即挂即用无障碍 开启智能化家庭生活 绿米Aqara窗帘伴侣E1

作者：Lord_ViTa

当下，成体系的智能家居正展现出高效的家庭工作能力，它们往往能够以我们活动和操作为基准，以远程化和智能化的方式赋能家居生活，创造我们所需的环境。在许多人看来，想要置办一整套智能家居无疑耗费巨大，并且相当于将整个家装环境推到重来。

但近几个月来随着更多创新技术和设计落地，消费者们会注意到市面上已经出现了不少支持“后装”的智能家居品类，也就是它们可以充分利用原有的家居装饰元素和家电产品，通过网关等方式实现统一生态的远程控制能力，智能开关、空调伴侣等产品就是其中的典型。就在前段时间，绿米Aqara推出了一款窗帘伴侣E1，同样以这种独特的方式实现了旧家居智能化。

与绿米Aqara先前推出的窗帘电机不同，窗帘伴侣E1是一款专门针对后装需求，能够使普通窗帘变“智能”的产品。它具有即挂即用的特性，可适配一般窗帘常见的U型轨、工字轨和罗马杆三种形制，并且采用内置电源，用户无需定制导轨、也无需凿墙布线或预留插座，只需将窗帘伴侣E1挂设在窗帘一端，驱动轮自动贴合导轨，并接入网关、APP等，即可带来普通窗帘秒变智能的效果。

这款窗帘伴侣E1适用于Aqara Home APP与Apple HomeKit，支持多种智控方式。其中常规的APP手动控制、语音控制自然不在话下，它同时支持预设的定时控制，左右帘组合控制，与其它智能家居联动的模式控制等。它还可以通过手拉启动自动打开，甚至配备了光照传感器监测强光，实现自动随光开合，避免特定时间屋内暴晒。

绿米Aqara窗帘伴侣E1采用Zigbee 3.0联动协议，具有高私密性、高稳定性与低响应延迟，在互联网异常情况下依然可以通过本地局域网进行正常的操作响应。续航方面，窗帘伴侣E1内置6400mAh锂电池，可支持达10个月以上的日常使用，具有15%低电量提醒功能，可直接通过底部Type-C接口充电。

编辑点评：绿米Aqara推出的这款窗帘伴侣E1与过去推出的空调伴侣P3等产品有着相似的定位和效果，它们都能够充分利用消费者原有的窗帘、空调等家居家电产品，从控制的角度以智能化的连接和感知赋能家居生活，实现了高性价比和高体验的智能家居升级路径。

当前这款产品也加入了年中线上购物特惠盛典阵容，京东自营旗舰店轨道版与罗马杆版到手价分别来到329元与379元，并可享受6期免息与限量赠品。此外使用窗帘伴侣E1所需的绿米Aqara网关M1S在特惠活动期间也可享受低至199元的到手价，搭配其他产品购买可享更多优惠。