2022年小家电市场韧性十足，未来机遇挑战并存！

【天极网家电频道】没有“刚需”属性加持的小家电，在近几年的家电市场中整体保持着较快增长态势。

回顾厨房小家电的2022，可以说机遇与挑战并存!历经“过山车”式增长，在整体市场下行以及消费需求回归日常的市场背景之下，2022年，厨房小电在变局中谋发展，展现出了较强的市场增长韧性。品类越来越细分、场景越来越多元、产品体系越来越丰富，也让市场及行业看到蕴藏在一件件小家电产品背后的巨大市场。

传统品类走势依旧低迷

其中，2022年，厨房小电中的传统品类走势相对低迷，同比呈现出不同程度的下降。像家中刚需的电饭煲、电压力锅、电水壶等细分品类市场变化基本上没有出现较大的起伏，同时，像使用功能相对单一，并且可以替代的品类，比如豆浆机、榨汁杯、电磁炉的市场增长情况也并不乐观。

实际上，这并不难理解。厨房小电中的相对刚需品类由于家庭占有率相对较高，产品的功能使用相对单一，此类产品并非是作为拉动行业增长的关键。在市场整体下行的大背景之下，低迷态势可能还将持续很长时间。

以咖啡机为代表的新兴品类拉动行业增长

空气炸锅是小家电中的一个现象级产品。疫情之下的居家需求，大家对于既好用又便捷的空气炸锅的需求快速增加，加之在电商直播以及短视频平台等新兴渠道的推动之下，使得空气炸锅火速成为小家电行业的现象级产品，火速爆红。2021年厨房小家电行业销售额超75.5亿，“空气炸锅”是厨房小家电行业2021年年销售额第一的品类，占比20.7%，在抖音、快手两平台均处在第一。在2022年，空气炸锅依旧是难掩爆红态势，市场增量一路走高。

同时，今年，小家电市场中也出现了另一个爆红的品类――咖啡机。据相关数据显示，2022年咖啡机天猫销售额连续增长六个月，同比增长率最高达200%以上，俨然成为“高端新刚需”小家电。对于生活品质的追求，越来越多的咖啡爱好者将小型便携的咖啡机搬回了自己的家中。

2022年1-8月累计线上推总数据显示，空气炸锅、电蒸锅、多功能锅、咖啡机零售额同比分别为+136.1%、+53.4%、+41.7%、+33.8%。整体低迷的市场背景之下，以空气炸锅、咖啡机为代表的新品品类也成为了拉动行业增长的关键。

电商大促节点，小家电品类韧性十足

不难发现，无论是今年上半年的618，还是下半年的双十一的电商大促之中，小家电市场促销规模表现良好，存在一定的后期动力。在各类电商大促节点中，消费者们热衷于购买功能丰富、价格不贵的小电产品，以满足日常的使用所需。事实上，近几年来，小家电产品几乎一直都是电商大促节点中热销品类的常客。同时，伴随着“单人经济”、“懒人经济”的盛行，小家电产品热度倍增，可以满足用户烹饪、清洁等需求的各式各样的小家电产品被越来越多用户搬回了家。

另外，值得注意的是，今年上半年兴起的露营热潮，也带动了小风扇、烧烤炉、小电锅、甚至是小冰箱等细分品类的。多方数据也显示，在五一端午等假期之际，包括多种便携式小家电等露营单品销量出现大幅的上涨。秋冬季节冷空气的来袭，也带动了取暖器、电热毯等家用取暖电器销量的短时大幅增长。展现出较强的品类增长韧性。

线上渠道依旧占主导，2022小家电市场出现趋缓态势

一直以来，线上渠道是小家电品类的主战场。一方面，相较于线下渠道需要大量成本的铺设，早期电商渠道费用低，展示平台更加广泛，加上物流行业快速发展等原因，使得小家电企业将线上渠道作为主要推广销售渠道。另一方面，小家电产品体积小，不需要安装，单品售价低等特性也契合了线上销售的特点。近几年来，在直播带货热潮的兴起之下，越来越多的年轻消费群体热衷于在直播间中种草下单。

纵观2022年全年，线上渠道依旧是小家电这一品类的核心战场，直播电商、短视频营销平台也在一定程度上带动小家电行业的发展。但就相关数据方卖弄来看，2022年小家电线上渠道占比增速出现了一定的趋缓态势，并且一些品类的线上占比逐渐接近饱和。

产品智能化趋势愈加明显

空冰洗等大家电是用户居家生活中不可或缺的必备刚需用品，而小家电则是可以看作是改善和提高生活品质的利器。90后、00后等全新一代消费群体的崛起，对于产品方面则更加追求品质时尚，同时随着人们对于健康观念的不断认知，在产品选择层面上，用户则更加倾向于健康类型的产品。近几年来，小家电产品结构升级趋势明显，品质化、健康化小家电产品的市场占有率在不断提升。

展望2023年小家电行业

总的来看，作为家电行业中具有长期增长潜力的子品类，小家电品类具有着较大的市场发展空间。小家电产品更像是快消品，在一轮又一轮的产品迭代升级之下，满足了广大用户不同场景、不同阶段中的使用需求，在提升人们的生活质量上，小家电产品开始扮演者愈加重要的角色。消费市场转向年轻消费群体的当下，高颜值、多功能的小电产品或将还是市场发展的重点。

而随着物联网、5G技术的不断发展，家电产品融入互联网功能，实现网络连接也是行业发展的大势所趋。未来的小家电产品的走向，也将从实用单一向可定制化智能操作方向发展，实现简单基础的联网控制等操作使用功能以满足消费者的使用所需。

与此同时，对于小家电市场而言机遇与挑战并存。产品同质化严重、产品质量参差不齐等问题依旧是制约行业发展的主要问题，在同质化的竞争之中，一些品牌面临着随时被挤出市场的现实问题。市场回顾常态化，相关厂商也需重新定位产品与市场，立足产品创新，找寻差异化竞争才能更好的立足于市场。