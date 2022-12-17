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2022年小家电市场韧性十足，未来机遇挑战并存！

2022-12-17 06:00:00 作者：饶玉

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  【天极网家电频道】没有“刚需”属性加持的小家电，在近几年的家电市场中整体保持着较快增长态势。

  回顾厨房小家电的2022，可以说机遇与挑战并存!历经“过山车”式增长，在整体市场下行以及消费需求回归日常的市场背景之下，2022年，厨房小电在变局中谋发展，展现出了较强的市场增长韧性。品类越来越细分、场景越来越多元、产品体系越来越丰富，也让市场及行业看到蕴藏在一件件小家电产品背后的巨大市场。

  传统品类走势依旧低迷

  其中，2022年，厨房小电中的传统品类走势相对低迷，同比呈现出不同程度的下降。像家中刚需的电饭煲电压力锅电水壶等细分品类市场变化基本上没有出现较大的起伏，同时，像使用功能相对单一，并且可以替代的品类，比如豆浆机、榨汁杯、电磁炉的市场增长情况也并不乐观。

  实际上，这并不难理解。厨房小电中的相对刚需品类由于家庭占有率相对较高，产品的功能使用相对单一，此类产品并非是作为拉动行业增长的关键。在市场整体下行的大背景之下，低迷态势可能还将持续很长时间。

  咖啡机为代表的新兴品类拉动行业增长

  空气炸锅是小家电中的一个现象级产品。疫情之下的居家需求，大家对于既好用又便捷的空气炸锅的需求快速增加，加之在电商直播以及短视频平台等新兴渠道的推动之下，使得空气炸锅火速成为小家电行业的现象级产品，火速爆红。2021年厨房小家电行业销售额超75.5亿，“空气炸锅”是厨房小家电行业2021年年销售额第一的品类，占比20.7%，在抖音、快手两平台均处在第一。在2022年，空气炸锅依旧是难掩爆红态势，市场增量一路走高。

  同时，今年，小家电市场中也出现了另一个爆红的品类――咖啡机。据相关数据显示，2022年咖啡机天猫销售额连续增长六个月，同比增长率最高达200%以上，俨然成为“高端新刚需”小家电。对于生活品质的追求，越来越多的咖啡爱好者将小型便携的咖啡机搬回了自己的家中。

  2022年1-8月累计线上推总数据显示，空气炸锅、电蒸锅、多功能锅、咖啡机零售额同比分别为+136.1%、+53.4%、+41.7%、+33.8%。整体低迷的市场背景之下，以空气炸锅、咖啡机为代表的新品品类也成为了拉动行业增长的关键。

  电商大促节点，小家电品类韧性十足

  不难发现，无论是今年上半年的618，还是下半年的双十一的电商大促之中，小家电市场促销规模表现良好，存在一定的后期动力。在各类电商大促节点中，消费者们热衷于购买功能丰富、价格不贵的小电产品，以满足日常的使用所需。事实上，近几年来，小家电产品几乎一直都是电商大促节点中热销品类的常客。同时，伴随着“单人经济”、“懒人经济”的盛行，小家电产品热度倍增，可以满足用户烹饪、清洁等需求的各式各样的小家电产品被越来越多用户搬回了家。

  另外，值得注意的是，今年上半年兴起的露营热潮，也带动了小风扇、烧烤炉、小电锅、甚至是小冰箱等细分品类的。多方数据也显示，在五一端午等假期之际，包括多种便携式小家电等露营单品销量出现大幅的上涨。秋冬季节冷空气的来袭，也带动了取暖器、电热毯等家用取暖电器销量的短时大幅增长。展现出较强的品类增长韧性。

  线上渠道依旧占主导，2022小家电市场出现趋缓态势

  一直以来，线上渠道是小家电品类的主战场。一方面，相较于线下渠道需要大量成本的铺设，早期电商渠道费用低，展示平台更加广泛，加上物流行业快速发展等原因，使得小家电企业将线上渠道作为主要推广销售渠道。另一方面，小家电产品体积小，不需要安装，单品售价低等特性也契合了线上销售的特点。近几年来，在直播带货热潮的兴起之下，越来越多的年轻消费群体热衷于在直播间中种草下单。

  纵观2022年全年，线上渠道依旧是小家电这一品类的核心战场，直播电商、短视频营销平台也在一定程度上带动小家电行业的发展。但就相关数据方卖弄来看，2022年小家电线上渠道占比增速出现了一定的趋缓态势，并且一些品类的线上占比逐渐接近饱和。

  产品智能化趋势愈加明显

  空冰洗等大家电是用户居家生活中不可或缺的必备刚需用品，而小家电则是可以看作是改善和提高生活品质的利器。90后、00后等全新一代消费群体的崛起，对于产品方面则更加追求品质时尚，同时随着人们对于健康观念的不断认知，在产品选择层面上，用户则更加倾向于健康类型的产品。近几年来，小家电产品结构升级趋势明显，品质化、健康化小家电产品的市场占有率在不断提升。

  展望2023年小家电行业

  总的来看，作为家电行业中具有长期增长潜力的子品类，小家电品类具有着较大的市场发展空间。小家电产品更像是快消品，在一轮又一轮的产品迭代升级之下，满足了广大用户不同场景、不同阶段中的使用需求，在提升人们的生活质量上，小家电产品开始扮演者愈加重要的角色。消费市场转向年轻消费群体的当下，高颜值、多功能的小电产品或将还是市场发展的重点。

  而随着物联网、5G技术的不断发展，家电产品融入互联网功能，实现网络连接也是行业发展的大势所趋。未来的小家电产品的走向，也将从实用单一向可定制化智能操作方向发展，实现简单基础的联网控制等操作使用功能以满足消费者的使用所需。

  与此同时，对于小家电市场而言机遇与挑战并存。产品同质化严重、产品质量参差不齐等问题依旧是制约行业发展的主要问题，在同质化的竞争之中，一些品牌面临着随时被挤出市场的现实问题。市场回顾常态化，相关厂商也需重新定位产品与市场，立足产品创新，找寻差异化竞争才能更好的立足于市场。

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