扫拖机器人能否应对更重度的污渍？轻度日常清洁仍是主流场景

作者：Lord_ViTa

前段时间我们评测了几款市面上主流价位的中高端扫地机器人，这类产品在市场上呈现出一片勃勃生机、万物竞发的景象，但我们也不免要问：扫拖机器人能否真正做到“解放双手”？拖地功能适用于哪些场景？扫拖机器人真的能用于处理洒落的饮料、酱料等湿污渍吗？

对于前两个问题我们可以一并回答。对于一些地面积尘等日常清洁需求，配备了较为完善功能的扫拖机器人能够做到自主化常态化的工作，搭配具有集尘、补水、自清洁等功能的基站时则能够有效延长手动维护与耗材更换的周期，最终实现在数周乃至数月内解放双手的家庭清洁体验。

能够看出，这其中有相当多的限定条件，既要求环境整体的污染不超出轻度水平，也对扫拖机器人自身乃至外围配件的功能提出一定需求，事实上，扫拖机器人也正是为适应日常、轻量的清洁需求而诞生与改良的。在单纯扫吸清理尘埃功能的基础上，固定式(包括震动式)与旋转式等工作方式拖布的加入，是以湿拖的方式进一步吸附残余尘埃，同时为亮面材质的地面带来一些抛光、增亮效果，某种程度上可以分类为“气氛组”，目标是让家居环境看起来更加洁净、明亮，而不是完全替代手动的拖把或半自动的洗地机。

我们反复强调“轻量”，那么在家居环境中有哪些类型的重度污染不适合扫拖机器人进行清洁呢。首先是一些尺寸较大，超出机器人离地间隙与集尘口大小的固体垃圾，比如果皮、纸团、食品包装、宠物粪便等;其次就是一些有着气味、颜色、粘稠性等特殊属性的液态污染物;最后就是一些可能在家庭环境中出现的化学品。第一和第三种情况比较符合多数人的生活常识，第二种则是我们从厂商处得到的建议，以及实际评测看到的结果：在我们设置的较轻度半干污渍场景中，扫拖机器人也需要反复多次经过才能够完成清洁。

简单来说，我们认为扫拖机器人不适合处理作为重度污染的湿污渍，这是由它们的扫拖硬件与行动模式决定的。无论是固定式还是旋转式，扫拖机器人配备的拖布在尺寸与面积上都受到了较大的限制，作为耗材也较为昂贵，接触重度污渍后很难再重复使用。同时小容量的内置水箱决定它们在清洁程序中无法通过大量的清水来稀释各种液态污染物，此时拖布组件沾染的污染物，以及其气味、颜色就会大量残留，并且随着扫拖机器人的移动来到家中各处。

当下有部分扫拖机器人配备了内置香氛等功能，能够为室内带来一些更好的环境氛围，不过若是让扫拖机器人在工作时沾上各种液态污染物，无论是可乐、果汁还是酱油、辣酱，对用户来说就是一场灾难，扫拖机器人可能会将污渍本身连带着气味一起扩散开。

从市面上的一些产品中，我们可以看到有厂商正在寻找解决这一问题的途径，比如修改扫拖机器人的结构，将拖布组件放在机身前端等等，能看出是想要解决行走机构比清洁组件更早接触到污染物的问题，不过这对解决扫拖机器人根本性的尺寸和功能局限还无能为力。

扫拖机器人的定位在近几年间应该会维持轻量化、常态化的家居环境清洁方向，直至下一个有划时代意义的解决方案出现。总体来看，扫拖机器人并不是那么“万能”，观众朋友在选购前也可以重新审视自己的需求和预期，购买这类产品后则是要注意用法，不要让扫拖机器人去做力所不能及的事，反而使自己糟心。