创新性智慧翻转空气炸锅为核心，带来更加便捷智能的产品新体验。