当贝4K激光投影X3 Pro体验：打造影院级体验的全能型选手

作者：Lord_ViTa

如何在家中真正享受到影院级的观影体验？相信读者朋友们都有自己的看法和角度。当下除了一台大屏智能电视外，智能投影仪也凭借着灵活布置、沉浸式大屏画面、更好的影院氛围等多种特性成为越来越多人群的选择。一台家用投影的分辨率、光源亮度、解码播放能力、平台内容等核心功能属性，能否满足我们对于高规格影音内容体验的要求，决定了它能否成为真正的家庭影院解决方案。

近日，当贝就为我们带来了这款新品――当贝激光投影X3 Pro，这款产品基于前代旗舰当贝X3在诸多方面均有升级，是为打造客厅家庭影院应运而生的。当贝X3 Pro沿袭了前代优良基因，同样搭载了高端ALPD激光光源、电视级MT9669处理器，亮度高达3200ANSI流明，远超同价位产品。另一方面，当贝X3 Pro也做出了很大突破，它采用TI(德州仪器)新一代4K平台DLPC6540，配备4K分辨率和【X视界】4K影视专区，呈现影院级超高清画质。此外存储升级到了4+128G，足以支撑系统的流畅运行和超高清资源的预缓存播放。

接下来就让我们通过详细评测了解这款当贝投影X3 Pro。

一、外观设计：高端感一览无余

在外观上，当贝X3 Pro保留了X3大气简约的质感，适合高端家居搭配风格，该外观设计曾荣获2021德国IF设计大奖。

机身表面以黑色为主色，正面与顶部大面积覆盖黑色2.5D纳米镀膜玻璃+IML悬浮面板，搭配构成机身框架的航空铝，通过富有变化的表面光泽凸显出沉稳、高端的观感。

机身正面主要元素依然是投影镜头、ToF模块与Logo。感知明显的大尺寸镜头位于正面右侧，用于输出画面，左侧ToF模块为对焦、梯形矫正等功能提供支持，通过实时测算光脉冲飞行时间，可实现高速无感的自动对焦、矫正、避障功能，始终呈现清晰、方正、不变形的画面。暗金色当贝Logo位于机身正面右下角，而左上角的“4K ULTRA HD”丝印标识展现出这款当贝X3 Pro的与众不同。

机身侧面，当贝X3 Pro在用于散热和声音外放的网格面积上，有着肉眼可见的提升。同时左右侧上部分别标有“杜比音效”和“DTS音效”标识，凸显这款投影仪的影院级音质性能。值得一提的是，这款当贝X3 Pro的散热风道采用右侧进风、左侧出风的设计，相比后出风设计，减少了对背部接口与线材区域温度环境的影响，提升了使用体验。

机身后侧上部依然被设计为接口区域，布局方式为横置，配备耳机接口、双USB2.0接口、双HDMI接口(其中一个支持ARC音频回传)、一个S/PDIF数字音频接口、网线接口与电源接口。

机身底部配有四角支撑脚垫，中央螺纹接口与本机信息标签。

配件方面，本机包装中配有说明书等文本材料，电源线与电源适配器，遥控器与电池以及一块用于清洁机身表面的软布。

值得一提的是，当贝X3 Pro所搭配的遥控器与上一代有很大不同，新款采用了金属材质背壳，极大地增强了质感。电池仓采用底部伸缩设计，开关机键移至中线，在侧边快捷功能键旁新增了单独的红色对焦键，长按红色侧边键可以实现自动对焦，短按则是手动对焦，短按侧边下键则进入了快捷设置功能。

二、硬件配置：应该没有比这更能打的

当贝激光投影X3 Pro采用高端ALPD激光光源和DLP技术，DMD芯片为TI DLP471TP，4K分辨率支持120Hz刷新率。这块芯片作为德州仪器的中高端4K解决方案，能够带来优异的830万像素超高清内容显示效果，同时支持更高亮度光源。

了解当贝X3的应该知道，激光光源是高端影院才使用的，这种技术通过激光激发荧光显色，能够带来更高亮度、更好色彩表现、更低的能耗和更长寿命(轻轻松松2W小时，约13年)。当贝X3 Pro同样采用激光光源，3200ANSI流明亮度带来的视觉体验十分出彩，不同光照环境下的亮度、对比度、色彩相比常规LED光源投影均有提升。

SoC方面，当贝X3 Pro采用联发科高性能SoC MT9669，配备4核A73 CPU与G52GPU，支持多种HDR标准与格式解码，支持MEMC运动补偿，与我们常见的电视中高端SoC有众多相似之处，实力值得信赖。运存+内存组合加码到4+128G大容量，达到同级产品领先水平，带来流畅系统体验的同时，以充足的容量支持当贝OS与当贝+APP独特的远程4K缓存功能。

除了出众的3200ANSI流明+4K画质，当贝X3 Pro还内置了自研的AI臻彩引擎Pro算法，针对画面进行实时智能重塑，覆盖REC.709色域110%，展现出更丰富的颜色，搭配HDR10+HLG带来更细腻的画面。

可以看到，这款当贝X3 Pro通过切换硬件解码，同样能够实现流畅播放。

ToF等自动对焦、矫正同样是家用投影功能实现中的重要部分。当贝X3 Pro采用全新梯形矫正芯片，ToF激光传感器+高清摄像头，加上6轴陀螺仪和经过升级的空间几何算法，能够精确捕捉画面动态、测算投影距离，实现更快速的无感对焦与梯形矫正等功能。

