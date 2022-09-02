当贝9周年庆活动“不负热爱”即将启航 NEW D3X等多款投影爆品开启预售福利

作者：Lord_ViTa

我们熟悉的家用智能投影品牌当贝即将在9月3日-5日开启周年庆活动，包括旗舰产品当贝X3/X3 Pro，近期新品当贝NEW D3X在内的多款优质家用投影将在官方旗舰店开启超值预售、晒单赠礼等活动。久经考验的当贝将延续历年来提供给用户的优质产品与服务，不负用户热爱。

据了解，近年来当贝正持续更新中高端投影产品系列，当贝X3 Pro、当贝NEW F3、当贝NEW D3X等新品经过光源技术、智能硬件、当贝OS等多方面升级，正持续为用户提供不断进化的优秀使用体验，在中高端家用智能投影市场可以说举足轻重。我们评测过的当贝X3 Pro通过配备3200ANSI流明ALPD激光光源、4K超高清分辨率、质感丰富的外观设计等诸多高端特性，实现了远超市面万元以下投影仪的极致体验，已成为同类产品中的高端标杆。

而这款旗舰级家用投影产品，在当贝9周年庆活动期间相比平时更具吸引力，到手价最低可达8799元，并可享24期免息，加赠当贝影视年卡、1年延保等福利。以更实惠的价格为客厅、卧室带来前所未有的大屏观影体验

近期我们也体验了一款新品当贝NEW D3X，这款产品在当贝9周年庆期间也迎来首发预售，并在定价3000元档位的基础上开启多重福利：9月1日00:00-9月6日19:30期间支付定金，可享到手价2799元，预定送小米USB魔方插座等，并支持24期免息+1年延保，产品到手后晒单再送当贝影视季卡，对NEW D3X主打的年轻群体而言可谓是一次实用、超值的购物体验。

这款当贝NEW D3X继承了前代爆款产品D3X 3000元档投影机皇的定位，对DMD投影芯片、存储容量、多项智能矫正功能等核心属性进行全方位升级，继续成为大学宿舍、租房独居等场景下年轻人的优质选择，轻奢定位专为提升生活幸福感打造。

参与此次当贝9周年庆活动的促销产品还包括当贝F5、F3 Air、D1、C2等，同样拥有不同程度的促销到手价，以及免息、返E卡红包、配件和影视会员赠礼等活动。周年庆正是我们一年中入手当贝智能投影产品，拥抱影院级家用大屏的最佳时期，感兴趣的消费者不能错过。