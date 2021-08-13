TCL X12 8K Mini LED领曜智屏获“最佳创新产品奖”

作者：草丛科莫多龙

【天极网家电频道】2021年8月12日，“2021魅客杯・智领奖”正式公布，TCL X12 8K Mini LED领曜智屏获得其中的“最佳创新产品奖”。

“2021魅客杯・智领奖”评选了“最佳创新产品/解决方案”，产品需具备成熟的技术并获得了市场验证，有重要的技术创新特性，并对行业的发展有独特价值或突出的引领作用。最佳创新产品奖是其针对彩电行业设立的奖项。TCL X12 8K Mini LED领曜智屏以其出色的外观颜值，及搭载的OD Zero Mini LED背光技术获得了“最佳创新产品奖”。

TCL X12 8K Mini LED领曜智屏拥有超薄的机身，在屏幕上方还搭载了4800万3D超感仿生摄像头，科技感十足。采用了OD Zero Mini LED背光技术的智屏电视，除了实现1cm以内的机身厚度外，在亮度、色域、分辨率、寿命、价格上也拥有不错的表现。

在画面对比度上，TCL X12 8K Mini LED领曜智屏因OD Zero Mini LED的技术加持，使其拥有近2000个物理分区，可以实现高精准的画面呈现、控光，在加上量子点Pro的加持，也让TCL X12 8K Mini LED领曜智屏在色彩表现力和画质达到行业的巅峰水准。亮度可达到1000nit峰值亮度，带来真正杜比HDR效果和色彩表现力。拥有157%(BT.709)色域覆盖率可显示10.7亿级别的色彩。





在画质方面，配置了Q画质引擎，拥有四维场景优化：通过智能分析视频场景内容的变化，动态调整参数，显著提升人眼感知对比度、亮度、色彩、清晰度，使画面亮部细节丰富，暗部层次清晰，色彩自然，亮度智能;精锐色域控制技术：通过分析色域信号，对信源色域调整，对窄色域扩展和调整，使色彩更丰富;高亮度精控技术：智能调节背光亮度，控制对比度，使得画面细节更加丰富;智能局域控光：根据信号和图像敏感，调节区域信号亮暗变化，使得暗场更黑，亮场更亮。

获奖理由：得益于TCL X12 8K Mini LED领曜智屏采用了创新的OD Zero Mini LED背光技术，拥有超薄的机身，混光距离做到了0mm，实现了完全的贴合的状态，厚度不到1cm，还拥有卓越的画质与色彩，成为全球最薄的Mini LED智屏。

“2021魅客杯・智领奖”简介

“2021魅客杯・智领奖”是在IT影响中国委员会的指导下，由天极网与比特网共同创办的。奖项评选秉承权威和专业性的核心宗旨，以及客观公正的基本原则，多维度寻找和表彰优秀的公司、极具创新力的产品和信创领域先锋，是聚焦创新和探索精神的奖项，是科技行业的年中盛典、最具影响力的风向标之一。