当贝X3 Pro依然标配感应护眼与自动避障两项贴心功能，前者可检测临时进入投影画面的人或物体，自动降低投射亮度，减少可能的视觉刺激，尤其对于“带宝”家庭有不小的价值；后者则可以自动识别投射范围内的障碍物，自动进行画面避让与调整。护眼方面，当贝X3 Pro还有AI智慧调光和全模式人眼保护功能，全方面呵护你的视力。

三、画质性能：大屏体验竟可以如此极致

接下来我们通过一些测试内容与拍摄样张来体验当贝X3 Pro的画质和色彩表现。选择一面白墙，正面投出约为65英寸-75英寸大小的画面，拍摄样张效果因多次数码转换、网页压缩以及显示设备的性能不一，仅供参考，产品性能以实际体验为准。

首先是清晰度测试，当贝X3 Pro能够输出接近原生4K级别的分辨率表现。实测可见对焦准确，线条边缘像素清晰。

选用色彩金字塔进行色彩过渡的观感测试，可见当贝X3 Pro相比LED光源产品更佳，实测红蓝绿区域均有明显的色度区分，整体表现优秀。

色彩还原性方面，选用果蔬图进行观察，可见色彩还原性、鲜艳程度优于LED光源产品，同时更高的分辨率使图像整体区分锐利，细节丰富。

得益于激光光源与4K分辨率带来的对比度与解析力提升，测试图中人物无论黑白区域均有较好的边缘区分，亮度、观感自然。

从HDR视频中拍摄样张，可见当贝X3 Pro更好的对比度和亮度表现能够使整个画面达到明暗有致的和谐观感，细节充沛。

作为当下观影、观赛的必备功能，MEMC运动补偿能够将线上或本地的低帧率的视频资源补偿至观感更舒适的高帧率。将当贝X3 Pro的运动补偿功能设置为默认的强档，选用部分动态画面内容拍摄样张，可见画面中运动部分流畅、细节清晰，少见边缘失真、虚影等现象，能够为用户带来更流畅的优质观看体验。

更多画质测试样张如下：

四、系统功能：好用到停不下来

当贝X3 Pro采用的操作系统依然是自家出品的当贝OS。我们时常谈到这款操作系统不光搭载于当贝投影、盒子等硬件产品，还深受一部分DIY爱好者青睐，被安装在其他电视产品上，证明当贝OS的轻快流畅体验，以及全平台广泛支持能够击中用户的痛点。

当贝OS的系统主页与时下大部分电视系统略有不同，采用了左侧纵向分区导航与右侧横向内容拓展的布局，同时左上角有全局搜索、设置、外部存储、消息等功能栏，右上角则有网络状态、天气、时间等信息栏。

横向内容拓展不仅是简单的卡片窗口，还具有完善的内容预览功能，通过卡片内的动态画面与相应内容信息、评分等细节方便用户的信息获取。

在电视剧、电影、综艺等热门分区中，当贝OS会贴心地帮用户整理出TOP20热门内容榜单，实现一触即达，快速赶上内容潮流。

用户对不同分区的自定义也有着充足的自由度，包括分区顺序调整与隐藏功能，用户可以随心定制符合喜好的内容主页。

当贝OS对于“优爱腾芒”等主流内容平台的支持已经达到为其开辟独立分区的程度，在平台分区中，用户可以回归到传统的瀑布流内容展现模式，各频道一目了然。

令人惊喜的是，当贝X3 Pro还搭载了独特的【X视界】专区，专区集中了独家引入的4K正版杜比高帧无损片源。影片每周更新20部，来自院线热片和经典老片的多样化4K片源，能够充分发挥出这款4K激光投影的画质实力;60帧高帧率，再搭配杜比音频、dts音频等专业认证，带来影院级沉浸视听体验。

这个分区甚至在遥控器侧边键快捷功能栏也有入口。

伴随着各式“云”概念的火爆，云游戏也被业界视为下一阶段的大屏娱乐解决方案，当贝X3 Pro同样搭载了腾讯START云游戏平台，我们在本次评测中也进行了《战场女武神》的云游戏体验。

其他功能方面，这款当贝X3 Pro着重强化了当贝家手机端APP远程操控功能，通过手机便捷的操控方式既能实现等同于遥控器的操控体验，也能更快速直观地启动各项系统功能，比如这次升级的离线缓存功能，能够将4K影片缓存到投影设备上，加上4+128G的超大存储，流畅观影无忧!

当贝家APP发现页可以便捷查找影视内容资源，控制其实时播放，也能实现内容预下载，适应不同网络环境下超高清内容的流畅播放需求。

使用演示

这款当贝X3 Pro依然配备了远场语音等功能，我们将其与影视内容、云游戏演示等集中在视频中进行演示。

环境测试

温度测试方面，我们让当贝X3 Pro处于常规运作，室内空调设定为22摄氏度，测试距离不超过0.5m。

在正常工作状态对主要散热区域左侧出风口进行测温，测得40.9摄氏度，发热水平优于LED光源投影。

在机身正面与背面接口处均测得略高于室温的表面温度，且大部分集中于出风侧，证明当贝X3 Pro的散热方案效果优良。

机身右侧进风口测得接近或低于室温的表面温度。

总结

当贝激光投影X3 Pro作为当贝X系列产品线中的最新旗舰，拥有3200ANSI流明+4K超高清画质+当贝OS系统+诸多智能化功能，不失为一款具备行业革新意义的全能型投影仪。它从外观设计、画质表现，到功能体验上都贯彻了对高端感、高性能、高体验的追求，实现了远超市面万元以下投影仪的极致体验。我们有理由坚信，当贝X3 Pro将成为我们打造家庭影院的不二之选!