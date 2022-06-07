1小时成交额超去年全天，投影品类迎来“开门红”

作者：饶玉

【天极网家电频道】在消费升级以及购买力崛起的背景之下，家用智能投影产品逐渐成为当代年轻用户观影的一个新选择，其所具备的大屏观影、沉浸体验以及多场景等优势，使用户日常的办公和生活变得更加智慧便捷。近年来，投影行业发展速度也是十分快速，产品不断更新升级，满足用户使用所需。

2022全国网上年货节期间，家电消费品质升级，智能投影仪和智能按摩仪同比分别增长89.5%和34.8%，投影仪按摩椅等智能健康家电成过年期间采购的热点产品。近两年，投影产品逐渐跻身家用电器排行榜，618开门红当天，京东投影机品类1小时成交额超去年全天，预售订单额同比增长166%。

品牌方面，头部品牌重拳出击。坚果开售28分钟，全渠道销售额破亿元，获得投影品类全渠道销售额TOP2，在便携投影类目、超短焦投影类目销售额也均位列榜首。

峰米开售19分钟，超过去年开门红全天销售额，销售额达到去年同期的217%，刷新自身618首销记录。旗下激光投影产品继续领跑激光投影赛道，其中，4K新品V10首次参加大促活动，便强势当选天猫超级新品行业排名TOP1。

极米获得京东/天猫投影品类销量和销售额双冠，其中，高端旗舰H3S开售35分钟全网销量破万台，轻薄爆款NEW Z6X开售1小时30分钟全网销量超2万台。

同时，就促销力度方面来看，在消费疲软、上游原料成本上涨等因素影响下，品牌的促销态度有些保守，自身降价幅度不及电商平台释放的满减优惠力度，部分主流品牌的畅销机型预售价与日常均价差别不大，折扣力度在九折左右。